1-й таймБарселона — ВаленсияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Зенит» еле унёс ноги из Калининграда! Адамов спас ничью против новичка РПЛ

    Бразильский глянец потускнел в Калининграде

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Балтика Зенит
    Вся лентаСамое главное
    Ферран Торрес«Барселона» — «Валенсия»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги Лука Модрич«Милан» — «Болонья»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А Корентен Толиссо («Лион»)«Ренн» — «Лион»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1
  • 20:37
    • Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»
  • 18:55
    • «Зенит» не смог в гостях переиграть «Балтику»
  • 21:30
    • ЦСКА неожиданно проиграл «Ростову»
  • 20:11
    • «ПСЖ» уверенно обыграл «Ланс»
  • 19:13
    • ЦСКА в гостях обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
  • 17:57
    • «Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Бернли»
  • 19:41
    • СКА разгромил «Ладу»
    Все новости спорта
    Балтика — Зенит
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Балтика — Зенит
    На «Ростех Арене» вышел не тот «Зенит», сметает любого соперника не из топ-5 РПЛ. Жерсон вне заявки, у Вендела — микроповреждение, Луис Энрике — только в запасе после сборной. Сергей Семак отзеркалил расстановку Андрея Талалаева и выставил 3-4-2-1 с тройкой Нино — Дркушич — Дуглас Сантос, дуэтом Барриос — Педро в опоре и редким гостем старта Лусиано в линии атаки. Но это особо не помогло.
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Балтика — Зенит 0:0
    Голы: 1:0 Davidyan D. (34'), 2:0 Илья Сафронов (50'), 3:0 Александр Хохлачев (69')

    Первые десять минут «Балтика» привычно включила реактивный прессинг, но гости ещё держали ритм и, казалось, готовы выбираться в свободные зоны. Казалось — ровно до того момента, как хозяева достали своё фирменное оружие.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Ауты как стандарты и тяжёлая половина поля

    Калининградцы дважды подряд бросали ауты как мини-корнеры — и оба раза «Зенит» провисал. Сначала Бевеев пробил после подбора, затем Пряхин должен был наказывать — простил. Команда Талалаева нащупала точку давления: навалы после вбрасываний и цепкие подборы, за счёт которых «Балтика» въелась в чужую половину, хоть в позиционке моментов почти не было.

    Балтика — Зенит
    https://t.me/fczenit

    Самый острый эпизод помимо стандартов — контрвыпад Хиля и рывок Титкова: Дуглас Сантос сыграл в мяч, пенальти не было — повтор это подтвердил. По цифрам — 5:5 по ударам к перерыву, но в створ «Балтика» не попала ни разу, «Зенит» — всего один. У гостей было привычное в последние годы владение без содержания. Длинные выходы под давлением терялись, тройка Лусиано — Глушенков — Кассьерра искрила реже, чем хотелось бы. Лучший момент Глушенкова… у своей штрафной: эталонный отбор на рывке, что-то в духе Барриоса.

    Перестановка Семака и ответ Талалаева

    Двойная замена в перерыве — сигнал, что Семак доволен не был. Вместо Мостового и Лусиано вышли Арсен Адамов и Горшков, Мантуан сместился на правую бровку — «Зенит» стал ближе к 5-3-2 и на старте тайма поджал «Балтику». Но хозяева не испугались и вернулись в игру собственным моментом: Пряхин пяткой с семи метров — и тут уже Денис Адамов впервые по-настоящему вступил в матч, вытащив красивый удар.

    Андрей Талалаев
    https://t.me/fczenit

    Талалаев добавил огня заменами — нигерийский тандем Оффор — Йенне моментально прибавил вертикали и единоборств. Семак ответил тяжёлой артиллерией — Луис Энрике и Соболев — однако резонанса не случилось: калининградцы перекусывали передачи и вовремя сжимали зоны, а «Зенит» вопреки четырём ударам в створ не нашёл голевого удара.

    Концовка запомнилась не комбинацией, а нервом: толкотня после фола на Денисе Адамове разожгла трибуны, но настоящий огонь случился уже в добавленное — тот же Адамов спас гостей, выиграв чистый выход один на один у Оффора. Это был момент матча — и кульминация сюжета про «Балтику», которая была ближе к трём очкам, но не смогла дожать.

    Денис Адамов
    https://t.me/fczenit

    Выводы под балтийским ветром

    Нулевая ничья с преимуществом команды, которая ещё весной играла в Первой Лиге. По качеству моментов «Балтика» сильно превзошла «Зенит» — в два раза больше касаний в штрафной (22 против 11), хладнокровие в обороне и фирменные «ауты-стандарты». Непобеждённая серия команды Талалаева живёт и выглядит по-взрослому: «Динамо», «Спартак», теперь «Зенит» — никто не прошёл без потерь.

    Календарь и таблица РПЛ

    Для петербуржцев это ещё один холодный душ. Без бразильского глянца в центре креатива владение утяжелилось, а переход из поддавленного режима в режущий так и не случился. Да, Денис Адамов взял ничью сейвом в компенсированное время, но по ощущению «Зенит» снова больше гасил чужие угрозы, чем создавал свои. Впереди — выезд к «Краснодару», командe, что отняла титул. И это тот случай, когда очки придётся не «забирать по статусу», а вырывать по делу.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Шанхай Дрэгонс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Буассон — Ен У Ку
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Зигемунд — Кенин
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Комо — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синякова — Парк
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры