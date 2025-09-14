«Зенит» еле унёс ноги из Калининграда! Адамов спас ничью против новичка РПЛ

Первые десять минут «Балтика» привычно включила реактивный прессинг, но гости ещё держали ритм и, казалось, готовы выбираться в свободные зоны. Казалось — ровно до того момента, как хозяева достали своё фирменное оружие.
Ауты как стандарты и тяжёлая половина поля
Калининградцы дважды подряд бросали ауты как мини-корнеры — и оба раза «Зенит» провисал. Сначала Бевеев пробил после подбора, затем Пряхин должен был наказывать — простил. Команда Талалаева нащупала точку давления: навалы после вбрасываний и цепкие подборы, за счёт которых «Балтика» въелась в чужую половину, хоть в позиционке моментов почти не было.
Самый острый эпизод помимо стандартов — контрвыпад Хиля и рывок Титкова: Дуглас Сантос сыграл в мяч, пенальти не было — повтор это подтвердил. По цифрам — 5:5 по ударам к перерыву, но в створ «Балтика» не попала ни разу, «Зенит» — всего один. У гостей было привычное в последние годы владение без содержания. Длинные выходы под давлением терялись, тройка Лусиано — Глушенков — Кассьерра искрила реже, чем хотелось бы. Лучший момент Глушенкова… у своей штрафной: эталонный отбор на рывке, что-то в духе Барриоса.
Перестановка Семака и ответ Талалаева
Двойная замена в перерыве — сигнал, что Семак доволен не был. Вместо Мостового и Лусиано вышли Арсен Адамов и Горшков, Мантуан сместился на правую бровку — «Зенит» стал ближе к 5-3-2 и на старте тайма поджал «Балтику». Но хозяева не испугались и вернулись в игру собственным моментом: Пряхин пяткой с семи метров — и тут уже Денис Адамов впервые по-настоящему вступил в матч, вытащив красивый удар.
Талалаев добавил огня заменами — нигерийский тандем Оффор — Йенне моментально прибавил вертикали и единоборств. Семак ответил тяжёлой артиллерией — Луис Энрике и Соболев — однако резонанса не случилось: калининградцы перекусывали передачи и вовремя сжимали зоны, а «Зенит» вопреки четырём ударам в створ не нашёл голевого удара.
Концовка запомнилась не комбинацией, а нервом: толкотня после фола на Денисе Адамове разожгла трибуны, но настоящий огонь случился уже в добавленное — тот же Адамов спас гостей, выиграв чистый выход один на один у Оффора. Это был момент матча — и кульминация сюжета про «Балтику», которая была ближе к трём очкам, но не смогла дожать.
Выводы под балтийским ветром
Нулевая ничья с преимуществом команды, которая ещё весной играла в Первой Лиге. По качеству моментов «Балтика» сильно превзошла «Зенит» — в два раза больше касаний в штрафной (22 против 11), хладнокровие в обороне и фирменные «ауты-стандарты». Непобеждённая серия команды Талалаева живёт и выглядит по-взрослому: «Динамо», «Спартак», теперь «Зенит» — никто не прошёл без потерь.
Для петербуржцев это ещё один холодный душ. Без бразильского глянца в центре креатива владение утяжелилось, а переход из поддавленного режима в режущий так и не случился. Да, Денис Адамов взял ничью сейвом в компенсированное время, но по ощущению «Зенит» снова больше гасил чужие угрозы, чем создавал свои. Впереди — выезд к «Краснодару», командe, что отняла титул. И это тот случай, когда очки придётся не «забирать по статусу», а вырывать по делу.