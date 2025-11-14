11 ноября Деян Станкович после 1,5 лет работы в «Спартаке» покинул пост главного тренера. Что привело к этому решению и как на него отреагировала общественность — в материале LiveSport.Ru.

Расстались по обоюдному желанию

То, о чём чуть ли не в открытую говорили всю осень, наконец-то свершилось. Деян Станкович покинул пост главного тренера «Спартака». Как сообщила пресс-служба красно-белых, сотрудничество между клубом и 47-летним специалистом завершено по соглашению сторон.

Серб ещё за 5 дней до ухода из «Спартака» прямо заявил, что готов к любому решению руководства. Более того, Деян сам дал понять, что не против расставания с красно-белыми.

Я очень устал от того, что происходит. От того, что говорят вокруг. Хочу домой, к жене, к дочке. Всё происходящее вокруг влияет на футболистов, на работников клуба. Ребята и команда не заслуживают того негатива, который вокруг нас. Деян Станкович бывший главный тренер «Спартака»

Так что Станкович, по информации «СЭ», спокойно воспринял предложение о прекращении отношений и не возражал. Зная характер Деяна, это удивляет. Ведь в минувшие тренер после матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1) снова оказался в центре скандала: вступил в перепалку с репортером во время флеш-интервью после единственно заданного ему вопроса о судье и пропустил пресс-конференцию.

За два месяца поисков «Спартак» так и не нашёл замены Станковичу. Тем не менее, красно-белые не стали дожидаться зимней паузы и решили расстаться с ним уже сейчас.

Причин для отставки было слишком много

Москвичи в официальном пресс-релизе прямо указали, что причиной расставания со Станковичем стало текущее положение команды в турнирной таблице РПЛ: 6-е место после первого круга с 8-очковым отставанием от лидеров чемпионата. Да и журналисты подтвердили, что руководителей «Спартака» не удовлетворило, в первую очередь, отсутствие игрового прогресса, а не публичные высказывания тренера.

Это косвенно подтверждает тот факт, что решение об отставке было принято уже давно, поскольку последние результаты (4 победы в 5 матчах) явно не давали повода для увольнения. Красно-белые за 15 туров недобрали 20 очков, большинство из которых были потеряны в матчах с соперниками из промежуточного топ-5: «Балтика» (0:3), «Локомотив» (2:4), «Зенит» (1:1), ЦСКА (2:3), «Краснодар» (1:2).

Пабло Солари globallookpress.com

Подобные результаты не соответствуют тем вложениям в команду, которые в последние несколько лет совершил «Лукойл». Начиная с января 2024 г. «Спартак» совершил сразу несколько рекордных в истории клуба покупок:

Жерсон Фернандеш (20,8 млн евро);

Ливай Гарсия (18,7 млн евро);

Эсекьель Барко (14 млн евро);

Манфред Угалде (13 млн евро);

Пабло Солари (10 млн евро).

Эти трансферы вывели «Спартак» на второе место в лиге по рыночной стоимости состава — 140,9 млн евро (уступая только «Зениту» со 186,1 млн евро, но опережая «Краснодар» со 122,2 млн евро). С учетом таких трат требования руководства о победах более чем обоснованы.

Ливай Гарсия globallookpress.com

Можно, конечно, пенять на селекционную службу, которая, возможно, переплатила за некоторых игроков, но работа тренера — максимально раскрыть потенциал футболистов, а этого Станкович очевидно не сделал. Чего, например, стоит регресс в 2025 г. в выступлениях Угальде и Барко, которые в первые полгода работы Станковича в Москве были одними из лучших игроков всей лиги.

Так мы подошли к следующей проблеме серба во главе «Спартака» — неудачные тактические решения. Временами казалось, что красно-белые нащупали свою игру. Наиболее ярко она была видна поздней осенью 2024 г., когда за счет агрессивных 4-3-3 команда выдала 6-матчевую победную серию.

Однако Станкович, будучи безусловно отличным футболистом, принимал решения, которые ставили его тренерские качества под сомнение. Речь идет про попытки играть в три центральных защитника или с двумя нападающими.

Нельзя оставить без внимания сверхэмоциональность Станковича. Она первоначально могла показаться как положительное качество серба: нередко в неудачно складывающихся матчах красно-белые после разговора с тренером в перерыве выходили на второй тайм заряженными и переворачивали ход встреч. Но это работало не всегда.

За свои эмоциональные выплески во время матчей Станкович с начала прошлого сезона РПЛ получил 8 желтых и 1 красную карточку. В связи с этим тренеру из-за дисквалификаций пришлось несколько матчей провести на трибунах. А закончилось всё получением наставником красно-белых в середине сентября крупного наказания — месячного отстранения от игр за нецензурную брань в отношении арбитра матча 8 тура РПЛ с московским «Динамо» Егора Егорова.

Споры с судьями — это отдельная тема. Больше всего Станковичу не нравилась работа лучшего, по версии РФС, арбитра сезона-2024/25 Кирилла Левникова. Тренер даже не поленился, посчитал и выяснил, что «Спартак» в матчах, которые обслуживал этот арбитр, набрал минимальное количество очков.

Кирилл Левников globallookpress.com

Перед последним в должности тренера «Спартака» матчем с «Ахматом» Станкович, комментируя отмену красной карточки у форварда соперников Мелкадзе, сделал еще один выпад в отношении российского судейства.

В последней игре у них не получилось, но там достаточно рано было удаление, которое потом отменили. Честно говоря, ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое происходит только здесь. Это означает, что шесть человек, которые обслуживали эту игру, ошиблись, плюс еще ВАР. Эта ошибка была признана. Это открывает очень много других вопросов. Деян Станкович бывший главный тренер «Спартака»

Поведение Станковича в информационном поле стало еще одним аргументом в пользу расставания с ним. Деян часто пропускал послематчевые пресс-конференции и дерзко отвечал корреспондентам во время флеш-интервью. А его заявление, что единственная причина негативного отношения к нему российской публики заключается в том, что он иностранец, стало настоящим фиаско.

Наследие Станковича

Станкович, как и любой другой тренер, оставил после себя в «Спартаке» определенное наследие, которое нельзя игнорировать. Отметим наиболее значимые достижения сербского специалиста:

Наиль Умяров вышел на топ-уровень, став одним из лучших опорников РПЛ;

приобретение Маркиньоса, которое по соотношению «цена — качество» стало одним из лучших трансферов последних лет в чемпионате России;

в сезоне-2024/25 «Спартак» установил рекорд по числу «сухих» матчей (17);

в марте 2025 г. впервые за 8 лет в матче РПЛ был обыгран «Зенит» (2:1);

впервые с сезона-2017/18 лучшим бомбардиром чемпионата России стал нападающий «Спартака» — Манфред Угальде (17).

Но, скорее всего, болельщики «Спартака» обменяли бы все эти достижения на хотя бы один титул. Им приходится довольствоваться 4-м местом в РПЛ и поражением в финале Пути регионов Кубка России.

Реакция общественности

Отставку Станковича, в основном, приняли как ожидаемое и оправданное решение. В частности, Владимир Быстров назвал увольнение тренера заслуженным. Хотя в числе защитников Станковича оказался ветеран «Спартака» Евгений Ловчев.

Я не поддерживаю это решение. Считаю, что тренеру нужно хотя бы год давать работать. Если бы в наше время не давали работать Бескову, Симоняну и Качалину, они бы не стали великими тренерами, потому что нельзя каждые полгода менять тренеров. Евгений Ловчев бывший футболист «Спартака»

Многих возмутило время, когда руководство «Спартака» рассталось со Станковичем. О том, что увольнять серба нужно было давно, заявил Дмитрий Губерниев. Игоря Семшова, наоборот, удивило расставание после двух побед подряд.

Деян Станкович globallookpress.com

Интересную версию относительно ухода Станковича высказали Сергей Ташуев и Геннадий Орлов. По их мнению, тренер из-за желания уйти из московского клуба сам спровоцировал собственную отставку.

Из всех последних тренеров «Спартака» последних лет он — самый скандальный. Но, возможно, в этом был скрытый умысел — и сейчас они договорились по деньгам. Станкович же хотел уйти. Он несколько дней назад чуть ли не открыто об этом сказал, что хочет к жене и ребенку. Геннадий Орлов журналист

Что касается следующего наставника красно-белых, то Юрий Семин, Александр Мостовой, Массимо Каррера и даже Денис Глушаков заявили, что не откажутся от возможности возглавить «Спартак». Сергей Юран утверждает, что «Спартак» должен возглавлять российский тренер. С ним солидарен Виталий Дьяков, который даже назвал конкретного претендента — Станислава Черчесова. Дмитрий Булыкин, в свою очередь, считает, что идеальной кандидатурой будет иностранный тренер, который работал с чемпионами, с топовыми сборными.

А вот Валерий Овчинников и Михаил Гершкович, можно сказать, придерживаются мнения, что «рыба гниет с головы». Они призывают к смене руководства клуба, которое на данный момент не связано с футболом.

Текущее же руководство «Спартака» продолжает поиски нового рулевого. Пока что безрезультатно.

А кто руководит «Спартаком» прямо сейчас?

Исполняющим обязанности главного тренера назначали Вадима Романова, который ранее возглавлял разве что молодежку красно-белых. 47-летний специалист является воспитанником спартаковской школы. Однако выше дублирующего состава красно-белых футболист, выступающий на позиции левого защитника не поднялся. На протяжении карьеры за 1997-2011 гг. выступал за команды первого и второго дивизионов («Металлург» Липецк, «Химки», «Орел», «СКА-Энергия» Хабаровск), а также 2 года — в чемпионате Белоруссии за новополоцкий «Нафтан».

После того, как новый наставник «Спартака» повесил бутсы на гвоздь, сначала пошел учиться на спортивного менеджера, но со временем понял, что больше хочет тренировать. Так, в 2015 г. он получил работу в академии «Спартака», главным тренером которой стал через 5 лет.

Вадим Романов globallookpress.com

В июне 2022 года Романов возглавил молодёжный состав «Спартака», а через 2 года по просьбе Станковича вошёл в тренерский штаб главной команды. За это время Романов уже получил опыт работы главным тренером «Спартака».

Во-первых, он исполнял обязанности в матче 25-го тура РПЛ сезона-2024/25 с «Акроном» (3:2) в отсутствии дисквалифицированных Станковича и его помощника Ненада Сакича. Во-вторых, по решению серба в сентябре 2025 г. руководил командой во втором тайме товарищеского матча с «МЛ Витебск». Теперь он получит третий, более серьезный шанс проявить себя на тренерском мостике «Спартака».