6 октября в московском «Спартаке» сменился генеральный директор: вместо Олега Малышева руководящий пост занял Сергей Некрасов. О причинах замены, результатах прежнего топ-менеджера и биографии нового гендира красно-белых — в материале LiveSport.Ru.

Взвешенное решение

В московском «Спартаке» 6 октября произошла серьёзная кадровая перестановка. Пост генерального директора клуба покинул Олег Малышев.

48-летний функционер всё же продолжит работу в совете директоров «Спартака» и станет советником нового гендиректора. Как указано в официальном пресс-релизе, смена позиции Малышева в управленческой структуре футбольного клуба связана с семейными обстоятельствами.

Неофициальные источники утверждают, что Олег Александрович сам выступил с инициативой об уходе в отставку. Более того, журналист Иван Карпов сообщает, что менеджер впервые заявил о желании взять самоотвод в августе, а по информации «Чемпионата», решение им было принято в марте.

«Лукойл» на правах владельца футбольного клуба первоначально не принял отставку Малышева и попытался его удержать. Однако сделать это людям из нефтяной компании не получилось, в том числе из-за проблем со здоровьем менеджера.

Деньги потрачены, а отдачи нет

Олег Малышев проработал около 20 лет в сфере консалтинга. За это время успел оказать услуги и РПЛ, и «Спартаку». Заручившись хорошими отношениями с красно-белыми, Малышев осенью 2022 года вошёл в совет директоров «Спартака», а уже в июне 2023 года был назначен генеральным директором вместо Евгения Мележикова. Будучи болельщиком москвичей, менеджер хотел стать главным в клубе и считал для себя эту работу делом всей жизни.

Для «Спартака» спортивная составляющая приоритетна. Для меня как для болельщика нет другой задачи, кроме как бороться за победу в каждом матче и турнире. Есть большие планы по развитию инфраструктуры и организации и совершенствованию матчдэй. Мы хотим, чтобы стадион заполнялся, активная база болельщиков расширялась с точки зрения контактов во всех средах. Олег Малышев генеральный директор «Спартака» (в июне 2023 г.)

Отсюда неудивительно, что последние два года для столичного клуба прошли под знаком рекордных расходов на трансферы:

лето 2023 г. — потрачено на 24,5 млн евро на Бонгонду, Медину, Рябчука и Бабича;

зима 2024 г. — потрачено 13 млн евро на Угальде;

лето 2024 г. — потрачено 14 млн евро на Барко, и еще 12,7 млн евро на 5 футболистов;

зима 2025 г. — потрачено 18,7 млн евро на Гарсию, 10 млн евро на Солари, 1,2 млн евро на Помазуна;

лето 2025 г. — потрачено 20,78 млн евро на Жедсона, 3,7 млн евро на Самошникова, 2,5 млн евро на Джику.

За это время сразу 4 приобретения вошли в топ-5 самых дорогих покупок «Спартака» в истории. А общая сумма потраченных средств составила 121 млн евро.

Однако отбить эти траты за счёт трансферов на выход у «Спартака», мягко говоря, не получалось. Команду бесплатно покинули Медина, Жозе, Абена, Тавареш, а Мангаш ушёл за жалкие 300 тыс. евро. Единственная финансово успешной сделкой стала продажа Соболева в «Зенит» за 10 млн евро.

Возможно, причина явно неудачной политики «Спартака» по продаже футболистов связана с частой сменой спортивных директоров. За 28 месяцев работы Малышева этот пост занимали три специалиста: Пол Эшуорт (с сентября 2022 г. по декабрь 2023 г.), Томаш Амарал (с января до ноября 2024 г.), Франсис Кахигао (с января 2025 г. по наст. время).

Франсис Кахигао globallookpress.com

Отрицательный трансферный баланс футбольного клуба мог быть оправдан выдающимися спортивными результатами. Однако и здесь красно-белые ничем похвастаться не могут. В сезон-2023/24 «Спартак» вошёл с Гильермо Абаскалем, который годом ранее привёл команду к бронзовым медалям чемпионата России.

Малышев амбициозно говорил о том, что москвичи будут бороться за чемпионство, а официально поставленная задача — выиграть каждый матч. Но испанский тренер не доработал сезон до конца: был отправлен в отставку в апреле. В итоге «Спартак» закончил чемпионат пятым, а в Кубке России дошёл до финала Пути регионов.

Перед началом нового сезона столичный клуб сумел договориться с Деяном Станковичем. Но именитый в прошлом футболист, ставший в статусе тренера чемпионом Сербии и Венгрии, не смог «озолотить» красно-белых: 4 место в РПЛ и всё тот же финал Пути регионов Кубка России.

Деян Станкович globallookpress.com

Поэтому необъяснимым стало решение руководства о продлении контракта с сербским специалистом на еще один год. Тем более, в новом сезоне лучше не стало — после 11 туров «Спартак» идёт шестым в 6 очках от лидера, а сам Станкович «отличился» месячной дисквалификацией за оскорбление арбитра.

Успехи в околофутболе

В то же время сводить работу генерального директора к одним спортивным результатам не стоит. В частности, при Олеге Малышеве развитие получила клубная система.

С целью лучшей адаптации воспитанников академии и молодежи в декабре 2023 г. приняли решение воссоздать вторую команду «Спартака», которая была закрыта в мае 2022 года из-за сокращения бюджета. Сейчас «Спартак-2» выступает в дивизионе «Б» Второй лиги.

Прогнозы и ставки на футбол

В октябре 2023 года красно-белые объявили о запуске женской команды. В свой первый же сезон «Спартак» в женской Суперлиге завоевал бронзу, а в 2025 году за 3 тура до конца сезона лидирует в чемпионате, опережая ЦСКА на 4 очка.

Наглядным вкладом Малышева в жизнь «Спартака» стало реализация ряда инфраструктурных проектов. Так, был реконструирован фасад «Лукойл Арены»: обшив верхний ярус, сделали закрытый теплый контур, благодаря чему внутри чаши стадиона повысилась температура на 3-4 градуса. Также появился современный свет, который позволил клубу проводить световые шоу, и возвели премиальный ресторан с панорамным видом на поле.

Задачи и принципы … заключаются в том, чтобы, несмотря на все трудности, стараться максимально заполнить стадион, обеспечить развитие контакта с болельщиками по всей России. Второй важный принцип развития — увеличение коммерческих доходов. Олег Малышев генеральный директор «Спартака» (в январе 2024 г.)

Работа, которую клуб проводил, согласно этим принципам, позволила за 2 года увеличить среднюю посещаемость домашних матчей в РПЛ с 15,2 до 20,8 тысяч (причём остались и Fan ID, и бойкот фанатов). Кроме того, «Спартак» в 2024 году продолжил лидировать в РПЛ по матчдэй-доходам: москвичи заработали 1 889,04 млн рублей, что на 125,84 млн рублей больше, чем годом ранее, и на 17,7% покрывает операционные расходы клуба.

«Лукойл Арена» spartak.com

«Спартак» при Олеге Малышеве активно работал с коммерческими партнерами. Например, за 2 года клуб заключил соглашения о сотрудничестве с «Альфа-Банком», агропромышленной компанией «Мираторг», компанией по производству оконных профильных систем Melke, автопроизводителем «Москвич» и др.

Важной задачей, которую удалось решить Олегу Малышеву, стала адаптация «Спартака» к «Лукойлу», который после более 20 лет сотрудничества в статусе генерального спонсора в августе 2022 г. выкупил 100% акций клуба и его домашний стадион. Менеджер внедрил корпоративную модель, разработал и запустил соответствующие механизмы управления со стороны нового владельца.

Чужой среди своих?

Новым генеральным директором «Спартака» назначен выходец из «Лукойла» — Сергей Некрасов. В 2000-е гг. менеджер был главой управления финансовых институтов и рынков капитала в нефтяной компании, после чего в 2011 г. перебрался на должность первого вице-президента «Газпромбанка».

Сергей Некрасов spartak.com

По информации «СЭ», Некрасов является жестким руководителем, который умеет наладить эффективные процессы. Считается, что 60-летний менеджер возьмёт в сферу своей ответственности всю операционную деятельность клуба и продолжит взятый Малышевым вектор по выстраиванию корпоративной культуры и стратегических процессов.

Болельщиков «Спартака» может напрячь информация, что новый гендиректор, вероятно, болеет за ЦСКА. Это предположение было сделано после обнаружения в сети Интернет фотографий, на которых Некрасов, во-первых, запечатлён на фоне домашнего стадиона ЦСКА («ВЭБ Арены») в красно-синем шарфе, и во-вторых, стоит в красно-синем галстуке с подписью «Клуб четырёх коней».

Всё о футболе России

Помимо этого, ещё нашли видео, где Некрасов поздравляет с Новым годом, а у него на заднем фоне на стене висит картина с хоккеистом ЦСКА — возможно, это шарж на самого функционера. Пока объяснений с его стороны не поступало.

А что Станкович?

Существовала большая вероятность, что 6 октября вместе с генеральным менеджером свой пост покинет главный тренер «Спартака». Однако по итогам заседания совета директоров Деян Станкович сохранил за собой работу в московском клубе.

В то же время, по информации Metaratings, причина того, что боссы «Спартака» приняли в отношении сербского специалиста именно это решение, заключается не в вере в его способности улучшить результаты команды, а в отсутствии финальной, согласованной и устраивающей совет директоров кандидатуры, которая готова принять клуб.

Кахигао в настоящее время продолжает переговоры с кандидатами на пост наставника красно-белых. Причем поиски ведутся среди иностранных специалистов. Отечественные тренеры, по мнению спортивного директора «Спартака», не подходят из-за сильной зависимости от агентов.

По последним данным, в «Спартаке» есть понимание, что со Станковичем нужно расстаться. Были контакты с экс-главным тренером «Барселоны» Хави, но 45-летний испанец отказался от работы в России. А сейчас одним из основных кандидатов является другой испанец, экс-тренер «Алавеса» Луис Гарсия.

Впрочем, работа самого Кахигао вскоре может претерпеть коррективы. Сообщается, что руководство «Спартака» в последнее время проводит собеседования с российскими специалистами, которые, как говорят, будут работать в связке с нынешним спортивным директором. В частности, называются имена имеющих опыт работы спортивным директором клуба РПЛ Андрея Мовсесьяна (ЦСКА) и Андрея Орлова («Сочи»).