Станкович доигрался. Насколько ещё «Спартаку» хватит терпения?

    Деян Станкович
    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил одномесячную дисквалификацию на все матчи чемпионата и Кубка России. После нее вероятность отставки сербского специалиста ещё больше возросла. Ситуации, в которой оказались красно-белые и их наставник, посвящен материал LiveSport.Ru.

    Новый эпизод в личном деле Станковича

    За 16 месяцев работы в «Спартаке» Деян Станкович приучил российскую аудиторию к своей эмоциональной реакции на то, что происходит на поле. Не раз поведение серба выходило за пределы установленных правил. Самый свежий эпизод — гостевой матч 8-го тура чемпионата России против московского «Динамо» (2:2).

    Наставника красно-белых вывело из себя решение арбитров встречи засчитать второй гол динамовцев, забитый в компенсированное к первому тайму времени. По его мнению, за считанные мгновения до голевого удара Бителло главный судья Егоров не зафиксировал фол на Маркиньосе, который упал после единоборства с Касересом.

    • Разбушевавшись, Станкович не стеснялся в выражениях и наговорил в адрес главного арбитра на красную карточку. Впоследствии это удаление было рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

  • КДК должен учитывать рецидив. Станкович уже был ранее дисциплинирован на два матча за оскорбления в адрес судьи Левникова. КДК считает применить более жёсткие санкции к Станковичу. Деян Станкович дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС — Кубок и РПЛ. Решение не может быть обжаловано.
  • глава КДК РФС Артур Григорьянц

    • Таким образом, Станкович не сможет присутствовать у бровки до 19 октября. За это время он пропустит 4 матча чемпионата России (с «Крыльями Советов», «Пари НН», ЦСКА и «Ростовом») и 1 матч Кубка России (с «Пари НН»).

    Выходки Станковича уже вошли в привычку

    Станковича вполне можно записать в рецидивисты. С начала своей карьеры в России сербский специалист за чуть больше полусотни матчей РПЛ и Кубка России получил 14 желтых карточек, 2 из которых стали вторыми за игру, и 1 прямую красную. Как правило, Деян «закипал» ближе к концу встречи: 10 предупреждений было получено после 78-й минуты. А причиной получения тренером «горчичников» чаще всего становились его споры с арбитрами.

    Наиболее часто Деян эмоционировал в играх против московского «Динамо» и «Ростова». Так, именно в матче с бело-голубыми в октябре 2024 г. Станкович за несдержанную реакцию на действия судьи получил свое первое из трёх на данный момент удалений.

    Один из самых запоминающихся случаев произошёл в выездной кубковой игре против «Ростова», когда на кону стоял выход в полуфинал Пути РПЛ. «Спартак» уступал, и Станкович так эмоционально переживал события на поле, что разбил пластиковое стекло на скамейке запасных «Ростов Арены». Позже специалист заявил, что готов возместить ущерб клубу из Ростова-на-Дону, хотя КДК РФС и так оштрафовал его на 50 тыс. рублей за неспортивное поведение.

    Станкович даже в товарищеских матчах страстно реагировал на то, что происходит на поле. Так, он был удален в начале второго тайма финального матча Зимнего кубка РПЛ против «Зенита» после выхода на поле и участия в словесных разбирательствах, состоявшихся после борьбы Мартинса и Мантуана.

    • Весной сетка национального Кубка снова свела «Спартак» и «Ростов» друг с другом — на стадии финала Пути регионов. Тогда красно-белые проигрывали и Станкович в конце матча резко отреагировал на решение арбитра Кирилла Левникова зафиксировать у его подопечных фол в атаке — вскочил со скамейки, швырнул об землю бутылку с водой и начал что-то выкрикивать в адрес судьи.

    Жёлтая карточка не успокоила серба и тот в итоге был удален. А так как после удаления Станкович неоднократно нецензурно оскорбил арбитра, наставник «Спартака» постфактум получил 3-матчевую дисквалификацию на матчи Кубка России.

    После того случая показалось, что Станкович взялся за ум и стал держать себя в руках. По крайней мере, в новом сезоне вплоть до последнего дерби с «Динамо» специалист не был замечен судьями в противоправных действиях. Но в прошлые выходные всё же сорвался.

    Что о бане Станковича думают в российском футболе?

    Комментарии самого Станковича по поводу полученного наказания в СМИ не появились. Позицию «Спартака» относительно случившегося выразил руководитель клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов.

  • Месяц дисквалификации — это очень серьёзный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжёлой ситуацией.
  • Дмитрий Зеленов

    • А вот в общении с представителями РФС в «Спартаке» сказали, что уделят внимание предотвращению подобного поведения тренера.

    Публично главного тренера «Спартака» поддержало считанное количество спикеров. Наиболее чётко высказался бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк.

  • Мне нравятся его эмоции и его стиль. Он переживает за команду, руководит ей и не соглашается с чем-то. Это лучше, чем просто стоять как камень с руками в карманах.
  • Павел Погребняк

    • Большинство же мнений выражает отрицательную оценку действий сербского тренера. Ольга Смородская назвала Станковича шулером, который всех обманывает, и заявила об отсутствии к нему уважения. Солидарное с бывшим президентом «Локомотива» мнение имеет экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев, который считает. что «Спартаку» следует искать более серьезного специалиста.

  • Думаю, он [Станкович] сам понимает, что его скоро уволят. Поэтому и ведет себя соответствующим образом: провоцирует, чтобы с ним расторгли договор и выплатили компенсацию.
  • Владимир Пономарев

    • Журналист и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев назвал дисквалификацию справедливой. По его мнению, после нее Станковича «быстро выгонят» и «Спартак» без него будет выглядеть значительно лучше.

    Кроме известного телеведущего, как минимум, экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко, тренер Александр Григорян и бывший полузащитник Егор Титов подтвердили, что наказание Станковича зрело, стало заслуженным и по делу. При этом экс-капитан «Спартака» предположил, что тренер «может психануть» и уехать работать за границу.

    Валерий Непомнящий тоже положительно относится к дисквалификации тренера: «Зло должно быть наказано». При этом она, по его мнению, может придать игрокам «Спартака» больше мотивации. А экс-футболист сборной России Александр Мостовой, в свою очередь, отметил, что, с одной стороны, нужно уметь сдерживать себя, но с другой стороны, к судейству имеются вопросы.

    Последует ли за дисквалификацией увольнение?

    В один день с дисквалификацией неутешительным для Станковича инсайдом поделился «Чемпионат».

  • Совет директоров «Спартака» и генеральный директор клуба Олег Малышев склоняются к отставке Деяна Станковича с поста главного тренера команды в течение ближайших недель. Против отставки тренера выступает спортивный директор клуба Фрэнсис Кахигао, у которого нет готового кандидата на замену Станковичу.
  • знакомый с ситуацией источник «Чемпионата»

    • Руководители «Спартака» серьезно недовольны работой и результатами Станковича, однако они ещё не приняли окончательного решения по перспективам сербского специалиста в столичном клубе. В то же время, как сообщил Metaratings, шорт-лист потенциальных кандидатов на пост главного тренера красно-белых уже составлен.

    По данным журналиста Ивана Карпова, номер 1 для «Спартака» на замену Станковичу является экс-наставник «Краснодара» Владимир Ивич, который с февраля работает в эмиратском «Аль-Айне». Однако, во-первых, тренер на данный момент не намерен уезжать из ОАЭ, и во-вторых, в контракте нет пункта о неустойке за досрочное расторжение.

    Не будем забывать, что в мае «Спартак» на год продлил контракт со Станковичем. При этом интересные подробности об этой пролонгации раскрыл известный футбольный агент Герман Ткаченко: «У Станковича, скажем так, вегетарианская неустойка в случае увольнения». Был ли это намёк на образные названия большого количества денег — «капусты» и «лимонов»? Или напротив, на то что расставание выйдет довольно «травоядным» и мирным?

    Информацию своих источников о происходящем в «Спартаке» предоставил также телеграм-канал «Mash на спорте». Они сообщают, что уволить Станковича не даёт Павел Жданов — топ-менеджер «Лукойла», член совет директоров и, якобы, теневой босс московского клуба. По его мнению, уход серба спровоцирует другие увольнения — в том числе и спортивного директора Кахигао.

    • Однако на повестке дня может быть рассмотрен вопрос о замене к зиме самого Жданова, поскольку красно-белые потратили на трансферы много, а результаты пока показывают невразумительные. Одним из кандидатов на роль нового руководителя «Спартака» является бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

    Вспоминая классику, можно сказать, что все смешалось в офисе красно-белых. Так что в ближайшее время ситуация может пойти по разным сценариям развития.

