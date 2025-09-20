Станкович доигрался. Насколько ещё «Спартаку» хватит терпения?

Новый эпизод в личном деле Станковича
За 16 месяцев работы в «Спартаке» Деян Станкович приучил российскую аудиторию к своей эмоциональной реакции на то, что происходит на поле. Не раз поведение серба выходило за пределы установленных правил. Самый свежий эпизод — гостевой матч 8-го тура чемпионата России против московского «Динамо» (2:2).
Наставника красно-белых вывело из себя решение арбитров встречи засчитать второй гол динамовцев, забитый в компенсированное к первому тайму времени. По его мнению, за считанные мгновения до голевого удара Бителло главный судья Егоров не зафиксировал фол на Маркиньосе, который упал после единоборства с Касересом.
Разбушевавшись, Станкович не стеснялся в выражениях и наговорил в адрес главного арбитра на красную карточку. Впоследствии это удаление было рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Таким образом, Станкович не сможет присутствовать у бровки до 19 октября. За это время он пропустит 4 матча чемпионата России (с «Крыльями Советов», «Пари НН», ЦСКА и «Ростовом») и 1 матч Кубка России (с «Пари НН»).
Выходки Станковича уже вошли в привычку
Станковича вполне можно записать в рецидивисты. С начала своей карьеры в России сербский специалист за чуть больше полусотни матчей РПЛ и Кубка России получил 14 желтых карточек, 2 из которых стали вторыми за игру, и 1 прямую красную. Как правило, Деян «закипал» ближе к концу встречи: 10 предупреждений было получено после 78-й минуты. А причиной получения тренером «горчичников» чаще всего становились его споры с арбитрами.
Наиболее часто Деян эмоционировал в играх против московского «Динамо» и «Ростова». Так, именно в матче с бело-голубыми в октябре 2024 г. Станкович за несдержанную реакцию на действия судьи получил свое первое из трёх на данный момент удалений.
Один из самых запоминающихся случаев произошёл в выездной кубковой игре против «Ростова», когда на кону стоял выход в полуфинал Пути РПЛ. «Спартак» уступал, и Станкович так эмоционально переживал события на поле, что разбил пластиковое стекло на скамейке запасных «Ростов Арены». Позже специалист заявил, что готов возместить ущерб клубу из Ростова-на-Дону, хотя КДК РФС и так оштрафовал его на 50 тыс. рублей за неспортивное поведение.
Станкович даже в товарищеских матчах страстно реагировал на то, что происходит на поле. Так, он был удален в начале второго тайма финального матча Зимнего кубка РПЛ против «Зенита» после выхода на поле и участия в словесных разбирательствах, состоявшихся после борьбы Мартинса и Мантуана.
Весной сетка национального Кубка снова свела «Спартак» и «Ростов» друг с другом — на стадии финала Пути регионов. Тогда красно-белые проигрывали и Станкович в конце матча резко отреагировал на решение арбитра Кирилла Левникова зафиксировать у его подопечных фол в атаке — вскочил со скамейки, швырнул об землю бутылку с водой и начал что-то выкрикивать в адрес судьи.
Жёлтая карточка не успокоила серба и тот в итоге был удален. А так как после удаления Станкович неоднократно нецензурно оскорбил арбитра, наставник «Спартака» постфактум получил 3-матчевую дисквалификацию на матчи Кубка России.
После того случая показалось, что Станкович взялся за ум и стал держать себя в руках. По крайней мере, в новом сезоне вплоть до последнего дерби с «Динамо» специалист не был замечен судьями в противоправных действиях. Но в прошлые выходные всё же сорвался.
Что о бане Станковича думают в российском футболе?
Комментарии самого Станковича по поводу полученного наказания в СМИ не появились. Позицию «Спартака» относительно случившегося выразил руководитель клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов.
А вот в общении с представителями РФС в «Спартаке» сказали, что уделят внимание предотвращению подобного поведения тренера.
Публично главного тренера «Спартака» поддержало считанное количество спикеров. Наиболее чётко высказался бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк.
Большинство же мнений выражает отрицательную оценку действий сербского тренера. Ольга Смородская назвала Станковича шулером, который всех обманывает, и заявила об отсутствии к нему уважения. Солидарное с бывшим президентом «Локомотива» мнение имеет экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев, который считает. что «Спартаку» следует искать более серьезного специалиста.
Журналист и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев назвал дисквалификацию справедливой. По его мнению, после нее Станковича «быстро выгонят» и «Спартак» без него будет выглядеть значительно лучше.
Кроме известного телеведущего, как минимум, экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко, тренер Александр Григорян и бывший полузащитник Егор Титов подтвердили, что наказание Станковича зрело, стало заслуженным и по делу. При этом экс-капитан «Спартака» предположил, что тренер «может психануть» и уехать работать за границу.
Валерий Непомнящий тоже положительно относится к дисквалификации тренера: «Зло должно быть наказано». При этом она, по его мнению, может придать игрокам «Спартака» больше мотивации. А экс-футболист сборной России Александр Мостовой, в свою очередь, отметил, что, с одной стороны, нужно уметь сдерживать себя, но с другой стороны, к судейству имеются вопросы.
Последует ли за дисквалификацией увольнение?
В один день с дисквалификацией неутешительным для Станковича инсайдом поделился «Чемпионат».
Руководители «Спартака» серьезно недовольны работой и результатами Станковича, однако они ещё не приняли окончательного решения по перспективам сербского специалиста в столичном клубе. В то же время, как сообщил Metaratings, шорт-лист потенциальных кандидатов на пост главного тренера красно-белых уже составлен.
По данным журналиста Ивана Карпова, номер 1 для «Спартака» на замену Станковичу является экс-наставник «Краснодара» Владимир Ивич, который с февраля работает в эмиратском «Аль-Айне». Однако, во-первых, тренер на данный момент не намерен уезжать из ОАЭ, и во-вторых, в контракте нет пункта о неустойке за досрочное расторжение.
Не будем забывать, что в мае «Спартак» на год продлил контракт со Станковичем. При этом интересные подробности об этой пролонгации раскрыл известный футбольный агент Герман Ткаченко: «У Станковича, скажем так, вегетарианская неустойка в случае увольнения». Был ли это намёк на образные названия большого количества денег — «капусты» и «лимонов»? Или напротив, на то что расставание выйдет довольно «травоядным» и мирным?
Информацию своих источников о происходящем в «Спартаке» предоставил также телеграм-канал «Mash на спорте». Они сообщают, что уволить Станковича не даёт Павел Жданов — топ-менеджер «Лукойла», член совет директоров и, якобы, теневой босс московского клуба. По его мнению, уход серба спровоцирует другие увольнения — в том числе и спортивного директора Кахигао.
Однако на повестке дня может быть рассмотрен вопрос о замене к зиме самого Жданова, поскольку красно-белые потратили на трансферы много, а результаты пока показывают невразумительные. Одним из кандидатов на роль нового руководителя «Спартака» является бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц.
Вспоминая классику, можно сказать, что все смешалось в офисе красно-белых. Так что в ближайшее время ситуация может пойти по разным сценариям развития.