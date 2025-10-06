Обладатель Кубка УЕФА и чемпион России в составе «Зенита» Александр Горшков в беседе с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским подвел итоги 11-го тура российского чемпионата. После двух столичных дерби основное внимание с экс-тренером «Балтики», «Нижнего Новгорода», «Сатурна» и «Зенита» уделили сравнению московских команд по разным параметрам.

«В штабе "Динамо" не хватает Онопко»

— В чем сходство двух дерби «Динамо» — «Локомотив» (3:5) и ЦСКА — «Спартак» (3:2), кроме обилия голов?

— В огромном желании. Мы все это количество мячей увидели от стремления играть только на победу, со всех четырех сторон. Вот кто до игры был согласен на ничью? Никто! Такое редко случается, если говорить всерьез, а не пустой бравадой из уст тренеров руководствоваться. Матчи интересные, захватывающие получились, давно таких не было.

— А различия?

— Вообще больше похожи. Различия? Ну, в динамике развития событий. Одни быстро повели 3:0, и «подсели» во втором тайме. Другие открыли счет еще быстрее, потом два пропустили, но переломили ход игры после такого начала.

— Какой матч и соответственно результат удивил больше?

— «Динамо» — «Локомотив». «Железнодорожники» откровенно мучились в последних матчах. Бело-голубые, напротив, вроде бы набрали ход, травмированные вернулись. А ЦСКА стабильнее, понятнее «Спартака» — тут я на армейцев бы и ставил.

— От какого из матчей получили большее, скажем так, эстетическое удовольствие?

— Да оба были хороши! Увидели разные по стилю команды, какие-то тренерские новации, голы на любой вкус, борьбу, эмоции. Не могу сказать, что к качеству есть большие претензии. Такого, чтобы носились без головы, в бей-беги играли не было.

— Начало в обоих матчах было положено быстро, но по-разному. В чем природа таких бурных стартов, когда надо бы обороне подумать?

— Конечно, таких скорострельных первых минут мы не ждали. В тренерском понимании всегда надо начинать от печки. Но в целом я уже объяснил природу всего произошедшего. Да, очень резво все получилось. Не думаю, что кто-то прямо так безапелляционно ставил на быстрые голы, но благодаря им получили зрелище. Стечение обстоятельств с одной стороны, с другой — прессинг на всех участках поля многое предопределил. Оборона не была к этому готова, очевидно, и атакующие футболисты удачно сыграли.

— Если говорить о защитных построениях четырех московских команд, хуже всех дело по-прежнему у «Динамо»?

— Пока так. Хотя и «Спартак» сопоставим по качеству, или его отсутствию, игры в обороне. Просто природа разная. У «Динамо» не столько в системе, сколько в бесконечных индивидуальных ошибках причина кроется. Для требований Карпина нужны защитники, которые умеют один в один прилично играть, не терять никого за спиной при этом. Это на сегодня — высшая математика.

— Как можно в таком матче пропускать на 35-й секунде?

— Все от этой неустроенности. Ну и, наверное, Галактионов хотел взять с места в карьер, чем-то сразу сильно удивить, поскольку в «Динамо» игроки все же опытнее. Гол-то Пруцев такой, вполне трудовой забил. Тут никаких явных ошибок у бело-голубых не было.

— Есть объяснение, почему в «Динамо» не перешли Виталий Кафанов и Виктор Онопко, которые умеют работать с вратарями и защитниками?

— Я только могу предположить, что Карпин, уходя из «Ростова», при таких отношениях с руководством, пообещал никого не дергать. Понятно, Кафанов потом ушел, уж не знаю, по каким причинам. А что Онопко не хватает, очевидно. Но в «Динамо» уже были специалисты на эти позиции, метлой сходу всех убирать нельзя, должна быть какая-то преемственность.

— В «Спартаке» сзади тоже все по-прежнему барахлит. Поняли очередной тактический замысел?

— Позиционно подстраивались под атаку ЦСКА, поэтому и выпустили трех центральных защитников. Но получилось все наоборот — сразу получили три гола. Когда отказались от этой схемы, перешли на четырех, сразу какая-то стройность появилась сзади.

— Каждый раз меняя защитников то в перерыве, а то и раньше, Деян Станкович не расписывается в своей профнепригодности?

— Не знаю. Его менталитет таков, что не привык к этим провалам. Где он сам играл в Италии, там точно не было таких проблем. Все обученные, никому ничего лишний разъяснять не надо. Где работал тренером, такого уровня сопротивления не возникало. Но как оказывается, эти перестроения даются «Спартаку» очень непросто. Гибких и обученных защитников, которые бы легко переходили с одного на другое, там нет.

Календарь и таблица РПЛ

— Почему не доверяют Игорю Дмитриеву, который и в обороне слева не хуже других справляется?

— Интересный, острый игрок, но не защитник. Может быть, не в полной мере доверяют ему эту роль, особенно когда напротив сильный противник. Нужно наигрывать его здесь с командами рангом ниже ЦСКА, тогда уже сомнения улетучатся.

«Пауза пойдет "Спартаку" на пользу»

— «Локомотив» тоже пропускает много для претендента на высокие места. Здесь в чем корень проблемы?

— Команда больше заточена на атаку. В обороне опять-таки нет каких-то незыблемых столпов, все время что-то меняется. Определенные требования есть у тренеров к полузащитникам, которым не позволяют «садиться» очень глубоко. Сильных прям провалов сзади не вижу.

— Лучшая оборона из всех столичных клубов у ЦСКА?

— Наверное, более стабильная, в одной схеме одними защитниками практически играют. Меньше срывов. Сейчас вот Мойзес махнул ногой мимо мяча, когда Гарсия забил, но ему никто не предъявил претензий. Более того, парень сам не пал духом, рвал вперед на последних минутах, заводил трибуны.

— Владислав Тороп способен заиграть на стабильном уровне, если Игорь Акинфеев выпадет из-за травмы?

— Он уже провел не такое уж маленькое количество матчей. Не думаю, что у Игоря сейчас что-то серьезное, но Владу рано или поздно придется стать первым номером.

— Чья средняя линия и атака в большей степени впечатляют?

— Если коротко, на первом месте для меня — ЦСКА. На втором — «Локо». Но не буду скрывать, что я переживаю за российских игроков, им всегда отдам преимущество перед иностранцами.

— «Локо» забил пять. В большей степени достижение «железнодорожников», или огрехи динамовцев в обороне причиной такому всплеску результативности?

— И то, и то. Но в первую очередь взаимопонимание, которое в «Локомотиве» налажено. И взаимозаменяемость. Там трудно понять, кто и где окажется в конкретное время.

— Что-то похожее на «ромб» вновь увидели у «Локо», именно он поставил в тупик динамовцев?

— Есть совершенно уникальный Батраков, который дает много возможностей на тему вариации игры. Раз не поставили Бакаева, значит так сейчас видят схему.

— Забили все три форварда «Локо». Значит, правильно распределил их роли на поле и игровое время тренерский штаб?

— Все определяет результат. Раз выиграли, значит замены правильные и состав правильный. Комличенко был нужен для большего давления на втором этаже, Руденко отлично включался с обоих краев. Тренер все им правильно объяснил. Игроки с пониманием воспринимают конкуренцию, видят, что нет никакой предвзятости. А Воробьев просто лидер атаки, там ему и подсказывать особенно нечего.

— Динамовцы после очень быстро пропущенного мяча пришли в себя и даже вышли вперед. Чего не хватило в дальнейшем?

— Наверное, стабильности, и не только в обороне. Кусок показали очень хороший. Вроде бы развернули игру в свою сторону, но нет. У меня по ходу матча было ощущение, что Карпин с этой ситуацией справится и ему не составит труда довести матч до победы. Команда явно почувствовала уверенность, однако опять что-то не то.

— Антон Миранчук сыграл неплохо, но все еще не центральная фигура у «бело-голубых»?

— Здесь вопрос ожиданий. Так сразу не влиться в такой, прямо скажем, разрозненный пока коллектив, тем более не стать лидером. По мне, так все у него на уровне — ничего никуда не делось. Время.

— В воскресном дерби Кирилл Глебов забил на 5-й минуте. Как это получилось, ногой с двух метров?

— Отличная в целом комбинация, нацеленный прострел Кругового. Обе бровки в атаке живые, фланги всегда замыкаются. С двух метров? Конечно, ошибка защитников. Но поймите, ЦСКА так несется, что сдержать такие выводы очень трудно. А Глебов всегда успевает первым темпом.

— Даниила Кругового, наверное, тоже должны отметить, как новую атакующую единицу?

— Да. Мы всегда его рассматривали, как левого защитника. А здесь он стал атакующим фланговым универсалом. И забивает голы на зависть форвардом, что и показал его гол после передачи Алеррандро со смещением в центр.

— Роль Алеррандро со всеми его плюсами и минусами какова?

— Как по мне, основной форвард ЦСКА. Он так и начинал в этом сезоне. Просто нужен еще один нападающий, который усилит конкуренцию. В прошлом году их было четверо, сейчас осталось двое.

— «Спартак» большей частью владел игровым и территориальным преимуществом. Могли дожать ЦСКА?

— Да там не полумоменты, а хорошие шансы были. Но армейцы, во-первых, понимали, что уже не 3:0, а 3:2. Последние 6 минут очень грамотно тянули время. Во-вторых, спартаковцы дали очень уж большую форму. А потом пошла спешка, Солари все время торопился нанести решающий удар. Но у него класса и понимания все же не хватает в таких стрессовых ситуациях.

— То есть, реально вернуться в игру после таких 3:0 в дебюте?

— Для «Спартака» — да. Там так всегда, когда кажется все потеряно, еще ничего не потеряно. Рисковали во всем, понимая что попали в такую экстренную ситуацию. До конца боролись, этого не отнять. Качества не хватило.

«Спартак» — ЦСКА ЦСКА

— Манфред Угальде и Гарсия все-таки способны играть вместе?

— Пока рано говорить. Нужно смотреть в других матчах. А так, сдвоенный центр иногда нужен.

— Из московских команд какая сейчас лучше других готова функционально и что может измениться после паузы на матчи сборных?

— ЦСКА лучше всех готов — очевидно. Но пауза пойдет на пользу всем, даже им. Очень много игроков основных уедут. У тренеров появится возможность все переосмыслить, игрокам переключиться, добавить других эмоций. Что касается остальных, то «Спартаку» в первую очередь необходим этот передых, чтобы совсем не запутаться.

«Увольнение Слишковича давно напрашивалось»

— Из остальных встреч 11-го тура РПЛ самый неожиданный результат «Акрон» — «Зенит» (1:1)?

— В какой-то степени. «Краснодар» обыграли, «Оренбург» затем на одной ноге. Казалось бы, не должны терять очки сейчас, как в начале. К сожалению, не хватает полноценной концентрации. Начали неплохо, забили, но потом это преимущество стало уходить. Могли и уступить вообще.

— Артему Дзюбе стоило бить пенальти на 95-й минуте?

— Нет сомнений. Не раз уже решал против своих бывших команд. Если на нем вся игра 90 минут, почему должен бить кто-то другой? Спасал команду неоднократно, здесь промахнулся. Ничего криминального.

— Коротко о других матчах тура. «Краснодар» — «Ахмат» (2:0) — все ведь далеко не так просто было?

— Видел обзор только. Но судя по тому, как Мелкадзе не попал в пустые, а потом не забил пенальти, все могло сложиться иначе. «Краснодар» при этом ничуть не упал в моих глазах, остается претендентом на чемпинство. Как и «Зенит» с ЦСКА. Других не вижу.

— У «Балтики» с «Махачкалой» (2:0) тоже могло иначе сложиться?

— Крепкая, характерная команда, но эмоции все равно давят. Поэтому чуть сдали позиции. Но ниже определенного уровня не опускаются, поэтому и в состоянии вытаскивать такие равные матчи.

— Первую победу «Сочи», над «Пари НН» (2:1), как оцените?

— Отдушина для нового тренера и психологическая установка для игроков, как играть можно и как нельзя. Уверен, будут поправлять турнирное положение. Другое дело, насколько набранных очков хватит на финише.

— «Оренбург» по праву уволил Владимира Слишковича сразу после поражение от «Ростова» (0:1)?

— Этот шаг напрашивался уже давно. Надо что-то делать, как-то спасать ситуацию. Перед паузой самое время.

— Уверенная победа «Рубина» над «Крыльями» (2:0) позволяет ему рассчитывать на место в верхах?

— За «пятерку» при нынешнем положении поборется. Понятно, неуступчивая команда, и главное из тех, кто не должен отпускать аутсайдеров.

Фол на Руденко «Локомотив»

— Наверное, максимально спорных судейских решений увидели — шесть пенальти с VAR. Был хоть один очевидный, которые в прежние времена ставились сразу?

— Ну, с Алеррандро, который выходил из штрафной, я просто посмеялся. Сначала смотришь — не видишь, потом — опять не видишь. Как «Акрону» дали, тоже не пойму. Расстояние — миллиметры, защитнику нереально руку убрать. А где-то еще из-за спину сверху падает. Ну, это неправильно.

— При этом вспоминаю горячих тренеров из своей молодости, скажем Валентина Иванова, так они все эмоции не на судей проецировали, а на своих игроков. Почему все так изменилось, и не только в России?

— Объясню. У нас привнесено в свое время европейскими тренерами. Взять Петржелу в «Зените» — у него был такой контакт с игроками, такая домашняя обстановка, что обрушиться на своих во время матча не мог. Сейчас поменялось потому, что все смотрят на Гвардьолу, Симеоне, не знаю кого еще. Везде и сумасшедшие деньги роль играют. Семейственность потерялась, поэтому крайними всегда будут судьи.