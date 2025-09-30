Известный спортивный телекомментатор Илья Казаков в беседе с корреспондентом LiveSport.Ru Алексеем Дубровиным поделился мнением о матчах 10-го тура РПЛ.

«У "Крыльев" не хватает запаса качества»

— Как вам матч «Крылья Советов» — «Динамо» (2:3)?

— Мне понравилось «Динамо», потому что московская команда играла в достаточно быстрый футбол. Хотя, мне кажется, там ещё по-прежнему есть проблема, как вписать в команду, которая решает большие задачи, Осипенко и Глебова. Осипенко играет на той позиции, которая свойственна ему в «Ростове» и сборной, но в «Динамо» иногда приводит к проблемам, связанных с обороной. У москвичей креативная группа атаки, и такая скамейка, что даже если есть травмированные игроки, то, по крайней мере, с соперниками уровня «Крыльев Советов» бело-голубые могут всё это решать достаточно быстро.

И, главное, что самарцы находятся в кризисе. Адиев говорил, что поменял схему, идею перед игрой с «Динамо». При счёте 3:0 московский клуб стал играть совершенно иначе. А по началу это была игра в одни ворота, у «Крыльев» сейчас ментальные, организационные, какие угодно проблемы. Команда сейчас выглядит намного хуже, чем на старте сезона, может быть из-за того, что запал играть через «не могу», что-то доказывать обязательно должен был сойти на нет. А чисто по-футбольному запаса качества у самарцев не хватает.

— У «Динамо» впервые в сезоне две победы подряд в РПЛ. Меняется ли игра команды в положительную сторону? Проглядывается ли уже футбол Карпина?

— Не знаю, что такое футбол Карпина, но мне кажется, что он изначально был. «Динамо» пока находится вне борьбы за призовые места. Будет ли эта команда участвовать в борьбе за тройку, сейчас никто не скажет. А в матче 10-го тура динамовцы играли против соперника, находящегося изначально ниже классом. Посмотрим, что будет против «Локомотива» в следующем туре.

— По персоналиям «Динамо». Как видится, что уже можно сказать точно, что с приобретением Антона Миранчука москвичи попали в точку. В матче с «Крыльями» был одним из лучших на поле.

— В этом нет никаких сомнений. Антон — один из самых креативных игроков.

— Адиев остался недоволен работой Мешкова на матче с «Динамо»: «Он не справился с судейством. Пусть разберутся с пенальти, которое должны были назначить». У вас есть вопросы по судейству?

— Думаю, вопросы к судейству есть у всех. Талалаев в этом туре срывался на судей, «Краснодар» постоянно к этому апеллирует, Семак, «Спартак» недоволен. Мне кажется, нет людей, которые остались довольны судейством.

«У Черчесова хороший вкус на футболистов»

— К другому матча тура. «Ахмат» обыграл «Акрон» (3:0).

— Тедеев в этом игре может быть проиграл изначально. Я помню игру с Нидерландами на Евро-2008, когда работал в сборной в качестве пресс-атташе. И голландские коллеги, и не только коллеги, журналисты и другие люли, все говорили одно и то же, что Ван Бастен опасается играть против Гуса, так как Хиддинк старше, опытнее, хорошо понимает, как он может действовать, и сильнее его как тренер. В матче «Ахмата» с «Акроном» была дуэль двух осетинских специалистов. Понятно, что тренерский уровень у Черчесова, наверное, выше, чем у Тедеева, в силу опыта, достижений. Плюс в Осетии всё равно распространена культура особого уважения к старшим. И подсознательно это должно было играть свою роль.

Как я понимаю, у «Акрона» тоже были вопросы к судейству, каким-то трактовкам. Что касается самой игры, то у меня возникало ощущение, что «Ахмат» целостный, грозненцы играют здорово, у них есть ещё запас прочности. А «Акрон» находится в каком-то разобранном состоянии, может быть где-то синдром второго года, когда в запасе остаются люди, которые в том сезоне были безоговорочно основными, и сейчас по каким-то причинам не играют. Может быть, они снизили требования к себе, форма другая. Когда у тебя в запасе и вратарь, который недавно был основным, и капитан Савичев, и Бакаев, и Лончар, а вместо них играют люди, которые результат не дают….

Мне кажется, сейчас «Акрон» находится в несколько разболтанном состоянии. И Черчесов всем этим прекрасно воспользовался. При этом Станислав Саламович — один из тех российских тренеров, которые умеет играть по счёту. Когда его команда начинает выигрывать у соперника, который равен или может быть даже на данный момент слабее, «Ахмат» это преимущество не опускает.

— «Ахмат» с момента прихода Черчесова ни разу не проиграл в чемпионате. Удивляет ли это вас?

— Первое — «Ахмат» хорошо был готов функционально к сезону, иначе так бы команда не выглядела. И тут надо сказать «спасибо большое» предыдущему тренеру — Сторожуку, у которого может быть не сложилась химия, может быть ещё что-то не получилось. Но однозначно, что он команду подготовил. Здесь надо также сильно поблагодарить спортивного директора Руслана Газзаева и человека, который не так давно работает с ним в связке и отвечает за североафриканский рынок. Те приобретения, которые были сделаны, пришлись ко двору. Что касается Черчесова, то он в последнее время стабильно выдавал результат в любом клубе, где бы не работал. У меня нет сомнений, что всё произошедшее в «Ахмате» — по делу. Могли сыграть вничью с «Зенитом», теоретически проиграть, могли набрать чуть больше очков или наоборот меньше. В любом случае тот факт, что никто на этом отрезке не набрал больше очков, чем Черчесов, это супердостижение.

— И многие футболисты при нём преобразились. Тот же Мансилья, который оформил дубль в матче с «Акроном». Черчесов рассказывал, что у него с ним был разговор перед игрой. Меня лично преображение Мансильи не удивляет.

— Да кого угодно. Преображение Жемалетдинова, Мелкадзе, который стал играть у Стаса в стартовом составе. Черчесов прошёл большие раздевалки в клубах и сборной, и у него очень хороший вкус на футболистов. Не только, чтобы их выбрать, но и понять их состояние. Плюс это тренер, который находится в самом расцвете, думаю, все свои глобальные ошибки уже сделал. И всё что его уже могло закалить — уже закалило: увольнения и так далее. И вот этот стереотип по поводу того, как Черчесов будет работать без Ромащенко….

Говорили, что Станислав Саламович был просто якобы менеджером, который не занимался тактикой, а просто решения принимал. Мы видим, как этот миф разрушен, насколько хорош «Ахмат» сегодня. И насколько я понимаю и знаю, что у грозненцев большие амбиции относительно ближайших планов: будь то селекционная работа, задачи, бюджет. Думаю, что за три года, которые Черчесов как минимум проведёт в клубе, «Ахмат» превратится в команду, который должен будет претендовать на топ-5.

— А в этом сезоне «Ахмат» на пятёрку претендовать не сможет?

— Претендовать сможет, а попадёт или нет — не знаю. Есть четыре московских клуба, «Зенит», «Краснодар», амбиции «Рубина», где министр спорта сказал о пятёрке как о задаче. Плюс «Ахмат». А «Балтика» по итогам сезона должна быть восьмой-десятой.

«Если "Локо" займёт место выше пятого, это будет прыжок выше головы»

— Ещё в одном матче тура «Локо» победил «Рубин» (1:0) благодаря ляпу вратаря. Первая победа после пяти ничьих в РПЛ.

— Трудовая победа. «Локомотив» взял три очка в той ситуации, в которой команда теряла очки в предыдущих матчах. Здесь была равная игра, и ничья была бы справедливой развязкой. А проходили матчи, в которых «Локомотив» должен был выигрывать, но проигрывал. Так на дистанции всегда бывает. Где-то подберёшь, где-то проиграешь. Видно, как Галактионов пытается найти какие-то варианты для того, чтобы лучше использовать Пруцева. Он тот игрок, который был ему нужен. Но это может быть обедняет каким-то образом тактическую схему.

При этом тоже давайте скажем, когда «Локо» в последний раз выигрывал чемпионат, у Сёмина собралась потрясающая команда по составу. Тогда у «железнодорожников» в обороне играли Чорлука, Хёведес, Кверквелия, за которого, как я помню, «Лестер» давал более 20 миллионов евро, и Сёмин тогда его не отпустил, сказал, что он ему нужен. После этого у Кверквелии карьера резко пошла вниз. Плюс Крыховяк, Фернандеш, Денисов, Миранчуки, Эдер. Это был просто топ состав. А сегодня состав «Локо», думаю, играет на большее, чем команда может играть. Галактионова критикуют, но это единственная возможность в такой конкуренции играть против клубов, у которых на команду бюджет в разы больше, и скамейка длиннее. Поэтому «железнодорожники» мне очень нравятся.

Что касается «Рубина», несмотря на то, что появились новички — тот же Кузяев, который ещё не готов, Рашид Рахимов постоянно говорит, что нет длины скамейки. Когда у него на замену выходят Зотов и Иванов — одному 35 лет, другому 39, то о чемпионстве в такой модели может вряд ли идти, даже о топ-5. Как я понимаю, всё усиление «Рубина» зависит от Рахимова. Не будет Рахимова — кто будет вести кадровую политику?

— Вопрос по одной из главных звёзд российского футбола. Почему Батраков потерялся в последних матчах, в том числе и в игре с «Рубином»?

— Рахимов и не только он хорошо понимает, как играть против Батракова. Алексея надо вытеснять в ту зону, где он не сможет показать все свои сильные качества. Многие соперники начинают тактически играть именно так. Те команды, которые дают Батракову свободу действий, наталкиваются на голы, передачи. Что касается матча, как против «Рубина», то это тот самый случай, когда человека загоняют в неудобную ситуацию, и от этого возникают вытекающие последствия.

— «Локомотив» занимает после 10 туров второе промежуточное место. Это ненадолго?

— Скажу, что «Зенит» будет очень сильно добавлять. Не знаю, будет ли добавлять «Спартак». ЦСКА играют на пике своих возможностей, «Краснодар» тоже хорош. Если «Локомотив» попадёт в пятёрку, то это будет справедливо, исходя из подбора игроков, задач, имени, уровня Галактионова. Если команда займёт место выше, то это будет прыжок выше головы.

«После замены Кармо Кисляк заиграл совершенно по-другому»

— В другом матче тура «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0). Что скажите об этой игре?

— У «Краснодара» два проблема. Первая — у команда Мусаева выпал Черников из-за травмы. Без Саши это зона совершенно другая. Вторая проблема — постарел Петров. Он очень качественный и сильный игрок, но скорость у него уже не та. В матче против ЦСКА Мойзес делал с Петровым просто всё что хотел: прокидывал мяч мимо него, ускорялся и простреливал в штрафную. То же самое происходило с «Зенитом», когда Луиса Энрике специально поставили против него на левый фланг. В итоге гол + пас, лучший игрок, по мнению Аршавина. То же самое происходило и с «Ростовом», там просто до гола не дошло. Дончане находятся в полном порядке, если говорить о штабе, качестве футболистов, отдаче в игре. А у «Краснодара» вижу неожиданные кадровые проблемы, хотя клуб столько денег на селекцию тратит. Если «Ахмат» лишит краснодарцев очков в следующем туре, то, наверное, можно будет говорить о кризисе.

— А «Зенит» разобрался с «Оренбургом» (5:2). Почему команда Слишковича ничего не смогла противопоставить питерцам?

— Потому что это «Зенит», питерцы приходят в себя, набрал форму Педро, взялся за голову Глушенков, который после разговора с Семаком успокоился, и перестал внешнего врага искать. И перевод Адамова в основные вратари, несмотря на его ляп в матче с «Оренбургом», оказался правильным действием. «Зенит» объективно это команда из другой лиги. А когда я смотрю на футбол «Оренбурга», то мне кажется, что Слишкович недодаёт эмоций футболистам на бровке.

— «Зенит» для вас главный фаворит в борьбе за чемпионство?

— Да.

— А вторым темпом идёт «Краснодар»?

— Не знаю. У «Краснодара» синдром второго года. Краснодарцы всё время апеллируют к судьям и судейству как во время матчей, так и после. Второй год — сложный год, и пройти его после чемпионства, только «Зениту» за последнее время удавалось.

— А ЦСКА в прошедшем туре обыграл «Балтику» (1:0). Первое поражение команды Талалаева, лидерство армейцев.

— Классический гол Дивеева. В этом матче, думаю, Талалаев перемудрил. Было непонятно, почему он выпустил Оффора. Хиль — это совершенно другой игрок. А Оффор — это спортсмен, а не футболист. Ну и объективно, что «Балтика» играет через не могу. А у ЦСКА слишком большой запас футболистов, которые может быть пока не до конца вписаны в игру команды. Что касается других моментов матча, то мне показалось, что с Кармо Кисляк стал играть так, как он играл ранее. В паре Кисляк — Кармо второй финтил, а Кисляк действовал больше, как опорной полузащитник. А когда бразилец был заменён, может быть изящных движений на поле стало меньше, но совершенно по-другому сразу заиграл Матвей. Голевая передача Кисляка — не случайность. Он после замены Кармо больше стал подниматься вверх, играть на привычной позиции, на которой вырос до такого уровня.

— Стоит ли ЦСКА рассматривать серьёзным претендентом на чемпионство?

— Перед началом сезона был день рождения у Дениса Мацуева, на котором присутствовал Евгений Гинер, так получилось. Не все знают, Денис — спартаковский болельщик, а Евгений Леннорович когда-то хотел «Спартак» купить. Все успехи ЦСКА в России — это успехи при Гинере. И он уже тогда общим друзьям говорил, что у нас задача — чемпионство. На тот момент это выглядело достаточно неожиданным, потому что казалось, что у ЦСКА денег нет. А мы видим, что у армейцев есть деньги, клуб попал с тренером, у команды всё хорошо с игроками. И у ЦСКА задача быть чемпионами — я даже в этом не сомневаюсь.

— Ещё в одной игре тура «Спартак» разобрался с «Пари НН» (3:0).

— Шпилевский пытается играть в тот футбол, под которой у него нет игроков. Думаю, это главная проблема Нижнего. И у них в принципе не хватает центральных защитников при переизбытке крайних, нет центрального форварда, Грулёв — крайний. «Пари НН» на текущий момент это чуть ли не главный претендент на вылет. А для команды как «Спартак», при том, что «Пари НН» против них не закрывается, это сладкая булочка.

— А «Спартак» вам сейчас нравится?

— Не могу сказать, нравится или нет. «Спартак» — это команда, где стабильность, результат отсутствует напрочь. Каждый раз в стане красно-белых настроение меняется.