    Дмитрий Кириченко: Треть турнира прошла, а фаворита как не было, так и нет

    Известный российский футболист и тренер в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о девятом туре РПЛ

    Дмитрий Кириченко: Треть турнира прошла, а фаворита как не было, так и нет
    Дмитрий Кириченко
    Лучший бомбардир двух чемпионатов России, обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мнением с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским обо всех восьми матчах прошедшего тура. Тренер, работавший в «Ростове», «Уфе», «Кайрате», «Сочи», а сейчас с успехом возглавляющий «Текстильщик», порассуждал и о роли коллег в непростые для них времена.

    «При таком накале страстей Карасев отсудил хорошо»

    — Пауза на сборные двухнедельной давности все еще накладывает отпечаток, как тут кто-то сказал?

    — Думаю, все смывается первым после нее туром. Тем более, еще Кубок был. Понятно, есть латиноамериканцы, которым посложнее с учетом перелетов и разницы во времени. Но адаптация, связанная со сном, должна пройти. Пора забыть.

    — Ситуация в борьбе за чемпионство не поменялась кардинальным образом?

    — На мой взгляд, нет. Она могла поменяться в обратном случае, победи «Краснодар». А так сейчас все команды плюс-минус рядом, поэтому как не было фаворита гонки, так его и нет. Практически треть турнира прошла уже, и достаточно ровный верх таблицы. Все еще будут терять очки даже на ровном, скажем так, месте.

  • «Зенит» рано списывать: команда Семака не оставила шансов «Краснодару» на выезде
  • Питерцы всё ближе к тому, чтобы снова возглавить таблицу
  • Вчера

    • — Центральный матч «Краснодар» — «Зенит» (0:2) удовлетворил самые взыскательные вкусы?

    — По содержанию встреча вышла достаточно высокого уровня. Понятно, большое напряжение присутствовало, игра шла на нерве. Для «Зенита» с учетом турнирной ситуации вообще был матч повышенной ответственности. Но справились с психологическим давлением.

    — Не вытащи чудесным образом Денис Адамов удар Бачи на 1-й минуте, все могло сложиться иначе?

    — Конечно. Вряд ли проиграли бы хозяева, открой они счет. Слишком равным, плотным был матч, чтобы его переворачивать с ног на голову. Но в такой встрече нужно реализовывать свои моменты, чем «Зенит» и отличился. И очень много решает первый гол. Пусть не так рано, но его забили гости, хотя хозяева после этого попали в штангу и могли спасти игру.

    — Как «Зенит» позволил так «возить» себя в самом начале?

    — Я бы воздержался от таких сильных слов, давайте не будем сгущать краски. Да, по первым минутам было большое преимущество хозяев, еще пара полумоментов возникла. Я бы отметил высокое исполнительское мастерство отдающих — особенно пас Са через четырех на Кривцова. Но «Зенит» к этому готовился, каким-то его провалом стартовый отрезок не назову.

    — Не хватило «Краснодару» в этом матче последнего паса?

    — И паса, и удара. Пробить без помех возможностей практически не было. С этой точки зрения «Зенит» преуспел в создании более выгодных ситуаций, хотя до первого гола моментов практически не имел. А в эпизодах с голами реализовал их очень классно.

    — Два проскочивших между ногами мяча при первом голе — трагикомичное стечение обстоятельств?

    — Нет. Луис Энрике так и хотел «в домик», поскольку линия передачи была закрыта. В этом и заключается класс игрока, что в нужной момент дал между, а не в ногу защитнику. И Глушенкову практически не оставалось другого выбора — либо очень сильно верхом пытаться прошить, либо так. И винить Агкацева бы не стал, поскольку расстояние было очень близкое.

    «Краснодар» — «Зенит»

    — Если говорить о составе хозяев, насколько сказалось отсутствие травмированного Александра Черникова и дисквалифицированного Диего Косты?

    — По поводы Косты не думаю, что слишком сильно. Жубал тоже крепкий, рослый, достаточно опытный парень. Что касается Черникова, здесь потеря серьезнее, хотя Дуглас с аналогичными задачами в принципе справляется неплохо.

    — Не ошибся ли тренерский штаб с глубокой позицией Никиты Кривцова и поздним выходом Гаэтана Перрена?

    — Ну, а кого он в опорную зону должен был еще ставить? Сперцян все-таки нужнее ближе к атаке, взаимодействуя с Кордобой, Са и Бачи. Другое дело, что Кривцов получил карточку и его заменили как раз на Перрена. А француз как раз ничего не показал. Что до этого видели от него, было с командами низшего класса. Так что других вариантов построения средней линии не вижу.

    — Игроком матча признали Луиса Энрике. Но другие зенитовцы, согласитесь, тоже выдали лучший матч в сезоне?

    — Барриос прекрасный матч провел, не дал развернуться в центре никому из краснодарских «фантазистов». Но лучшие всегда те, кто определили результат. А здесь это Луис Энрике и Глушенков, который еще с нарушением отменный и отмененный гол забил. И, соглашусь, с учетом уровня соперника для многих зенитовцев пока лучшая игра.

    — А вот Александр Соболев, напротив, не сыграл отведенную ему роль, или не так?

    — У Соболева есть определенный функционал, который он должен выполнять на поле. И в целом он справляется — иногда хуже, иногда лучше. Здесь столкнулся с очень крепкими центральными защитниками, которых не так просто продавливать. Ну, и при стандартах у своих ворот он же играет против них. Здесь точно был полезен.

  • «Золотой» юниор. Состоится ли дорогостоящий трансфер Негао в «Зенит»?
  • «Сине-бело-голубые» готовы заплатить солидную сумму за 18-летнего форварда
  • 19/09/2025

    • — Что происходит с тем Сергеем Карасевым, которого мы хорошо помним совсем другим?

    — Подождите! Если постоянно свистеть в такой игре, где есть нерв, борьба, то закончат семь на семь. Южноамериканцы при любом фоле кричат так, будто их убили. Матч тяжелый, с обилием падений, провокаций, шума. Кордоба постоянно недоволен. Некоторые моменты, соглашусь, были пропущены, но по мне при таком накале страстей Карасев отсудил хорошо.

    «Спартаковские замены разбудили команду»

    — Не выиграй «Спартак» у «Крыльев» (2:1), Деян Станкович поехал бы восвояси?

    — Даже не хочу об этом думать, внутреннее дело клуба.

    — Понимаете, из чего он исходит, определяя состав?

    — Опять-таки нужно находиться внутри команды. Но если рассуждать в общем, то тренировок не так уж и много. От чего тренеру отталкиваться, если не от последних? Практически каждые 4 дня игра. Он и должен судить по свежим событиям, а не от потенциала игроков исходить. У того же Станковича есть обойма, которую он использует в зависимости от соперника и состояния футболистов. Думаю, он лучше нас с вами знает их возможности. Иногда те или иные решения непонятны, но это взгляд со стороны. Может быть ребята выглядят супер на тренировке, а выходят на игру и не получается.

    «Крылья Советов» — «Спартак»

    — То есть, две замены крайних защитников в первом тайме, еще две в перерыве — это не паника и не авантюра?

    — «Спартак» выиграл, это самое главное. И в целом замены команду разбудили. До перерыва кроме удара головой Мартинса на 45-й минуте моментов-то вообще не было. К тому же опять пропустили простой гол и усложнили себе задачу. Нехватка классных защитников по-прежнему налицо.

    — Нет ощущения, что просто издеваются над Маркиньосом?

    — Тренер себе не враг. Но по мне так ему удобнее всего слева. Это один из лидеров, если не самый важный игрок в команде. Наверное, из его умений и нужно исходить. Может быть, Станкович держит в голове, где и как он играл у него за «Ференцварош». Победителей не судят.

    — Выручил Манфред Угальде. Теперь получит кредит доверия?

    — Лучшее — враг хорошего. После «золотой» осени его подкосила покупка Гарсии. Сейчас все нужно доказывать заново и не одной игрой.

    — А Пабло Солари за все свои труды уже получит стабильное место в «основе»?

    — Не уверен, что там вообще кто-то может получить стабильное место где бы то ни было. Тем более, Бонгонда уже поправился, появился в предыдущем матче.

  • Станкович доигрался. Насколько ещё «Спартаку» хватит терпения?
  • Возможно Деян больше не вернётся на скамейку запасных красно-белых
  • 20/09/2025

    • — «Крылья» до поры до времени смотрелись неплохо. Почему так безропотно уступили инициативу во втором тайме?

    — Нужно отметить «Спартак», который изменил игру, стал более агрессивным. А «Крылья» за исключением гола и в первом тайме ничего больше не создали. Но критиковать Самару не за что — команда играла, как могла. Состав далек от невероятного, так что Адиев молодец.

    «"Динамо" временами выглядит неплохо»

    — ЦСКА, признайте, все-таки повезло в Сочи (1:3) с тремя очками и двумя пенальти?

    — В какой-то степени, да. Хотя моменты были у обеих команд, быть может не такие уж и явные. Но при 1:0 хозяева могли забить второй мяч, поэтому элемент везения в этой победе ЦСКА присутствует. Тем более, первый 11-метровый достаточно спорный. Вообще уже устал обсуждать эти руки. После не поставленного на Евро-24 пенальти за игру Кукурельи, у меня нет в этом аспекте логического объяснения. Только что судьи говорят, рикошет и рука это не пенальти, и тут же он становится.

    — Без двух самых быстрых и креативных игроков армейцы что смогли придумать?

    — Я бы здесь говорил не столько непосредственно об отсутствии Глебова и Алвеша, а об исчезнувшей после паузы легкости. Визуально это очевидно. Мне трудно понять причины. Возможно, виной стиль игры соперников. Не так много оставляли свободного пространства, где можно использовать скоростные подключения.

    — Здесь особый спрос с Ивана Облякова?

    — Скорее, надежда. Поводов для критики он дает мало, тем более по этому матчу. И без двух пенальти еще в первом тайме наносил неплохие удары.

    «Сочи» — ЦСКА
    ЦСКА

    — Как вам дебют в старте ЦСКА Артема Бандикяна?

    — Неплохой, добротный матч в такой ситуации. Не феерил, но с задачей справился.

    — Сочинцы за неделю явно преобразились?

    — Играли неплохо. Но ситуация остается достаточно тяжелой. 1 очко за 9 туров — такой провал довольно трудно будет исправить. Понятно, не сыграно еще и трети чемпионата, но надо набирать очки до зимней паузы, чтобы оставаться на плаву.

    — «Оренбург» — «Динамо» — 1:3 из серии три очка не пахнут?

    — С такими соперниками от динамовцев сегодня и требуется просто брать очки.

    — Понимаете все же, какую такую сложную игру ставит Валерий Карпин?

    — Не разделяю вашего сарказма. «Динамо» временами выглядит неплохо, но пока нестабильно.

    — Такое ощущение, что Бахтиера Зайнутдинова в центр обороны из принципа выпускает?

    — Понимаю природу приглашения такого разностороннего футболиста, который несколько позиций может закрыть. Что ставит на чужую для него позицию, с которой тот опять привез гол, не от хорошей жизни. Зачем Карпину кому-то что доказывать в ущерб себе!

    «Оренбург» — «Динамо»

    — Даже Бителло как-то в потух в Оренбурге...

    — Понятно, есть Тюкавин, но для меня именно бразилец — лучший игрок «Динамо». Может отдать тонкий пас, создать момент из ничего. Очевидно, есть проблемы с поведением, дисциплиной, наверняка человек настроения. Но именно он делает разницу.

    — Константин Тюкавин при другом развитии событий на какое-то время бы вышел?

    — На данном этапе на синтетике ни при каком раскладе он не будет играть.

    Календарь и таблица РПЛ

    — 10 минут смотрели пенальти в ворота «Оренбурга». Что со всем этим делать?

    — Ох... Иногда мне это не совсем понятно. А сейчас совсем непонятно — смотрели-смотрели и все равно поставили, хотя его не было. Если так долго все решается, пенальти уже не должно быть. Даже когда касание предполагалось, в тот момент нападающий не упал, а упал немного позже. Длительность наших просмотров — это что-то из ряда вон выходящее.

    «Спада в игре "Балтики" я не увидел»

    — «Локомотив» в Каспийске (1:1) сыграл пятую ничью подряд. Трясина засосала?

    — В этой игре результат для меня закономерен, поскольку для «Локо» она была не лучшей. Больше удивили потери очков в домашних ничьих 3:3 и 2:2 при хорошем качестве игры. На мой взгляд, «Локомотив» такая веселая команда, которая всегда может играть в атаку. А здесь Махачкала не дала ей особо развернуться. Естественно, удаление Бакаева повлияло и для гостей хорошо, что к тому моменту они вели в счете. Потом этот полупенальти-полуштрафной на 95-й минуте... В целом ситуация с пятью ничьими и упущенными победами неприятная.

    — Камбэк «Рубина» с «Акроном» (2:2) — недоработка хозяев, или заслуга гостей?

    — Казанцы не только ушли с 0:2 на 2:2, так в концовке вообще могли выиграть. «Рубин» еще раз доказал, что он достаточно крепкая команда. Больше удивило, как «Акрон» вообще повел с преимуществом в два мяча.

    — Мирлинд Даку на сей раз сыграл в вашем стиле — весь матч не был заметен, но стрельнул, когда надо.

    — По мне это один из самых сильных, если не самый центральный нападающий в нашем чемпионате. И не случайно, что «Зенит» хотел приобрести его за большую сумму. Футболист, который может исполнить, очень хорошо цепляется за мячи, борется. Не менее ценен, чем Кордоба для «Краснодара». Ну, постоял здесь немножко, а потом забил очередной великолепный мяч.

    «Акрон»

    — Победа «Ахмата» над «Парии НН» (2:1) — все еще дух или уже ухищрения Станислава Черчесова?

    — Очевидно, что «Ахмат» очень резко прибавил после его прихода. С этой командой точно никому не будет просто, выходит из самых безнадежных ситуаций. Дисциплину, организацию и характер Черчесов привил сразу. Сейчас видны и какие-то тактические новинки, особенно в плане стандартов. Так они решающий гол здесь и забили.

    — Почему Лечи Садулаев по-прежнему с такими перепадами выступает?

    — Для большого количества креативных игроков свойственно, что они не каждый раз могут проявить себя. Но в том и сила нынешнего «Ахмата», что не зависит от настроения одного футболиста.

    Всё о футболе России

    — Наверное, самый скучный матч тура «Балтика» — «Ростов» (0:0). Ожидаемый спад в игре дружины Андрея Талалаева?

    — Скучным он мог показаться для стороннего зрителя. Для болельщиков обеих команд он больше был напряженным. И какого-то очевидного спада в игре балтийцев я не увидел. Не топ-клуб, но как и «Ахмат» могут потрепать нервы любой команде. А здесь Талалаев правильно сказал перед игрой, что этот матч будет самым сложным. Против «Спартака» или «Зенита» им проще, поскольку роль фаворита «Балтике» ни к чему. Она пропустила меньше всех в Лиге — всего 5 мячей. Есть хорошая футбольная поговорка: матчи выигрывает атака, а чемпионаты оборона. Не стоит так громко говорить об амбициях калининградцев, но чудеса случаются. Пример «Лестера» еще у всех в памяти. Да и далеко ходить не надо — того же «Ростова», где мне в лучшие его времена довелось поработать.

