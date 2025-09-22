«Зенит» рано списывать: команда Семака не оставила шансов «Краснодару» на выезде

Главный матч тура Мир РПЛ оправдал ожидания по накалу. «Краснодар» активно начал и едва не вышел вперёд, но во втором тайме «Зенит» показал по-настоящему чемпионскую выдержку и класс: Глушенков и Луис Энрике сделали по голу и принесли петербуржцам важнейшую победу, резко обострившую борьбу за вершину таблицы.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Зенит 0:2 Голы: 0:1 Максим Глушенков (60'), 0:2 Луис Энрике (88') Предупреждения: J.Junior (9'), Сергей Петров (27')

На старте матча «Краснодар» играл очень агрессивно. В первой же атаке Жоау Батчи бьёт из убойной позиции, но Денис Адамов, воспитанник хозяев, вытягивает мяч из угла на 45-й секунде. Сперцян легко уходит от Барриоса, Кордоба борется с Эраковичем, Оласа вкручивает в штрафную — у чемпиона получается всё, кроме главного. «Зенит» в этот отрезок запаздывал в отборе верхней четвёркой (Соболев — Глушенков — Луис Энрике — Педро), Вендел ещё входил в ритм после травмы.

Но к 15-й минуте план Семака всё-таки щёлкнул: прессинг перестроили, встречать стали выше центра, и нервничать начали уже хозяева. Пара неточных первых передач у команды Мусаева, первый прицельный удар от Луиса Энрике, и интерьер матча выровнялся.

К перерыву цифры говорили о равновесии и контрастах: у «Краснодара» заметный перевес по общим ударам, у «Зенита» — по входам в последнюю треть; касания в чужой штрафной — 12:12; у Соболева и Кордобы по одному касанию в штрафной соперника. Эракович держал Кордобу персонально и почти не давал развернуться — важная нить сюжета на всю игру.

Перехват Нино, пауза Энрике, «домик» от Глушенкова

После паузы «Зенит» забрал мяч и стал намного быстрее возвращать себе владение. Однако первыми к голу снова подскочили хозяева: Дуглас Сантос блокирует удар Кордобы с трёх метров, добивание Дугласа Аугусто уходит в перекладину — и вот здесь качели ломаются.

Нино читает передачу в центр, вонзается в отбор без фола (ВАР подтвердил чистоту), Луис Энрике с левого края не уходит в дриблинг, а играет умнее — катит в разрез под остановку Максиму Глушенкову. Тот принимает, видит, как Агкацев раскрывается, и пробивает точно между ног киперу. 0:1 на 60-й — и ни тени празднования.

Удар Максима Глушенкова

«Краснодар» идёт вперёд без паузы — и почти мгновенно получает карусель моментов. Виктор Са бьёт в штангу (поднятый флажок был возможен, но это не отменяет тревоги), Кордоба открывается под навес — мимо, Аугусто и Перрен пытаются ускорить комбинации, Сперцян уходит в тень. Мусаев бросает ещё креатива, Семак отвечает зеркально по сути, но иначе по форме: снимает чистого форварда, выпускает Дркушича в опорку — и «Зенит» переходит в режим «не ввязываться в перестрелку».

«Зенит» задушил главное оружие «Краснодара»

88-я минута — рисунок эпизода родом из занятий по теории. Потеря «Краснодара» у бровки под давлением, мгновенный вертикальный пас — Глушенков открывается на грани офсайда, вытягивает сам и… ждёт. Полсекунды паузы — и мягкий навес на дальнюю, куда уже врывается Луис Энрике. Бразилец, у которого до этого тура не было ни гола, ни ассиста в сезоне РПЛ, вонзает головой в сетку. 0:2, обмен любезностями завершён: у Максима — гол+пас и у Луиса — гол+пас.

Луис Энрике

Попытка вернуть интригу — падение Петрова в штрафной — тонет в логике эпизода: контакт на фол отсутствует, Карасёв видит, что чисто, ВАР не вмешивается.

Ключевой стала дуэль Эракович — Кордоба. Серб буквально приклеился к сопернику: без эффектных подкатов, но с идеальным позиционированием, разворачивая Джона спиной к воротам. Барриос выглядел по-утреннему сонно в первом тайме, но после перерыва с Венделом и Дркушичем «в треугольнике» погасил многие подбросы между линиями. У хозяев болезненно сказалась перестройка центра обороны: без дисквалифицированного Диего Косты Жубал получил дебют в основе — и быстро сел на карточку, что отрезало часть агрессии в дуэлях.

На мяче «Краснодар» оставался интересным (ранний прессинг, короткие серии под смену фланга), но в зонах принятия решений стабильности не хватило: по мере роста риска рос и брак. Семак же грамотно рассёк поле пополам: допускал симпатичные розыгрыши у чужого бокового и в средней, но запирал штрафную. И как только темп хозяев шёл волной вверх — добавлял массы в опорной зоне или снимал лишнего нападающего. В итоге концовку гости доигрывали фактически без «девятки» — с Глушенковым в роли страйкера под рывок/фол — и это сработало ещё лучше.

Контекст и последствия

Глушенков сыграл почти идеальный для себя матч: растягивал, открывался за спину, принимал решения с паузой — и именно паузами решил судьбу матча. Луис Энрике провёл лучшую игру в сезоне: дисциплина без потери изящества, выбор передачи важнее обыгрыша — редкая для него смесь. Адамов — тихий герой первой пятиминутки, сейв против Батчи поменял тон стартового натиска. Эракович — причина, по которой фамилия Кордобы не попала в протокол. Вендел — клещ в ритме: вернулся и сразу стал метрономом смены темпа. У «Краснодара» же много работал Оласа, но без точного последнего действия, Сперцян растворился между линиями, а Кривцов с Перреном добавляли искру, которой не хватило для пожара.

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» остаётся лидером — 19 очков, но запас плавится: «Зенит» поднимается на четвёртое место и сокращает дистанцию до трёх баллов. Гонка за золото не просто жива — она снова нервная. По картинке и накалу это была хрестоматия больших российских матчей: шум, стыки, ВАР-узлы, выстраданные детали тактики. Семак — с ответом на вопрос «может ли "Зенит" играть взрослый выездной матч без истерики», Мусаев — с огромным материалом для размышлений о балансе риска, когда Коста вне заявки, а Кордобу «съели» персонально.