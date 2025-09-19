«Золотой» юниор. Состоится ли дорогостоящий трансфер Негао в «Зенит»?

Все лето клуб с берегов Невы находился в поисках центрального нападающего из Латинской Америки, пытаясь переманить в свое расположение Кайо Жорже и Педро Абреу. Однако переговоры с «Крузейро» и «Фламенго» зашли в тупик, и на данном этапе питерцы переключились на юное дарование «Коринтианса» Ги Негао.

Юри Алберто, как пример для подражания

Гильерме Виллиам Силва Инасио появился на свет 6 февраля 2007 года в районе Итакера, входящего в состав бразильского Сан-Паулу. С раннего детства он, буквально, влюбился в местный клуб «Коринтианс», страсть к которому поддерживали его отец и мать.

Проходя мимо домашнего стадиона «Нео Кимика Арена», Ги мечтал однажды ступить на газон в форме «черно-белых» и прибыл в академию «тимау» в девять лет. Гильерме Виллиам, которого с детства прозвали Негао, так как он выглядел старше мальчиков своего возраста, выступал за футзальный «Коринтианс» вплоть до двенадцати лет, выделяясь атакующими навыками и стремлением забивать голы.

Связь с «тимау» укрепилась в 2024, когда Ги перевели в обойму U-20, продлив с ним трудовое соглашение до 2027, и несколько раз включили в заявку профессиональной команды. Правда, заветный выход на поле так и не состоялся, и Негао полировал скамейку запасных во встречах с «Сан-Паулу», «Куябой» и «Васко да Гама».

Куда лучше дела обстояли в молодежном чемпионате Бразилии, где в дебютном сезоне за коллектив до 20 лет нападающий провел десять поединков, отличившись тремя результативными ударами.

Ги Негао globallookpress.com

Эталоном форварда для Негао выступает его партнер по «Коринтиансу» Юри Алберто, который, напомним, с пятнадцатью голами разделил с Алеррандро звание лучшего бомбардира бразильской Серии А 2024. 24-летний снайпер вдохновляет Ги как своей игрой на поле, так и поведением за его пределами.

Как и многие латиноамериканские таланты, Негао сверкнул на просторах Копиньи 2025 (Кубка Сан-Паулу по футболу среди юниоров), записав себе в актив два забитых мяча в восьми матчах. Молодежка «Коринтианса» добралась до финала турнира, где в перестрелке уступила сверстникам из «Сан-Паулу» со счетом 2:3.

Летний прорыв

Вплоть до мая 2025 Ги задействовался только в команде U-20, продолжая повышать мастерство под руководством Орландо Рибейро.

Наиболее запоминающимся вышел перформанс Негао в молодежном первенстве Бразилии против «Атлетико Минейро», в воротах которого форвард отметился хет-триком. Всего за десять встреч в рамках Бразилейро U-20 он записал себе на счет шесть забитых мячей, благодаря чему открыл дверь во взрослую обойму «Коринтианса».

Его дебют в Серии А состоялся 2 июня под началом Доривала Жуниора, который выпустил воспитанника академии на замену вместо Мемфиса Депая в поединке с «Виторией». Именно травма голландца в совокупности с продолжающейся реабилитацией Юри Алберто сделали из Негао, практически, безальтернативный вариант в центре нападения «тимау».

Ги Негао globallookpress.com

Стоит отметить, что Ги не просто отбывал номер в атакующих порядках «Коринтианса», но и доказал свою профпригодность главному тренеру, расписавшись автографами в воротах «Баии» и «Васко да Гама» на полях чемпионата Бразилии. Помимо этого, в четвертьфинале Кубка страны Негао в двухматчевом противостоянии с «Атлетико Паранаэнсе» оформил 2+1 по системе гол+пас.

Хорошая производительность нападающего сходу отразилась на его трансферной стоимости — портал Тransfermarkt оценивает Ги в 5 млн евро. При этом руководство «Коринтианса» вовсе установило клаусулу за свою жемчужину в 100 млн евро.

«Зенит» поддерживает тренд на малоопытные таланты

Конечно же, «сине-бело-голубые» не планируют активировать сумму отступных за Негао и стараются договориться с «Коринтиансом» за 15 млн евро. Вот только представители «тимау» настроены начать переговоры, если поступит предложение от «Зенита» в размере 20 млн евро.

Несмотря на весьма скромную карьеру Ги во взрослом футболе, клуб из Северной столицы готов пойти на риск, следуя тенденции московского ЦСКА, который заплатил в совокупности немногим более 10 млн евро за 20-летнего Матеуса Алвеса и 18-летнего Энрике Кармо из «Сан-Паулу».

Негао, хоть и профильный центрфорвард, но не запирается внутри штрафной площади оппонентов и оттягивается вглубь поля в поисках мяча, создавая оттуда остроту за счет молниеносных прорывов.

В его техническом арсенале есть множество трюков, содержащих неожиданные передачи пяткой либо завершение атаки бисиклетой. Не стесняется Ги черновой работы, возвращаясь к своим владениям с целью помощи оборонительным порядкам и вступая в силовую борьбу.

«Зенит» fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, имеющий в распоряжении трех нападающих, все равно желает укрепить данную позицию, ведь, по-настоящему хорошее впечатление остается лишь от выступлений Матео Кассьерры, который отличился семью голами в десяти матчах во всех турнирах.

Александр Соболев продолжает действовать с переменным успехом, хоть и более результативно, чем в прошлом сезоне, при этом Лусиано Гонду совсем сдал — один забитый мяч в одиннадцати встречах. Удастся ли Негао добавить креатива в финальной трети «сине-бело-голубых»?