«Золотой» юниор. Состоится ли дорогостоящий трансфер Негао в «Зенит»?

Юри Алберто, как пример для подражания
Гильерме Виллиам Силва Инасио появился на свет 6 февраля 2007 года в районе Итакера, входящего в состав бразильского Сан-Паулу. С раннего детства он, буквально, влюбился в местный клуб «Коринтианс», страсть к которому поддерживали его отец и мать.
Проходя мимо домашнего стадиона «Нео Кимика Арена», Ги мечтал однажды ступить на газон в форме «черно-белых» и прибыл в академию «тимау» в девять лет. Гильерме Виллиам, которого с детства прозвали Негао, так как он выглядел старше мальчиков своего возраста, выступал за футзальный «Коринтианс» вплоть до двенадцати лет, выделяясь атакующими навыками и стремлением забивать голы.
Связь с «тимау» укрепилась в 2024, когда Ги перевели в обойму U-20, продлив с ним трудовое соглашение до 2027, и несколько раз включили в заявку профессиональной команды. Правда, заветный выход на поле так и не состоялся, и Негао полировал скамейку запасных во встречах с «Сан-Паулу», «Куябой» и «Васко да Гама».
Куда лучше дела обстояли в молодежном чемпионате Бразилии, где в дебютном сезоне за коллектив до 20 лет нападающий провел десять поединков, отличившись тремя результативными ударами.
Эталоном форварда для Негао выступает его партнер по «Коринтиансу» Юри Алберто, который, напомним, с пятнадцатью голами разделил с Алеррандро звание лучшего бомбардира бразильской Серии А 2024. 24-летний снайпер вдохновляет Ги как своей игрой на поле, так и поведением за его пределами.
Как и многие латиноамериканские таланты, Негао сверкнул на просторах Копиньи 2025 (Кубка Сан-Паулу по футболу среди юниоров), записав себе в актив два забитых мяча в восьми матчах. Молодежка «Коринтианса» добралась до финала турнира, где в перестрелке уступила сверстникам из «Сан-Паулу» со счетом 2:3.
Летний прорыв
Вплоть до мая 2025 Ги задействовался только в команде U-20, продолжая повышать мастерство под руководством Орландо Рибейро.
Наиболее запоминающимся вышел перформанс Негао в молодежном первенстве Бразилии против «Атлетико Минейро», в воротах которого форвард отметился хет-триком. Всего за десять встреч в рамках Бразилейро U-20 он записал себе на счет шесть забитых мячей, благодаря чему открыл дверь во взрослую обойму «Коринтианса».
Его дебют в Серии А состоялся 2 июня под началом Доривала Жуниора, который выпустил воспитанника академии на замену вместо Мемфиса Депая в поединке с «Виторией». Именно травма голландца в совокупности с продолжающейся реабилитацией Юри Алберто сделали из Негао, практически, безальтернативный вариант в центре нападения «тимау».
Стоит отметить, что Ги не просто отбывал номер в атакующих порядках «Коринтианса», но и доказал свою профпригодность главному тренеру, расписавшись автографами в воротах «Баии» и «Васко да Гама» на полях чемпионата Бразилии. Помимо этого, в четвертьфинале Кубка страны Негао в двухматчевом противостоянии с «Атлетико Паранаэнсе» оформил 2+1 по системе гол+пас.
Хорошая производительность нападающего сходу отразилась на его трансферной стоимости — портал Тransfermarkt оценивает Ги в 5 млн евро. При этом руководство «Коринтианса» вовсе установило клаусулу за свою жемчужину в 100 млн евро.
«Зенит» поддерживает тренд на малоопытные таланты
Конечно же, «сине-бело-голубые» не планируют активировать сумму отступных за Негао и стараются договориться с «Коринтиансом» за 15 млн евро. Вот только представители «тимау» настроены начать переговоры, если поступит предложение от «Зенита» в размере 20 млн евро.
Несмотря на весьма скромную карьеру Ги во взрослом футболе, клуб из Северной столицы готов пойти на риск, следуя тенденции московского ЦСКА, который заплатил в совокупности немногим более 10 млн евро за 20-летнего Матеуса Алвеса и 18-летнего Энрике Кармо из «Сан-Паулу».
Негао, хоть и профильный центрфорвард, но не запирается внутри штрафной площади оппонентов и оттягивается вглубь поля в поисках мяча, создавая оттуда остроту за счет молниеносных прорывов.
В его техническом арсенале есть множество трюков, содержащих неожиданные передачи пяткой либо завершение атаки бисиклетой. Не стесняется Ги черновой работы, возвращаясь к своим владениям с целью помощи оборонительным порядкам и вступая в силовую борьбу.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, имеющий в распоряжении трех нападающих, все равно желает укрепить данную позицию, ведь, по-настоящему хорошее впечатление остается лишь от выступлений Матео Кассьерры, который отличился семью голами в десяти матчах во всех турнирах.
Александр Соболев продолжает действовать с переменным успехом, хоть и более результативно, чем в прошлом сезоне, при этом Лусиано Гонду совсем сдал — один забитый мяч в одиннадцати встречах. Удастся ли Негао добавить креатива в финальной трети «сине-бело-голубых»?