Бывший игрок ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов» Евгений Бушманов в беседе с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским подвел промежуточные итоги первой трети первенства РПЛ. Но главным образом с трехкратным чемпионом страны, экс-тренером молодежной сборной России, а нынче наставником «Родины»-м говорили о матчах прошедшего тура.

«Команда Челестини может стать украшением нашего чемпионата»

— Треть дистанции позади. Самые большие неожиданности с противоположными знаками?

— Со знаком «минус» — «Зенит», «Спартак» и «Динамо» стартовали совсем не так, как от них ожидали болельщики и в самих клубах. Но сейчас первые в двух очках от первого места, вторые — в трех. Динамовцы пока еще отстают, но проблески налицо. Игра улучшается во всех трех командах, поэтому спишем на издержки старта. В «плюс», понятно, «Балтика» — и результат достойный, и качество игры. А главное, виден свой стиль — максимальная интенсивность, четкая игра в обороне, резкие выпады в атаку, ни с кем не перепутаешь. Таблица сегодня приобретает те очертания, которые и должны быть.

— Диспозиция меняется от тура к туру. Это что, возросшая конкуренция, или нестабильность фаворитов?

— Интрига закручивается достаточно серьезная. Мне любопытно наблюдать за разными по стилю командами. Думаю, все в ближайшее время стабилизируется, незапланированных потерь станет все меньше.

— Кто-то может резко прибавить на двух оставшихся третях, по весне особенно?

— «Зенит» — за счет качества игроков. В плане подбора сопоставим «Спартак».

— У нас новый лидер — ЦСКА. Как-то нежданно-негаданно?

— В какой-то степени, поскольку мы не очень хорошо знали, на что способен Челестини. Но с первых туров стало понятно, что ставка на быстрый и зрелищный футбол, чего не было прежде. Такая команда, если все будет доведено до ума, станет украшением нашего чемпионата. Понятно, очень много молодых ребят, в том числе и иностранцев. В этой связи может быть определенная нестабильность. С другой стороны, есть костяк зрелых игроков, которые, надеюсь, не позволят случиться сильным перепадам. На мой взгляд, серьезная боевая единица в борьбе за чемпионство.

— С «Балтикой» армейцы на победу (1:0) наиграли?

— Все ждали, как «Балтика» будет справляться и с армейской молодежью, и в целом с вертикально играющей командой. Надо сказать, балтийцы в очередной раз смотрелись цельно. Но ЦСКА победил заслуженно, потому что больше владел инициативой, почти беспрестанно давил на оборону гостей, создавал моменты, дважды подряд штанга в самом начале. Додавили, хотя гол на 94-й минуте — всегда везение.

ЦСКА — «Балтика» ЦСКА

— Ваши первые наблюдения о 18-летнем «малыше» Энрике и вышедшем на замену его сверстнике Глебе Пополитове?

— Вот оба они подходят стилю Челестини, тем задачам, которые он ставит перед командой. Энрике очень быстрый, умный и техничный, способный нестандартно сыграть в атаке. Потом видим, насколько рискует тренерский штаб, и этот риск с Пополитовым тоже оказался оправданным. Находил хорошие продолжения, посмотрим, как дальше будет развиваться. Рядом с уже зрелым, несмотря на возраст Кисляком, им проще найти себя, играй в полузащите ветераны. Ребята видят, что им полностью доверяют, поэтому раскрываются так быстро. И чувствуют за спиной такого человека, как Игорь Акинфеев, этого не переоценить. В очередной раз нужно отметить селекцию армейцев, в которой клуб почти не ошибается.

— Был момент, когда балтийцы перехватили инициативу. Только из-за удаления Андраде не смогли удержать ничью?

— Бориско сколько раз еще спас и в равных составах! Держали натиск ЦСКА в первом тайме, поэтому впервые сразу не вышел Хиль. Поставил тех, кто будет больше бегать. До поры до времени работало, но вот эти последние минуты вдесятером не сдюжили.

«Хорошо, что Станкович определился со схемой»

— Победа на «Оренбургом» (5:2) убедила, что сейчас «Зенит» всех сильнее?

— Очень легко, что уж там говорить. Многое зависело от того, когда откроют счет. Достаточно быстро получилось. Довести такой матч до уверенной победы было уже делом техники. Наверное, сильнее — после Краснодара и этой победы можем так говорить.

— Все эти подвиги Максима Глушенкова — отголосок недавних обид?

— В его качествах никто не сомневался, а сейчас он еще и в великолепной форме, сдержать невозможно, показывает невероятный футбол. Но нужно поддерживать уровень на протяжении всего сезона, тогда и конфликтных ситуаций, выяснения отношений не будет. Обиды? Да, своеобразный характер. Но кто знает, вернулся бы он без него на этот уровень...

— Нет ощущения, что «Оренбург» вообще не играет всерьез с «Зенитом» все эти годы?

— Понятно, намекаете на то, что один спонсор. Но я не сторонник всех этих теорий заговора. Команды разного уровня. А что они аутсайдеров на своем стадионе с такими счетами не обыгрывали?

— «Спартак» — «Пари НН» (3:0) — самая легкая победа красно-белых в этом чемпионате?

— Из той же серии. Колоссальная разница в классе, как ни крути. У гостей был шанс более осторожно сыграть в обороне, искать свои моменты в контригре, что вообще не вышло. Шпилевский старается играть в свой футбол, активно, агрессивно, бежать вперед большими силами, независимо с кем и где. Но вот с командами высокого уровня не получается, появляются большие зоны сзади, чем «Спартак» и воспользовался.

— Игорь Дмитриев слева в обороне — всерьез и надолго?

— В этом матче никаких сложностей эта роль ему не доставила. Понимаем, что не основная, но две голевые отдал. Парень старательный, навыки игры в защите приобретет, тем более скорость позволяет носиться туда-сюда. Но по большому счету эта позиция у «Спартака» остается открытой. Рябчук, который играл в прошлом сезоне, еще получит свой шанс. Есть Самошников, который может сыграть, как справа, так и слева. Но пока имеет проблемы после травмы.

— Жедсон — еще одна ударная сила?

— С первой игры было понятно, что качественный игрок. Сейчас два мяча головой и из-за пределов подтвердили его разноплановость. Думаю, что твердый игрок основы, хотя еще какое-то время будут нащупывать сочетания в средней линии. Хорошо, что Станкович определился со схемой в четыре защитника. Как говорится, игра идет от печки. Потенциал футболистов большой, многие способны играть на разных позициях. Но тренерский штаб все время ищет что-то новое.

— В следующем туре ЦСКА — «Спартак». Кто фаворит?

— С невероятным интересом жду этого матча. В последние годы не так часто бывало, что априори такая вывеска еще и ко времени. То есть, две ярко выраженные атакующие команды на стадии становления. Что бывало нечасто — то ЦСКА в большей степени играл от обороны на контратаке, то «Спартак» с разными тренерами был более расчетливой что ли командой. А сейчас у обеих большой крен в атаку. Должен получиться невероятный матч в плане напора, ну и плюс качество, надеюсь, будет достаточно высоким. Фаворита не вижу. Понятно, армейцы хозяева, но спартаковские болельщиками всеми правдами и неправдами придут в большом количестве.

«Это был не день Сперцяна»

— «Ростов» дома без особых проблем, согласитесь, совладал с «Краснодаром» (0:0)?

— «Ростов» точно так и с ЦСКА сыграл. Поэтому никаких откровений. Вполне можно было ожидать, что закроют зоны, уже нашли контакт друг с другом после всех пертурбаций. Действительно, практически ничего не дали.

— Не похоже, что игра чемпиона пошла на спад?

— Нет. У них и в прошлом году случались такие пробелы на выезде. По матчу с «Зенитом» ничего такого страшного я не увидел. А здесь нашла коса на камень.

— Опять-таки вопросы к выбору состава — почему вдруг Ленини в старте и Перрен, который весьма неважно вышел на замену с «Зенитом»?

— Мусаев не большой любитель менять стартовый состав, но искал варианты после «Зенита». Ставка на сыгранность, безусловно, присутствует в его работе, однако нужно порой что-то менять. А Перрен — сильный игрок, пусть иногда что-то не получается.

— В атаке еще хуже. Где признанные лидеры?

— Перекрыли кислород Сперцяну, и вообще был не его день. Кордоба расходует столько лишних эмоций, что его на все игры не хватает.

— «Локомотив» после победы над «Рубином» (1:0) возвращается на круги своя?

— Тоже очень напряженный матч вышел, близкий к ничьей. Понятно, «Рубин» традиционно строго играет в обороне. «Локомотив» победу «выцарапал», но гости тоже забили в концовке гол, который «на тоненького» не засчитали.

— Как вам принципиальная перестройка из-за дисквалификации Зелимхана Бакаева?

— Любопытно, поскольку здесь мы еще такого не видели. Но до предела насытили центр, где-то со смещениями Батракова в левую зону. Я бы не назвал это таким классическим «ромбом», как у прошлогоднего ЦСКА, но что-то похожее. При этом, понятно, временное, единоразовое явление. Хотя взаимозаменяемость на уровне — и по ходу матча, и по ходу сезона в целом.

— Три очка «железнодорожники» заслужили, но как объяснить такой ляп стабильного на линии Евгения Стамера?

— Давление «Локо» на протяжении всего матча, плюс погода. Скользкое поле, отскок, мокрый мяч — не понял, что надо отбивать, а не ловить. Еще и удар Баринова был такой не слишком опасный, что и расслабило вратаря. Курьез, безусловно.

— Как вам тайм Далера Кузяева после длительного отсутствия игровой практики?

— Интересно было на него посмотреть после возвращения в наш чемпионат. Давно не видели. Хотел попробовать себя в Европе, не все получилось. Поможет «Рубину», но все прошлое надо выбросить из головы, что сразу не получилось.

«Динамовцы постепенно находят свою игру»

— Динамовцы в Самаре (2:3) едва не упустили победу. Издержки неокрепшей после невнятного старта психологии?

— Через тернии к звездам. Постепенно находят свою игру. Особенно атакующие футболисты. Во втором тайме вновь увидели расслабленность, не вынужденные ошибки. Пока игра в обороне — ахиллесова пята. С такой трудно рассчитывать на отсутствие проблем в каждом матче.

— Но очень уж большое преимущество имели гости. С чего вдруг?

— Действительно, очень ярко провели первый тайм, поведя — 3:0. Но вспомните, что и при 0:0 и при 0:1 у «Крыльев» тоже были явные голевые моменты. Сумей они их реализовать, не так гладко пошло бы у «Динамо». А так, конечно, перебили, переиграли на большинстве игровых отрезков и участков поля.

— Трио центральных полузащитников бело-голубых начинает сыгрываться потихоньку?

— Да, понимают требования. И мы видим плоды этого труда. Миранчук начинает свои лучшие качества, Глебов переосмыслил свою игру. Ну, а Фомин и Бителло им в помощь. Комбинации все интереснее и красивее.

— Хотя Иван Сергеев и забил наконец, в два центрфорварда играть не будут?

— Они разные с Тюкавиным. Сергеев всегда на первой линии, поэтому всякое возможно. Пока, в любом случае, еще нужно время, чтобы Костя заиграл с первых минут. Но зная Карпина с незыблемыми 4-3-3 трудно представить схему с двумя нападающими изначально, скорее по ходу матча. В зависимости от результата, от ситуации на поле.

— Разгром в поединке «Ахмат» — «Акрон» (3:0) — следствие очень большого процента попаданий в створ?

— По счету да и по игре очень убедительная победа. Другое дело, что «Ахмат» не назовешь командой зрелищной. Поэтому ставка на точные удары со всех позиций, в первую очередь. Если продолжат в том же духе, будут и дальше подниматься, играть все более расковано. С приходом опытнейшего тренера Черчесова появилась основательность. Вроде бы все неторопливо, но со знаком качества.

— Кто лидер сегодняшнего «Ахмата»?

— Состав качественный, в каждой линии есть свои лидеры. Шелия вратарь очень надежный, еще один мощный центральный защитник (Ндонг — прим.ред.) добавился, на флангах тоже футболисты с большим опытом игры. Понятно, есть Садулаев, который многое создает. В атаке достаточный выбор — Мелкадзе, Конате, которые сейчас будут меняться.

— «Акрон» набрал 1 очко в семи матчах, «замолчал» Артем Дзюба. Тревожно там?

— Понятно, во что хочет играть Тедеев, под этот футбол и подбирает исполнителей. Но сейчас большие проблемы психологического, полагаю, плана. Важно переломить ситуацию, и вспомнить все лучшее, что было в прошлом сезоне.

— «Махачкала» — «Сочи» (0:0) — обсуждать особенно нечего?

— Вязкая игра на сложном поле. Для сочинцев с учетом их положения каждое такое очко — приобретение. Изменения с приходом Осинькина уже прослеживаются, но нужны победы.