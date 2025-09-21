Релокант: Кузяев оказался не нужен в Европе и возвращается в РПЛ

32-летний полузащитник сборной России Далер Кузяев после ухода из французского «Гавра» 3 месяца безуспешно пытался трудоустроиться в Европе. Но не получив достойных предложений, футболист вступил в переговоры с клубами РПЛ. Вспомним, как у россиянина сложилась карьера в Лиге 1 и в составе какой команды мы можем увидеть его в ближайшее время.

Как Кузяев сбежал из «золотой клетки»

Летнее трансферное окно закрылось 12 сентября. Но это мешает клубам РПЛ усиливаться даже после этой даты — у них есть ещё 2 недели для подписания свободных агентов. Этой возможностью хочет воспользоваться один из самых опытных и титулованных футболистов России.

Далер Кузяев находится без клуба с июня, когда истек и не был продлён контракт с французским «Гавром». В клубе из Лиги 1 россиянин провёл 2 полных сезона, в течение которых записал на свой счёт участие в 46 официальных матчах, 4 забитых гола и 2 голевые передачи.

Далер ещё в 2020 году после трёх лет выступлений за «Зенит», двух чемпионств и участия в еврокубках и чемпионате мира намеревался продолжить карьеру в Европе. Но тогда ему не удалось найти подходящий вариант, поэтому остался игрок в Санкт-Петербурге на ещё три года.

В 2023 году Кузяев предпринял новую попытку покинуть «зону комфорта», которая на этот раз оказалась успешной. Первоначально подписать контракт с полузащитником хотел турецкий «Бешикташ», но россиянин договорился о двухлетнем соглашении с французским «Гавром».

Выбор Далера изначально казался более чем скромным. Тёмно-синие впервые за 14 лет вернулись в элитный дивизион французского первенства. Однако Кузяев целенаправленно хотел попробовать свои силы в команде из топ-5 европейских чемпионатов. Кроме того, «Гавр» оказался самым конкретным в переговорах: клуб сразу организовал видеоконференцию с участием главного тренера, аналитика, спортивного и технического директоров.

Для того, чтобы удовлетворить свое желание и принять новый вызов, полузащитнику пришлось пойти на значительное сокращение зарплаты. Если журналисты правы, то Кузяев согласился на получение 350 тысяч евро в год, что в 5 раз меньше получаемого ранее заработка в «Зените».

Первый год во Франции: лидер клуба Лиги 1

Дебют игрока сборной России в чемпионате Франции случился более чем успешно. В первых 4 матчах за «Гавр» Кузяев забил два гола и удостоился высокой оценки от авторитетной французской газеты L’Équipe: его игру описали выражением «Царь родился» и футболиста включили в символическую сборную 4-го тура Лиги 1.

Похвалу Кузяев получил и от главного тренера «Гавра» Луки Элснера.

Вероятно, он лучше всех из тех, кого я тренировал, может предвидеть, где возникнет свободное пространство, перемещаться туда, принимать там мяч и демонстрировать технические навыки. Он марафонец, способный выполнять большой объем беговой работы. Думаю, он все еще может стать лучше в плане игры с высокой интенсивностью. С другой стороны, он умеет перехватывать мячи. А с мячом он умеет избегать контакта с соперником. Он всегда отдает мяч перед контактом, перемещается и вновь открывается. Лука Элснер

Элснер относится к категории адаптационных тренеров, которым в команде нужны позиционно универсальные футболисты. Именно таким оказался Кузяев, которые мог и в обороне отработать, и в атаку подключиться, причем как в центре, так и на фланге.

Мы счастливы, что у нас есть такой игрок! Кузяев сравнялся с игроками лиги по физической подготовке. Более того, он дал нам много хладнокровия и добавил техники владения мячом. Далер уже лидер команды. Мы этому рады. спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер

Кузяев действительно отмечал, что РПЛ в плане интенсивности и технического оснащения отстает от Лиги 1, но не очень сильно. Для него игра во Франции стала получением нового опыта и удовольствия.

Несмотря на наличие стабильного места в составе, Кузяев после отличного с точки зрения результативности старта отметился голевыми действиями лишь в январе — забил «Кану» в Кубке Франции и отдал голевой пас в матче с «Лионом» в Лиге 1.

Немного подпортила впечатление от сезона красная карточка, полученная 7 февраля 2024 г. за грубый подкат в матче Кубка Франции против «Страсбура». Впоследствии Кузяев был дисквалифицирован на 4 матча. Зато вернувшись, Далер совершил второй ассист — 17 марта в матче чемпионата против «Клермона».

В целом сезон-2023/24 и для «Гавра», и для Кузяева прошёл успешно, хотя и неровно. Команда нередко теряла очки в матчах с прямыми конкурентами, часто пропускала голы в концовках, но по итогам последнего тура, заняв 15-е место, сохранила прописку в Лиге 1.

Хавбек хорошо провёл первую половину сезона и слабо — вторую, часто оставаясь в запасе (возможно, под тяжестью непривычных для РПЛ физических нагрузок). Тем не менее, Кузяев играл много (вошёл в топ-5 игроков «Гавра» по сыгранным минутам — 2100), был лидером, а еще подучил французский язык и полюбился местным фанатам.

Второй год во Франции: большое разочарование

По-другому назвать второй сезон для Кузяева в составе «Гавра» не получается. В межсезонье в клубе сменился главный тренер: Элснер ушёл «на повышение» в «Реймс», а на его место назначали воспитанника «Гавра» и экс-тренера «Ниццы» 37-летнего Дидье Дигара.

Вновь назначенный специалист по тренерскому типажу похож на предшественника — требует от подопечных адаптироваться под соперника и, в первую очередь, нейтрализовать его сильные стороны. Поэтому казалось, что для Далера мало что поменяется в новом сезоне.

На самом деле Кузяев из игрока основы превратился в игрока редкой ротации. Если в сезоне-2023/24 Кузяев 27 раз попадал в стартовый состав и 6 раз выходил на замену, то на следующий год игровое время было значительно сокращено: 7 попаданий в старт, 6 выходов на замену и 12 раз оставался на скамейке запасных.

Самое интересное, что «Гавр» во время трансферного окна никак не усилил линию полузащиты, а Дигар, по крайней мере, публично говорил о россиянине только хорошее, не объясняя его непопадания в состав.

Его профессионализм исключителен, тренировать таких игроков — сплошное удовольствие. Далер — пример для всей группы. Для него команда превыше всего, играет он или нет. Дидье Дигар

Фактически сезон для Кузяева был завершен в январе. Далер в матче с «Марселем» получил травму голеностопа, из-за чего пропустил 2 месяца и вернулся в общую группу «Гавра» только в марте. Но на поле в официальных матчах он так больше не появлялся.

Возвращаться в РПЛ не хотел, но другого выхода нет

Многие французские клубы, в том числе «Гавр», в минувшем сезоне столкнулись с финансовыми проблемами. А поскольку Далер был вторым по размеру зарплаты в клубе, то соглашение, рассчитанное до конца сезона-2024/25, решили не продлевать.

В межсезонье Кузяев решил сконцентрироваться на поисках вариантов в Европе. Ради этого игрок даже неоднократно отказывался от предложений «Зенита» вернуться в состав петербургского клуба.

Одного года в Европе мне недостаточно. Я приходил сюда не для галочки, что я поиграл в Европе, какой я молодец, теперь можно возвращаться. Нет, рановато мне возвращаться в Россию. Мне хочется еще попытаться здесь. Далер Кузяев

Источники сообщали, что представители Кузяева активно работают над вариантом с трудоустройством полузащитника в команду-середняк из топ-5 лиг Европы. В частности, они изучали варианты сотрудничества с такими командами, как «Алавес», «Овьедо» (Испания), «Ницца», «Страсбур», «Брест» (Франция), «Парма», «Кальяри», «Лечче» (Италия).

Приоритетным направлением считалась Ла Лига, поскольку Кузяев имел на руках вид на жительство в Испании, что является серьёзным преимуществом при устройстве на работу. Хавбек пытался найти команду в Европе всё лето, однако конкретные разговоры сторона полузащитника вела только с немецким «Ганновером», который предлагал игроку зарплату 400 тыс. евро в год, и турецким «Фатих Карагюмрюк», предлагавшим 800 тыс. евро в год.

Возвращение в Россию изначально рассматривалось как крайний вариант. Поэтому Кузяев начал вести переговоры с командами РПЛ лишь в сентябре, когда в Европе закрылись трансферные окна.

Помимо «Зенита», универсальным футболистом с российским паспортом и опытом игры в еврокубках и Лиге 1 интересовался ЦСКА. Дождавшись, когда РПЛ станет для Кузяева реальным вариантом продолжения карьеры, «армейцы», которые по-прежнему желают подписать игрока в центр поля, активизировались и увидели у Далера взаимное желание начать сотрудничество.

Переговоры дошли до продвинутой стадии: Кузяев даже успел пройти тесты на физическую подготовку. Однако, по данным журналиста Ивана Карпова, стороны не смогли договориться по условиям возможного контракта (речь шла о соглашении до конца сезона без опции продления). Поэтому в ЦСКА приняли решение сделку не заключать.

В то же время шансы на подписание полузащитника возросли у «Ахмата», в котором Кузяев по молодости отыграл 3 сезона (в 2014-2017 гг.). Далера очень хочет видеть в команде из Грозного главный тренер Станислав Черчесов. По данным Sport24, чеченский клуб предложил Далеру хорошие условия — контракт по схеме «1+1».

Черчесов видит в Кузяеве лидера и ключевого игрока команды, гарантируя ему место в стартовом составе и хорошие финансовые условия. знакомый с ситуацией источник Sport24

Если мы не дождёмся Кузяева в чемпионате России, то может быть он перейдёт в одну из команд с Ближнего Востока. По крайней мере, отвечая на вопрос, Далер заявил, что хотел бы завершить карьеру в Саудовской Аравии или Катаре.

Я бы хотел попробовать себя в арабских чемпионатах. Безусловно. Эти страны близки мне в плане религии. Я бы хотел пожить там, ощутить на себе, каково это — пожить в мусульманской стране. Тем более, как все замечают, эти чемпионаты развиваются, приглашают много звезд. Далер Кузяев

Хотя вариант с возвращением Кузяева в почти ставший родным Санкт-Петербург исключать тоже нельзя. Тем более, когда речь идет про клуб, который желает обязательно отметить своё 100-летие чемпионством.