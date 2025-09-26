Московское «Динамо» увезло из Самары третью победу подряд, но матч против «Крыльев Советов» получился куда драматичнее, чем предполагал разгромный первый тайм. Команда Валерия Карпина забила трижды к 34-й минуте, но во второй половине едва не растеряла всё преимущество и закончила игру нервно.

«Динамо» будто вынырнуло из осенней хандры и за полчаса разнесло хозяев на контратаках и стандартах. Уже на 9-й минуте комбинация с переводом Бахтиёра Зайнутдинова на правый край и хлёстким прострелом Эль-Мехди Маухуба завершилась точным касанием Даниила Фомина — 0:1.

На 24-й Антон Миранчук положил идеальный заброс за спины, Бителло технично принял и пробил между ног Песьякову — 0:2. А ещё через десять минут — серия рикошетов после углового, где расторопнее всех оказался Иван Сергеев: лёгкий отскок от Лепского и уже 0:3, с жестом извинения в адрес бывшего клуба вместо празднования.

Счёт прятал изъяны. Даже в идеальном для гостей первом тайме самарцы должны были возвращаться в игру: Осипенко подарил выход один на один Фернандо — бразилец удивительно простил, а чуть позже Иван Олейников рухнул в штрафной после контакта с Рубенсом — ВАР пенальти не нашёл, эпизод остался на грани трактовок. Отдельная тревога — то, сколько раз «Крылья» входили в зону между центральными защитниками и опорной зоной: у команды Валерия Карпина с дисциплиной в задней линии всё ещё не очень.

Перерыв оживил «Крылья»

Магомед Адиев попал заменой: вместо Игнатенко вышел Ильзат Ахметов, и на 59-й минуте он срезал отставание — Печенин тонко нашёл передачей полупространство, Баньяц пропустил мяч, Ахметов в одно касание уложил в дальний угол — 1:3. Игра сразу перешла в режим «качелей»: «Динамо» обязано было снимать вопросы (Рубенс убегал после недопонимания Ороза и Рассказова, Сергеев дважды мог забивать четвёртый), но реализация подвела.

К 88-й минуте хозяева дожали. Опять Ахметов — теперь уже навес, и Томас Гальдамес, появившийся со скамейки, бьёт головой без сопротивления — 2:3. У «Крыльев» заработали стандарты, стадион завёлся, а «Динамо» отвечало тем же оружием, которым доминировало весь вечер, — контратаками. В компенсированное время Константин Тюкавин, только вернувшийся в обойму, попал в штангу — это был шанс поставить точку, но пришлось досиживать победу в обороне до финального свистка.

Ключевые акценты матча

Карпин снова получил подтверждение: атакующая модель живёт — фланговые переводы, быстрый выход из первой фазы и сила на стандартах дали три гола уже к 34-й минуте. Маухуб — в третьем матче подряд с результативным действием, Миранчук набирает форму и точность в длинных передачах, Бителло добавляет остроты за счёт рывка и первого касания. Но баланс пока хромает: концентрации на весь матч не хватает, и любая серия микропровалов у своей штрафной превращает крепкий контроль в лотерею. Сегодня и запас 0:3 не стал страховкой.

Третья победа подряд во всех турнирах — важная отметка на «дорожной карте». В РПЛ — уже второй кряду акцентированный результат и ощутимый рывок в таблице. Но до стабильности далеко: команде нужно научиться спокойно доводить матчи до победы. Иначе каждый выезд будет превращаться в квест с непредсказуемой развязкой.

По графику — «Локомотив» на следующих выходных: тест, где ошибки задней линии накажут быстрее, чем это сделали «Крылья». Если «Динамо» сохранит интенсивность первого тайма и добавит дисциплины второго, москвичей можно будет называть командой Карпина с полной уверенностью. Пока же это победа со звездочкой — зрелищно, результативно, но местами слишком рискованно.