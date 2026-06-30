1 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.46.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда Сергея Семака стала чемпионом России.

При этом «Зенит» на два очка опередил «Краснодар». А вот забили петербуржцы 53 мяча в 30 поединках РПЛ, пропустив лишь 19 раз.

Последние матчи: первый контрольный поединок летнего межсезонья команда провела уверенно. Зенитовцы разгромили «Ленинградец» (4:0).

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До того команда нанесла поражение «Ростову» (1:0). Да и поединок с «Сочи» завершился натужным успехом (2:1).

В своих последних матчах «Зенит» продемонстрировал свое умение добывать результат. Команда Семака победила 5 раз кряду, не пропустив в двух последних поединках.

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Состояние команды: В новом сезоне перед зенитовцами снова стоят максимальные задачи. К тому же состав команды по именам на голову превосходит всю РПЛ.

В минувшем чемпионате прибавил Александр Соболев. Да и нестареющий Александр Ерохин традиционно забивает решающие голы. К слову, ветеран отличился дублем в первом спарринге с «Ленинградцем».

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы провели нервный сезон. Команда заняла 14 место в турнирной таблице своего чемпионата, сохранив место в элите лишь в стыках.

Причем «Динамо» Махачкала в 30 матчах минувшего сезона забило всего 19 голов. А вот пропустила ершистая команда 37 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела уверенно. Махачкалинцы переиграли «Урал» (2:0).

Немного ранее команда минимально одолела того же соперника. А вот поединок со столичным «Спартаком» завершился паритетом (0:0).

Плюс «Динамо» Махачкала не пропускает в трех матчах кряду. К тому же махачкалинцы не проигрывали в четырех своих последних поединках.

Состояние команды: Дагестанцы бледновато выглядят в атаке. Тем не менее, команда способна дать бой кому угодно, и редко пропускает больше одного мяча.

Вот только не совсем понятно, в какой форме находятся лидеры команды. Махачкалинцы из-за стыков отдыхают меньше остальных, плюс только начинают серию контрольных поединков.

Тем не менее, дагестанцы намерены не дать разбежаться чемпиону. Вот только все пять очных поединков с «Зенитом» завершились для команды поражениями. Пора исправлять статистику?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Зенит» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценивается в 5.09, тогда как победа соперника — в 12.70.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.98 и 1.88.

Прогноз: «Зенит» сберег костяк лидеров, тогда как махачкалинцы традиционно ершисты, и явно постараются найти свои шансы в контригре.

2.46 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала принесёт чистый выигрыш 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: Обе забьют за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.33 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.33 на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала принесёт прибыль 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.33.

Пять причин, почему ставка зайдет