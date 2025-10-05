«Вечное» дерби прожило две разных жизни. Сначала армейцы устроили исторический разнос — 3:0 к 18-й минуте и полная растерянность обороны «Спартака». А потом игра превратилась в проверку нервов: травма Акинфеева, вал моментов у красно-белых, спасение с линии Гайича и финальный штурм. В итоге 3:2 — ЦСКА возвращает себе первое место, а «Спартак» уходит с горечью несостоявшегося камбека.

Сценарий родился из двух тренерских решений. Фабио Челестини вернул в основу Кирилла Глебова, отправив Данила Кругового на правый край. Деян Станкович, напротив, запутал собственную линию обороны: тройка Бабич — Джику — Литвинов разваливалась при первом же переводе. На 5-й минуте Денисов отдал неудобный пас на Фернандеша, Глебов выцарапал мяч в подкате, Обляков забросил на фланг, Мусаев пяткой откатил Круговому — точный навес, и Глебов уже замыкает во вратарской прямо за спиной Джику, 1:0.

Дальше — спорный эпизод у края штрафной: Алеррандро, сменивший Мусаева после травмы Тамерлама, цепляется за ногу Жедсона. ВАР зовёт Чистякова к монитору — пенальти остаётся в силе, Обляков хладнокровен, 2:0 к 12-й.

И молниеносно влетает третий: Глебов врывается в штрафную, Литвинов выносит мяч в подкате, Алеррандро простреливает, Круговой подставляет ногу — 3:0 на 18-й. Для «Спартака» это унизительно быстро — такого темпа пропущенных у красно-белых не было с 1947 года.

«Спартак» дышит в ответ: стандарт возвращает в игру

Красно-белые не посыпались. Быстрый сбор в кружок с подачи Жедсона — и сработал стандарт: подача Солари, Литвинов выигрывает воздух, Жедсон замыкает коленом, 3:1 на 21-й минуте. Ещё один ключевой эпизод — выход Солари один на один после длинной передачи Максименко: Акинфеев прочитал и потащил. ЦСКА даже успел забить четвёртый в быстрой контратаке, но вмешался ВАР — ранее в эпизоде у Облякова была рука, гол отменён. К перерыву интрига восстановлена полностью.

Перед вторым таймом Станкович убирает Бабича, перестраивает левую бровку: Дмитриев закрывает глубину, Солари поднимается выше. «Спартак» перехватывает инициативу и раз за разом расшатывает край Мойзеса. На 57-й минуте находит результат перекрёстная атака: после блока Гайича мяч возвращают во вратарскую, Мойзес машет мимо, Ливай Гарсия добивает на дальней, 3:2 — камбек на расстоянии одного гола. В той же стычке получает повреждение голеностопа Акинфеев — капитан уходит, вместо него нервно вступает в игру Тороп.

Час выживания ЦСКА: спасение Гайича и нервы Торопа

С выходом молодого кипера дерби окончательно уходит в русло «навалов». Тороп пару раз рисковал на выходах, «Спартак» просил пенальти на Умярове — судьи остались при мнении: первым в мяч сыграли армейцы. Ключевой эпизод — на 85-й миунте: после подачи с угла и неудачного выхода Торопа Угальде уже бил в пустые, но Милан Гайич прямо с ленточки вынес мяч головой. И отправздновал это как следует, на коленях перед своими болельщиками.

ЦСКА редко, но пытался отвечать контратаками, одна из них едва не закончилась голом Алеррандро с ближней штанги. А финальные навесы «Спартака» с выходом Заболотного и Мартинса — без конкретики и, как следствие, без результата.

Тактика и решения тренеров

Первый тайм — победа структуры Челестини. Прессинг с триггерами под плохие поперечные передачи, перегруз правого фланга Глебов — Круговой, быстрые переводы в спину Литвинову. У «Спартака» система с тремя защитниками не выдержала ни одного скоростного разворота.

После перерыва — зеркальный маятник: «Спартак» перестроился на 4-2-3-1 с чётким разделением бровок и давил шириной, подбором и стандартами. ЦСКА без Акинфеева вынужден был отбиваться зонно, реже переходя через центр. Судейские решения тоже останутся в памяти (как минимум, тех, против кого они были). ВАР-пенальти на Алеррандро, отменённый гол ЦСКА из-за руки Облякова, отказ давать пенальти на Умярове и ещё несколько пограничных стыков — весь классический набор дерби присутствовал. Не хватило, разве что, удаления в концовке, но Угальде и Алеррандро «натолкались» только на жёлтые.

ЦСКА уходит на паузу лидером и с максимально громкой заявкой: команда умеет не только разрывать в переходных фазах, но и страдать, когда того требует сценарий. Единственная тревога — состояние Игоря Акинфеева. Штаб уже объявил, что вратарь пропустит около двух недель из-за надрыва связок голеностопа. Главное, чтобы не было проблем с восстановлением.

«Спартак» довольствуется минимальным: избежал позора и снова показал, что характер и атакующий ресурс в порядке. Но стартовые просчёты в планировании игры — системная проблема осени. В дерби милосердия нет: 18 минут без ориентира перечёркивают час качественного прессинга.