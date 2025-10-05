Будущее Даниила Денисова, чье трудовое соглашение истекает летом 2026, до сих пор остается в подвешенном состоянии — «Спартак» не спешит предлагать россиянину новый контракт даже на фоне грядущего ужесточения лимита не легионеров. Достигнут ли стороны компромисса в ближайшее время либо 22-летнему защитнику пора искать новое пристанище?

Вера Абаскаля

Даниил Денисов находится в структуре «Спартака» с лета 2019, перейдя из академии питерского «Зенита», и, прежде чем попасть в основу москвичей, три года набирался опыта в дубле команды. Закрепиться во взрослой обойме «красно-белых» ему помог Гильермо Абаскаль, отдавший в его распоряжение правый фланг обороны коллектива.

В общей сложности в дебютном сезоне на профессиональном уровне Денисов выбил сорок одно появление за столичный клуб во всех турнирах, однако выступления молодого защитника оставляли двоякое впечатление. Единственное, что не вызывало нареканий — самоотдача игрока, который отдавал всего себя на поле, при этом мастерство, футбольное мышление, грамотная оценка ситуации и оборонительные навыки, мягко говоря, хромали.

Все недостатки Даниила списывали на нехватку опыта и, что, постепенно, он вырастет в качественного фулбэка. К слову, кампанию 2022/2023 Денисов провел без фатальных ошибок, которые могли стоить «Спартаку» набранных баллов.

Пожалуй, единственным пятном на репутации защитника осталось удаление во встрече 27-го тура РПЛ против «Химок», и то, впоследствии, Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно показал ему вторую желтую карточку. К тому же, Даниил запомнился публике частыми подключениями к атакующим действиям команды, вылившимися в один гол и две результативные передачи на просторах чемпионата России.

Даниил Денисов globallookpress.com

Следующий сезон он вновь начал в статусе первого выбора Абаскаля на место правого крайнего защитника, тем не менее сохранить положительное реноме Денисову не удалось. По-настоящему Даниил дрогнул в гостевом поединке с «Краснодаром», слишком нервозно действуя в оборонительных порядках «Спартака»: именно с ним разобрался Джон Кордоба, прежде чем открыть счет, затем его ужасная передача в противоход Наилю Умярову вывела Никиту Кривцова один на один с Александром Селеховым, благо полузащитник «быков» не воспользовался моментом, а вишенкой на торте стал небрежный пас на голкипера «красно-белых», которому пришлось нарушить правила, как итог — пенальти.

Не самый удачный перформанс Денисов продемонстрировал в московском дерби с ЦСКА, инертно сыграв при втором голе «армейцев». Он успевал накрыть Адольфо Гайча, но притормозил, побоявшись, что аргентинец обыграет его, в результате нападающий «красно-синих» нанес удар и мяч рикошетом от Даниила затрепыхался в сетке ворот «Спартака».

Снова проявилось неумение защитника действовать один в один против оппонента, причем тогдашний тренер ЦСКА Владимир Федотов на послематчевой пресс-конференции подтвердил, что ему было известно про данное слабое место. Абаскаль, в свою очередь, встал на сторону подопечного и отпустил гневные стрелы в адрес полузащитников «красно-белых», не подстраховавших Денисова.

Вот только кредит доверия испанского специалиста к россиянину постепенно таял и окончательно исчерпался после проигранного поединка «Факелу» 0:2. Игровая практика Даниила сократилась в разы, а весеннюю часть розыгрыша Премьер-лиги 2023/2024 при Гильермо, чье тренерское кресло шаталось из стороны в сторону, он вовсе провел на скамейке запасных. Вернулся в основную обойму Денисов под руководством Владимира Слишковича, но от постоянства его выходы на газон оказались далеки.

Накопившийся багаж ляпов

Принявший бразды правления «Спартаком» летом 2024, Деян Станкович не стал изобретать велосипед в первом официальном матче против «Оренбурга» и предпочел исполнителей, пользующихся спросом у Абаскаля/Слишковича. Место в составе нашлось, в том числе, для Денисова, который, мягко говоря, провалился в дебютной встрече сербского наставника.

Игроки «Оренбурга» без особых трудностей выманивали Даниила вперед, вслед за чем забегали ему за спину на оперативный простор. Манера «догонялок» явно не пришлась по душе защитнику «народной команды», который то и дело терял позицию и оставался в роли наблюдателя.

Станкович оперативно среагировал на неудачный старт кампании в исполнении Денисова, отправив его в резерв и задействовав справа Даниила Хлусевича. Правда, игра 24-летнего защитника также мало впечатляла, поэтому серб некоторое время чередовал их в обороне.

К примеру, участие в принципиальном противостоянии с «Зенитом» в летне-осенней части чемпионата досталось Денисову, чьи позвонки на протяжении 70-ти минут выкручивал Педро, и только слепая удача несколько раз уберегла «Спартак» от пропущенного гола в Санкт-Петербурге.

Даниил Денисов globallookpress.com

На Старейшее дерби страны против «Динамо» Деян выпустил Хлусевича, который за первый тайм проиграл практически все единоборства, часто терял мяч и несколько раз сфолил. Спасать правую бровку во второй половине вышел Денисов и неплохо справлялся вплоть до финального отрезка встречи, когда Константин Тюкавин, буквально, смял его — сперва форвард «бело-голубых» проверил на прочность перекладину, затем, в компенсированное время, оттеснил Даниила корпусом и все-таки расписался в воротах «красно-белых».

После матча Тюкавин в интервью заявил, что намеренно пошел в зону ответственности Денисова, так как понимал, что тот не слишком умело обороняется. Если в твоей квалификации сомневается соперник на всю страну, то это тревожный звоночек и повод задуматься.

Определенные выводы Даниилом были сделаны, и он неплохо смотрелся в осенне-зимнем спринте «Спартака», в котором подопечные Станковича добыли семь побед кряду и ворвались в тройку лидеров РПЛ. Тем не менее весенняя часть все расставила на свои места — во втором поединке после паузы с «Рубином» грубая ошибка Денисова привела к пропущенному голу. Защитник попал под прессинг Руслана Безрукова и, пытаясь сделать пас на Наиля Умярова, угодил мячом в ногу полузащитника казанцев, от которой сфера отскочила к Мирлинду Даку, решившему эпизод.

Терпение сербского наставника по отношению к Даниилу лопнуло во встрече с махачкалинским «Динамо», где ворота Александра Максименко распечатали уже на десятой минуте вследствие автогола правого защитника. В перерыве он уступил фланг Роману Зобнину, потеряв роль основного на финише чемпионата — Деян снова дал шанс Хлусевичу.

Нынешнюю кампанию Денисов проводит более ровно, имея за плечами восемь появлений в старте, но без недоработок, заканчивающихся печально для «Спартака», не обходится. К примеру, в дерби с ЦСКА он забыл в штрафной площади про Кирилла Глебова, который без сопротивления переправил мяч в сетку «красно-белых» с близкого расстояния.

Пора трезво оценить уровень?

Сообщения, что «красно-белые» готовы отпустить Денисова летом абсолютно бесплатно удивляют в преддверии, как говорили выше, ужесточения лимита на иностранных игроков. Неужели он не справится с функцией, хотя бы, сменщика Ильи Самошникова? Видимо, представители «Спартака» окончательно разочаровались в Данииле и готовы идти с ним разными дорожками.

Причины такого решения, думаем, сугубо игровые — одних лишь стараний слишком мало, и недостатки перевесили на чаше весов. Куда-то исчез авантюризм, с которым Денисов подключался к атакам в дебютном сезоне при Абаскале, и сейчас, если у него есть вариант отыграть назад, то искать партнеров впереди он не станет. Редкие вылазки на чужую половину поля в большинстве случаев заканчиваются ничем: или Даниил остается в роли наблюдателя, или его навес/прострел не находит адресата.

Оборонительные качества, как и прежде, оставляют желать лучшего — проблемы есть с игрой один в один, зональной защитой и персональной опекой. Выигрывать эпизод только за счет борьбы удается далеко не всегда, и, будь Денисов более тактически гибким, не пришлось бы включать режим «самоотверженного бойца».

По информации СМИ, Даниил входит в шорт-лист двух клубов Премьер-лиги, и думаем, что они располагаются точно не в первой половине турнирной таблицы. Если смотреть реалиям в глаза, то, как пожарный вариант, Денисов подошел бы испытывающим серьезные проблемы в оборонительных порядках «Крыльям Советов», «Акрону», «Оренбургу».

Самарцы под руководством Магомеда Адиева перестроились на тройку ЦЗ, где профильные защитники Кирилл Печенин и Николай Рассказов используются как левый и правый латераль соответственно. Последний, к слову, приехал реанимировать карьеру в «Крылья Советов» как раз таки из расположения «красно-белых».

Схема, выстраиваемая Адиевым, подвержена сбоям, что показали матчи против «Спартака», московского «Динамо» и «Рубина». Возможно, Магомед Мусаевич видоизменит расстановку до классических четырех защитников, где в перспективе найдется применение Денисову, которому вполне по силам соперничать за позицию с Рассказовым.

Даниил Денисов globallookpress.com

«Акрон», удививший публику в минувшем розыгрыше чемпионата России, буксует на дистанции текущего первенства, одержав в одиннадцати турах всего одну викторию. Сбавил обороты капитан тольяттинцев — правый защитник Константин Савичев, которого Заур Тедеев в последних трех встречах маринует на скамейке запасных.

Купленный за 300 тысяч евро в сентябре у «Боливара», Йомар Роча совсем не пользуется популярностью у 44-летнего специалиста, и против «Рубина», «Ахмата» и «Зенита» за фланг обороны отвечал 18-летний Дмитрий Пестряков. Тедеев приветствует исполнителей, готовых выкладываться на газоне на все сто, поэтому своим усердием Денисов мог бы отвоевать место на правой бровке.

Заур Тедеев fcakron.ru

Картину в обороне «Оренбурга», чудом оставшегося в РПЛ, на данном этапе трудно как-либо испортить. Команда плетется в зоне стыковых матчей, пропустив уже двадцать два мяча — на одном уровне с предпоследним «Пари НН», хуже дела только у находящегося на дне «Сочи» (25).

Масла в огонь добавляет неопределенность вокруг Владимира Слишковича, который то ли уволен, то ли еще числится в «Оренбурге». На послематчевой пресс-конференции после игры с «Ростовом» боснийский наставник отрицал, что подаст в отставку. Попасть в такой бардак — не лучшая идея, однако если Денисов добавит надежности защите оренбуржцев, благодаря чему команда уйдет от борьбы за выживание, то получит в свою сторону лишь заслуженные аплодисменты.