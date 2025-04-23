Интригующий бой Гэрри с Пратесом, последний забег Энтони Смита. Анонс карда UFC Kanzas

27 апреля состоится турнир UFC Kanzas. В главном событии вечера в рамках полусреднего веса встретятся Иэн Гэрри и Карлос Пратес

Бои предварительного карда

1. Челси Чендлер в женском легчайшем весе встретится с Жоселин Эдвардс

2. Тимоти Куамба в полулегком дивизионе сразится с Роберто Ромеро

3. Жаклин Аморим в женском минимальном весе встретится с Польяной Вианой

4. Кэмерон Саймон в легчайшем дивизионе подерется против Малколма Уэлмекера

5. Дэмон Блэкшир в легчайшем весе встретится с Хэйли Алатенгом

6. Крис Гутьеррез в полулегком дивизионе сразится с Джоном Кастанедой

7. Эван Элдер в легком весе подерется с Гаужем Янгом

8. Мэтт Шнелл в наилегчайшем дивизионе встретится с Джимми Фликом

Bande-annonce de l'UFC Kansas City : Machado Garry vs Prates (0:30)

Бои основного карда

Основной кард турнира в Канзасе откроет поединок в среднем весе с участием Икрама Алискерова и Андре Муниза. Россиянин стремительно ворвался в UFC, оформив 2 нокаута в первом раунде в дебютных боях.

После побед над Уорли Алвисом и Филом Хоузом Икрам на коротком уведомлении вышел против бывшего чемпиона дивизиона Роберта Уиттакера и проиграл досрочно менее, чем за 5 минут.

Очередной оппонент в лице Муниза классом ниже «Жнеца». Бразилец в прошлом пребывал в топ-15, но в последнее время выступал нестабильно: 2 победы и 2 поражения в четырех боях. И в сравнении с россиянином у Андре нет никаких преимуществ.

Следующий поединок состоится в полусреднем весе с участием Рэнди Брауна и Никласа Далби. Оба бойца находятся в шаге от попадания в топ-15. Рэнди недавно шел на серии из трех побед кряду.

Однако в последнем поединке уступил раздельным решением судей Брайану Баттлу. Стилистически является неудобным бойцом ввиду внушительных габаритов (рост 191 см, размах рук 198).

Однако Никласа Далби это точно не испугает. 38-летний ветеран из Дании одержал 4 победы в пяти предыдущих боях. В недавней битве уступил Ринату Фахретдинову раздельным решением. И в данном противостоянии он точно поборется за победу.

Мишель ПерейраМишель Перейра globallookpress.comgloballookpress.com

Далее в октагон выйдут Мишель Перейра, 14-й номер рейтинга среднего дивизиона, и Абусупьян Магомедов. Каждый из бойцов по-разному показал себя в предыдущих встречах.

Мишель разгромно проиграл Энтони Эрнандесу техническим нокаутом в пятом раунде. Так у бразильца прервалась серия из восьми выигранных поединков кряду. А вот Абусупьян предыдущий бой выиграл.

Этнический дагестанец, ныне представляющий Германию, одержал победу сабмишном над Брунно Феррейрой. Всего у Магомедова 3 выигрыша и 2 поражения в UFC. Правда, уровень оппозиции у него был куда выше, чем у Перейры, чья текущая форма сейчас вызывает вопросы.

Очередной бой основного карда пройдет в полулегком весе между Гигой Чикадзе, 12-м номером рейтинга, и Дэвидом Онамой. Оба в преддверии очного противостояния пребывают в хорошей форме.

Грузин выиграл 4 раза за 6 предыдущих встреч. До этого боя он уступил по очкам Арнольду Аллену, зато выиграл решением у Касереса и финишировал многоопытного ветерана Барбозу.

Онама одержал в UFC 5 побед за 7 поединков. Однако уровень оппозиции у Дэвида был куда ниже. И ранее он еще не сталкивался с бойцами топ-15, что может стать для него большой проблемой в этом противостоянии ввиду разницы в классе.

У Пратеса и Смита возникнут сложности

Энтони Смит (слева) globallookpress.com

В со-главном событии вечера пройдет бой между бывшим претендентом на титул в полутяжелом весе Энтони Смитом и новичком UFC Миньяном Чжаном. «Львиное сердце», несмотря на затянувшуюся череду неудач, занимает 14-ю строчку в рейтинге.

Последние 2 боя Смит проиграл в одностороннем порядке. Сначала над ним доминировал все 3 раунда Роман Долидзе, а затем отправил в нокаут Доминик Рейес. На дистанции в 7 поединков у американского ветерана лишь 2 выигрыша.

Смит спорным решением одолел Райанна Спэнна и неожиданно задушил проспекта Витора Петрино. Но с очередной восходящей звездой в лице Чжана просто точно не будет. Китаец 2 дебютных поединка в лиге выиграл нокаутами в первом раунде.

От его тяжелой руки пострадал сначала Брендсон Рибейро, а затем и Оззи Диас. Причем до дебюта в UFC китаец также без проблем сносил одного оппонента за другим.

На его счету 11 досрочных побед кряду и все достигнуты в первом раунде. А последнее поражение Чжан потерпел еще в 2019-м году. Так что тяжелая ночь Энтони Смиту обеспечена.

В главном событии вечера в рамках полусреднего веса пройдет бой между Иэном Гэрри и Карлосом Пратесом. Парни сейчас занимают седьмую и 13-ю строчки в рейтинге.

Гэрри до недавнего времени шел непобежденным на серии из 15-ти викторий в карьере, 8 из которых были достигнуты в UFC. Среди серьезных оппонентов есть выигрыши в битвах с Нилом Мэгни и Майклом Пейджом.

Проблемы возникли и у Шавката Рахмонова, едва не проигравшего ирландцу сабмишном в пятом отрезке. Но все же представитель Казахстана забрал бой со счетом 3-2, по мнению всех судей, и нанес Гэрри первое поражение в ММА.

К слову, Иэн во второй раз подряд выйдет в октагон на коротком уведомлении. Однако очередной оппонент отличается стилистически от Рахмонова.

Пратес чаще предпочитает драться в стойке. Бразилец дебютировал в UFC в прошлом году и уже записал на свой счет 4 нокаута в четырех встречах. Бьет Карлос невероятно сильно, только вот ранее он не был протестирован в битвах с мастеровитыми грэпплерами, чем Гэрри непременно воспользуется.