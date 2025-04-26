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    «Локомотив» не проиграет обескровленному «Ростову»

    Ростов — Локомотив. Ставка (к. 2.23) и прогноз на чемпионат России 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Локомотив»
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    Дмитрий Баринов
    26 апреля в 26-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Ростов» и «Локомотив» Москва. Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Апреля 2025 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 16:30 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: после 25 матчей «Ростов» располагается на седьмом месте в таблице РПЛ с 36 очками.

    Последние матчи: игра против «Факела» (2:0) в чемпионате России сложилась для команды Хонатана Альбы довольно непросто, несмотря на счет. Первый мяч «Ростов» забил на 30-й минуте после точного удара Голенкова, которому отличную передачу отдал Комличенко.

    Ростов — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    При этом «Факел» владели инициативой с первых минут, забил гол, который был отменен и еще имел несколько неплохих шансов сравнять счет. Только в конце матча ситуацию успокоил Кучаев, забивший второй гол, для полузащитника он стал первым в составе «Ростова».

    Ранее было поражение в кубковом матче в гостях от «Зенита» (0:2) и в РПЛ от «Ахмата» (1:2).

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    • Не сыграют: дисквалифицированы — Сако (з), Голенков (н), Комаров (п), травмированы — Ятимов (в), Мохеби (п).

    Состояние команды: несмотря на успех в Воронеже, у «Ростова» имеется много проблем. Команда сдает физически, много травмированных, никуда не делись провалы в защите. Даже с не основным составом «Зенита» ничего не удалось сделать.
    С «Ахматом» тоже поражение было абсолютно по делу, если бы «Факел» не разучился забивать по весне, то и там вряд ли бы светили три очка.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: сейчас команда Михаила Галактионова занимает 6-е место в таблице РПЛ с 44 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в 25-м туре «Локомотив» нанес разгромное поражение «Пари НН» (3:0) на своем поле. Соперник остался на 33-й минуте в меньшинстве, чем существенно упростил жизнь железнодорожникам.

    На исходе первого тайма Воробьев замкнул передачу Ракова со штрафного, в начале второго тайма второй гол забил Пиняев, а точку в матче поставил Карпукас, появившийся на замену.

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    До этого была победа в Кубке России над «Ахматом» (2:1) и поражение в РПЛ от «Рубина» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Батраков (п), Годяев (п).

    Состояние команды: постепенно «Локомотив» преодолел свой небольшой кризис и вернулся на победный путь, пройдя дальше в Кубке России и выиграв у «Пари НН» в РПЛ. После нескольких неудачных матчей в запас был отправлен вратарь Лантратов, а заменивший его Митрюшкин действует пока уверенно.

    Произошли изменения в обороне и средней линии, которые пошли пока на пользу команде. В отличной форме находится Пиняев, получил травму Батраков, которого заменить сложно, но есть Карпукас, Баринов и Сарвели.

    Прогноз Валерия Есипова

    Знаменитый в прошлом полузащитник волгоградского «Ротора» и сборной России Валерий Есипов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от матча «Ростов» — «Локомотив»:

    Полный разбор топ-матчей 26-го тура РПЛ от Валерия Есипова и Игоря Корнеева можно посмотреть тут.

  • Уход Карпина из команды — ключевой момент. Он был не просто тренером, а душой коллектива. Каким бы ни был помощник, даже знающий все схемы и наработки, иногда важнее всех этих тактических, логистических чертежей человеческий разговор. Просто подойти к игроку и поговорить с ним по-свойски, по-отечески. Способен ли испанец на это в наших условиях? Сомневаюсь. Здесь поставлю на боевую ничью — 1:1.
  • Валерий Есипов

    • Статистика для ставок

    • В первом круге «Локомотив» выиграл со счетом 3:2

    • В Кубке России также матчи остались за москвичами (1:0, 3:2 пен)

    • В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 2,30, а на «Локомотив» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

    Прогноз: у хозяев большие потери в составе. Основной голкипер Ятимов получил сотрясение мозга, сразу три игрока основы дисквалифицированы, травмирован Мохеби. Скамейка запасных у «Ростова» не очень длинная, там сплошь молодые воспитанники клуба.

    У «Локомотива» не будет, скорее всего, Батракова. Это потеря, но заменить его вполне реально, хотя и будет сложно. Есть Сарвели, может выдвинуться Карпукас на его место. Варианты имеются. У гостей есть неплохие шансы, как минимум не проиграть.

    Основная ставка: победа «Локомотива» с форой 0 за 2,23.

    Прогноз: также можно попробовать более опасный вариант.

    Дополнительная ставка: чистая победа гостей за 3,10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ростов — Локомотив?

    Матч Ростов — Локомотив состоится 26 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ростов — Локомотив?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Локомотив» выиграет с форой 0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ростов — Локомотив?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Локомотив» выиграет с форой 0» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов — Локомотив?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ростов — Локомотив?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Ростова» дают 2,30, а на «Локомотив» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

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    Ростов — Локомотив: прогноз и ставка за 2.23, статистика, коэффициенты матча 26.04.202516:30. «Локомотив» не проиграет обескровленному «Ростову»
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