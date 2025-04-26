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    Определят ли «Спартак» и ЦСКА сильнейшего?

    Спартак — ЦСКА: ставка за 3.40 и прогноз на матч РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — ЦСКА
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    Манфред Угальде («Спартак»)
    26 апреля в 26-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Спартак» и ЦСКА. Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Апреля 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: московский коллектив претендует, как минимум, на место в топ-3 по итогам сезона.

    В настоящий момент «красно-белые» имеют в своем активе 50 очко и занимают третье место в таблице РПЛ.

    Спартак — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Москвичи за 25 туров смогли забить 48 мячей, а пропустили всего 21.

    Последние матчи: в прошлых турах «гладиаторы» переиграли «Акрон» (3:2), но проиграли махачкалинскому «Динамо» (1:2).

    До этого команда из Москвы выиграла у «Ростова» (3:0) и сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также «спартаковцы» пробились в полуфинал Пути регионов Кубка России, разгромив «Урал» (3:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован в «народной команде» Пабло Солари.

    Состояние команды: для команды из столицы России конец сезон будет крайне важен. Болельщики не простят «Спартак» если он вовсе останется без медалей. Перед сезоном же все думали, что столичный коллектив будет бороться за чемпионство.

    Сейчас подопечные Деяна Станковича на пять очков отстают от лидирующего «Краснодара» и только на два балла опережает четвертый ЦСКА. Вся борьба для «Спартака» еще впереди.

    ЦСКА

    Турнирное положение: команда из Москвы также борется за то, чтобы добыть медали в этом сезоне.

    Сейчас в активе у «армейцев» 48 зачетных баллов и четвертое место в турнирной таблице.

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    • Москвичи смогли 39 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «красно-синие» потеряли очки, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

    До этого же московский коллектив победил «Оренбург» (2:0), «Динамо» (3:1), «Динамо» Мх (2:0), «Акрон» (2:1) и «Химки» (1:0).

    Также столичная команда смогла выйти в финал Пути РПЛ Кубка России, одолев «Динамо» (2:1, 0:0).

    Не сыграют: у коллектива из столицы России все в строю.

    Состояние команды: весеннюю часть сезона ЦСКА проводит лучше всех. Подопечные Марко Николича показывают отличный футбол и еще не проигрывали. Это и позволило команде подняться на четвертое место.

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    Сейчас ЦСКА только в двух очках от топ-3, поэтому данный матч будет крайне важен и победа в нем сделает команду реальным претендентом даже на чемпионский титул, а вот поражение практически лишит шансов на медали.

    Прогноз Валерия Есипова

    Известный игрок и тренер Валерий Есипов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от матча «Спартак» — ЦСКА:

  • Да, отдаю предпочтение «Спартаку», но безо всякой оглядки на прошлое. При всей строгости армейцев в обороне, красно-белые сегодня все-таки чуточку сильнее, если брать все звенья. Много голов не будет, спрогнозирую счет — 1:0.
  • Валерий Есипов

    • Полный разбор топ-матчей 26-го тура РПЛ от Валерия Есипова и Игоря Корнеева можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА не проигрывает на протяжении 12 матчей

    • «Спартак» проиграл только 1 из последних 7 матчей

    • в последней очной игре «Спартак» выиграл у ЦСКА со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа ЦСКА — в 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: московское дерби должно получиться крайне упорным, ведь обеим командам нельзя уступать. Все вполне может завершится ничейным исходом.

    Ставка: ничья за 3.40.

    Прогноз: команды должны порадовать болельщиков и забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спартак — ЦСКА?

    Матч Спартак — ЦСКА состоится 26 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Спартак — ЦСКА?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спартак — ЦСКА?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак — ЦСКА?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спартак — ЦСКА?

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа ЦСКА — в 3.80.

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    Спартак — ЦСКА: прогноз и ставка за 3.40, статистика, коэффициенты матча 26.04.202519:30. Определят ли «Спартак» и ЦСКА сильнейшего?
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