Гавр — Монако: прогноз и ставка на Лигу 1 26 апреля 2025 года

26 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Монако». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» бьются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

При этом «Гавр» на 3 пункта отстают от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 33 мяча в 30 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» уступили ПСЖ (1:2).

До того команда была бита «Ренном» (1:5). При этом чуть ранее она сумела расправиться с аутсайдером «Монпелье» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Гавр» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: Аруна Санганте, Янис Зауауи — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Небесные» нынче не блещут стабильностью. Да и оборона команды результативно ошиблась уже 64 раза.

Матчи с «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Гавр» победил 1 раз при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Небесные» в нынешней диспозиции просто обязаны рисковать.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски бьются за вторую позицию. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Монако» на один пункт отстает от «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Монегаски подписали мировую со «Страсбуром» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Марселю» (3:0). А вот поединок с «Брестом» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Монегаски нынче выглядит вполне прилично. Команда не пропускала в 2 последних поединках.

При этом «Монако» не особо преуспевает в плане реализации. Монегаски настреляли 57 мячей в 30 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Да и Мика Биерет наколотил 12 мячей в 13 сыгранных матчах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Монегаски просто обязаны обыгрывать одного из аутсайдеров.

Статистика для ставок

Монегаски не пропускали в 2 последних матчах

«Гавр» в среднем пропускает более 2 мячей за матч

«Небесные» в среднем забивают чуть больше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Номинальные гости борются за вторую строчку в таблице, так что наверняка будут активны в атаке.

«Монако» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоит «небесным».

Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.75