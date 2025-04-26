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    «Монако» не заметит «небесных»

    Гавр — Монако: прогноз и ставка на Лигу 1 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Монако»
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    Мика Биерет
    26 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Монако». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Апреля 2025 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 20:00 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Небесные» бьются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Гавр» на 3 пункта отстают от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 33 мяча в 30 поединках французского чемпионата.

    Гавр — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» уступили ПСЖ (1:2).

    До того команда была бита «Ренном» (1:5). При этом чуть ранее она сумела расправиться с аутсайдером «Монпелье» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Гавр» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: Аруна Санганте, Янис Зауауи — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Небесные» нынче не блещут стабильностью. Да и оборона команды результативно ошиблась уже 64 раза.

    Матчи с «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Гавр» победил 1 раз при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Небесные» в нынешней диспозиции просто обязаны рисковать.

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски бьются за вторую позицию. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Монако» на один пункт отстает от «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Монегаски подписали мировую со «Страсбуром» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Марселю» (3:0). А вот поединок с «Брестом» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Монегаски нынче выглядит вполне прилично. Команда не пропускала в 2 последних поединках.

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    При этом «Монако» не особо преуспевает в плане реализации. Монегаски настреляли 57 мячей в 30 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Да и Мика Биерет наколотил 12 мячей в 13 сыгранных матчах.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Монегаски просто обязаны обыгрывать одного из аутсайдеров.

    Статистика для ставок

    • Монегаски не пропускали в 2 последних матчах

    • «Гавр» в среднем пропускает более 2 мячей за матч

    • «Небесные» в среднем забивают чуть больше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Номинальные гости борются за вторую строчку в таблице, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Монако» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоит «небесным».

    Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гавр — Монако?

    Матч Гавр — Монако состоится 26 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Гавр — Монако?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Монако» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гавр — Монако?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Монако» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гавр — Монако?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гавр — Монако?

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.

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    Гавр — Монако: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 26.04.202520:00. «Монако» не заметит «небесных»
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