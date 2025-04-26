Гавр — Монако: прогноз и ставка на Лигу 1 26 апреля 2025 года

Гавр
Монако
«Гавр»
Турнирное положение: «Небесные» бьются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.
При этом «Гавр» на 3 пункта отстают от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 33 мяча в 30 поединках французского чемпионата.
Гавр — Монако: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» уступили ПСЖ (1:2).
До того команда была бита «Ренном» (1:5). При этом чуть ранее она сумела расправиться с аутсайдером «Монпелье» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Гавр» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 13.
Не сыграют: Аруна Санганте, Янис Зауауи — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Небесные» нынче не блещут стабильностью. Да и оборона команды результативно ошиблась уже 64 раза.
Матчи с «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Гавр» победил 1 раз при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Небесные» в нынешней диспозиции просто обязаны рисковать.
«Монако»
Турнирное положение: Монегаски бьются за вторую позицию. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Монако» на один пункт отстает от «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Монегаски подписали мировую со «Страсбуром» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Марселю» (3:0). А вот поединок с «Брестом» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Монегаски нынче выглядит вполне прилично. Команда не пропускала в 2 последних поединках.
При этом «Монако» не особо преуспевает в плане реализации. Монегаски настреляли 57 мячей в 30 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Да и Мика Биерет наколотил 12 мячей в 13 сыгранных матчах.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Монегаски просто обязаны обыгрывать одного из аутсайдеров.
Статистика для ставок
- Монегаски не пропускали в 2 последних матчах
- «Гавр» в среднем пропускает более 2 мячей за матч
- «Небесные» в среднем забивают чуть больше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
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Прогноз: Номинальные гости борются за вторую строчку в таблице, так что наверняка будут активны в атаке.
«Монако» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоит «небесным».
Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.75