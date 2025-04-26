Челси — Эвертон: прогноз ставок на АПЛ 26 апреля

Челси
Эвертон
«Челси»
Турнирное положение: «Синие» располагаются на 6-й позиции в АПЛ, набрав 57 очков за 33 тура. «Челси» продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов, отставая от топ-5 чемпионата на 2 балла.
По результатам домашних встреч команда также занимает 6-е место в лиге, набрав 32 очка на своем поле из 48-и возможных. За 16 встреч при родных трибунах «Челси» забил 30 голов при 17-и пропущенных.
Челси — Эвертон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре АПЛ команда обыграла в гостях «Фулхэму» со счетом 2:1, перевернув игру во 2-м тайме. До этого «Челси» поделил очки с «Ипсвичем» (2:2).
«Синие» не проигрывают в АПЛ на протяжении 4-х последних матчей, выиграв и сыграв вничью по 2 раза. За этот отрезок «Челси» также поделил очки с «Брентфордом» (0:0) и обыграл «Тоттенхэм» (1:0).
Не сыграют: Давид Фофана, Уэсли Фофана, Марк Гиу, Омари Келлиман (у всех — травмы) и Михаил Мудрик (дисквалификация).
Состояние команды: За 5 туров до конца сезона 2024/2025 в АПЛ «Челси» еще имеет турнирную мотивацию, ведь команда может занять место в топ-5 чемпионата Англии, а это — Лига чемпионов.
При этом, «синие» не очень удачно выступают на своей половине поля, пропустив за 33 встречи 40 голов. Да и команда не супер-результативна (58 забитых голов).
«Эвертон»
Турнирное положение: «Ириски» занимают 13-е место в таблице чемпионата Англии с 38-ю очками в активе после 33-х туров. «Эвертон» четко закрепился в середине турнирной таблицы АПЛ.
В гостях команда выступает далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю лишь 14-е место в лиге. «Эвертон» набрал 18 очков из 48-и возможных на чужом поле.
Последние матчи: В прошедшем поединке АПЛ «ириски» проиграли «Манчестер Сити» со счетом 0:2. Матчем ранее «Эвертон» одолел «Ноттингем Форест» (1:0), забив единственный гол на 90+4-й минуте.
В последних 5-и встречах в АПЛ команда выиграла только 1 раз, а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот отрезок «Эвертон» делил очки с «Арсеналом» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1).
Не сыграют: Доминик Кальверт-Льюин, Йеспер Линдстрем и Орель Мангаля (у всех — травмы).
Состояние команды: «Эвертон» уже не имеет турнирную мотивацию за 5 туров до конца сезона. Команда уже не может попасть в зону вылета, но и на зону еврокубков также не претендует.
«Эвертон» частенько отбирал очки у «Челси» в очных противостояниях. За последние 5 встреч «ириски» проигрывали «синим» только 2 раза, столько же раз команды сыграли вничью и однажды «Эвертон» победил.
Статистика для ставок
- «Челси» не проигрывает в АПЛ на протяжении 4-х последних матчей
- «Эвертон» выиграл только 1 раз из последних 8-и матчей
- В последних 4-х очных встречах команды дважды сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.58, победа «Эвертона» — 5.90, ничья — за 4.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: Команды сыграют результативно. «Эвертон» точно создаст проблемы «синим».
Ставка: Тотал 3 больше за 2.50.
Прогноз: «Челси» окажется сильнее. Учитывая последние результаты «синих», команда находится в отличной форме.
Ставка: Победа «Челси» с форой (-1) за 2.00.