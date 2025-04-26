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    «Барселона» и «Реал» уйдут в овертайм?

    Барселона — Реал: прогноз и ставка за 3.40 на финал кубка Испании

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Реал»
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    «Барселона» — «Реал»
    26 апреля в финале Кубка Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Реал». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Реал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 26 Апреля 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    «Барселона»

    Турнирное положение: в чемпионате каталонцы продолжают быть главными претендентами на чемпионский титул.

    Сейчас в активе «блаугранас» 76 очков и первая строчке в турнирной таблице испанской Примеры.

    Барселона — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    В Кубке страны «сине-гранатовые» успели пройти «Бетис», «Валенсию» и «Атлетико».

    Последние матчи: в прошлых турах каталонский коллектив смог победить «Мальорку» (1:0), «Сельту» (4:3) и «Леганес» (1:0).

    Также команда из столицы Каталонии прошла дортмундскую «Боруссии» (4:0, 1:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

    Помимо этого, команда из Барселоны выиграла у «Атлетико» (4:4, 1:0) в полуфинале Кубка Испании.

    Не сыграют: в лазарете команды из одноименного города находятся Алехандро Бальде, Марк-Андре тер Штеген, Марк Берналь, Марк Касадо и Роберт Левандовский, однако участие последнего в игре еще возможно.

    Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика проводят замечательный сезон и до сих претендуют на требл. Первым титулом «Барселоны» может стать как раз Кубок Испании.

    Также «Барселона» на четыре очка опережает «Реал» в чемпионате Испании и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против миланского «Интера».

    «Реал»

    Турнирное положение: команда из Мадрида также еще в борьбе за чемпионский титул в этом сезоне.

    Мадридцы набрали 72 балла, идут вторыми и на четыре очка отстают от лидирующей «Барселоны».

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    • В Кубке Испании мадридский коллектив смог пройти «Сельту», «Леганес» и «Реал Сосьедад».

    Последние матчи: в прошлых турах «сливочные» победили «Хетафе» (1:0), «Атлетик» (1:0) и «Алавес» (1:0).

    Также «королевский клуб» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Арсеналу» (0:3, 1:2).

    В Кубке Испании «галактикос» по сумме двух встреч переиграли «Реал Сосьедад» (1:0, 4:4).

    Не сыграют: в лазарете «белых» находятся Ферлан Менди, Дани Карвахаль и Эдер Милитао.

    Состояние команды: столичная команда ведет погоню за «Барселоной». «Реал» все еще претендует на чемпионский титул, но для этого коллективу из столицы Испании точно нужно выигрывать все оставшиеся матчи.

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    Подопечные Карло Анчелотти точно попытаются зацепиться за Кубок, поскольку это может быть единственный трофей «Реала» в сезоне: из Лиги чемпионов команда вылетела, а в чемпионате все зависит не от них.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА не проигрывает на протяжении 12 матчей

    • «Спартак» проиграл только 1 из последних 7 матчей

    • в последней очной игре «Спартак» выиграл у ЦСКА со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.75, а победа «Реала» — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.50.

    Прогноз: классическое противостояние «Барселоны» и «Реала» точно получится упорным и существует большая вероятность, что командам для определения победителя не хватит 90 минут.

    Ставка: ничья за 3.75.

    Прогноз: ставки достаточно высоки, поэтому не факт, что в этой игре будет забито много мячей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Барселона — Реал?

    Матч Барселона — Реал состоится 26 апреля 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: Кубок Испании.

    Прогноз: какой прогноз на матч Барселона — Реал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Барселона — Реал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона — Реал?

    Смотреть матч турнира Кубок Испании в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Барселона — Реал?

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.75, а победа «Реала» — в 3.05.

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