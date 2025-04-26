Барселона — Реал: прогноз и ставка за 3.40 на финал кубка Испании

26 апреля в финале Кубка Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Реал». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Реал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: в чемпионате каталонцы продолжают быть главными претендентами на чемпионский титул.

Сейчас в активе «блаугранас» 76 очков и первая строчке в турнирной таблице испанской Примеры.

В Кубке страны «сине-гранатовые» успели пройти «Бетис», «Валенсию» и «Атлетико».

Последние матчи: в прошлых турах каталонский коллектив смог победить «Мальорку» (1:0), «Сельту» (4:3) и «Леганес» (1:0).

Также команда из столицы Каталонии прошла дортмундскую «Боруссии» (4:0, 1:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Помимо этого, команда из Барселоны выиграла у «Атлетико» (4:4, 1:0) в полуфинале Кубка Испании.

Не сыграют: в лазарете команды из одноименного города находятся Алехандро Бальде, Марк-Андре тер Штеген, Марк Берналь, Марк Касадо и Роберт Левандовский, однако участие последнего в игре еще возможно.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика проводят замечательный сезон и до сих претендуют на требл. Первым титулом «Барселоны» может стать как раз Кубок Испании.

Также «Барселона» на четыре очка опережает «Реал» в чемпионате Испании и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Реал»

Турнирное положение: команда из Мадрида также еще в борьбе за чемпионский титул в этом сезоне.

Мадридцы набрали 72 балла, идут вторыми и на четыре очка отстают от лидирующей «Барселоны».

В Кубке Испании мадридский коллектив смог пройти «Сельту», «Леганес» и «Реал Сосьедад».

Последние матчи: в прошлых турах «сливочные» победили «Хетафе» (1:0), «Атлетик» (1:0) и «Алавес» (1:0).

Также «королевский клуб» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Арсеналу» (0:3, 1:2).

В Кубке Испании «галактикос» по сумме двух встреч переиграли «Реал Сосьедад» (1:0, 4:4).

Не сыграют: в лазарете «белых» находятся Ферлан Менди, Дани Карвахаль и Эдер Милитао.

Состояние команды: столичная команда ведет погоню за «Барселоной». «Реал» все еще претендует на чемпионский титул, но для этого коллективу из столицы Испании точно нужно выигрывать все оставшиеся матчи.

Подопечные Карло Анчелотти точно попытаются зацепиться за Кубок, поскольку это может быть единственный трофей «Реала» в сезоне: из Лиги чемпионов команда вылетела, а в чемпионате все зависит не от них.

Статистика для ставок

ЦСКА не проигрывает на протяжении 12 матчей

«Спартак» проиграл только 1 из последних 7 матчей

в последней очной игре «Спартак» выиграл у ЦСКА со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.75, а победа «Реала» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.50.

Прогноз: классическое противостояние «Барселоны» и «Реала» точно получится упорным и существует большая вероятность, что командам для определения победителя не хватит 90 минут.

Ставка: ничья за 3.75.

Прогноз: ставки достаточно высоки, поэтому не факт, что в этой игре будет забито много мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.50.