Гюлер оставляет надежды на титул. «Реал» скромно обыграл «Хетафе»

На южной окраине Мадрида, где стадион «Колисеум» редко становится ареной больших побед, «Реал» провёл матч, в котором не было ни блеска, ни лёгкости — но была строгость, расчёт и самое главное — результат. Минимальная победа над «Хетафе» со счётом 1:0 позволила команде Карло Анчелотти сократить отставание от лидирующей «Барселоны» до четырёх очков. И хотя матч не стал украшением тура, именно такие игры определяют претендента на титул.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Реал Мадрид 0:1 Гол: 0:1 Арда Гюлер (21') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене (Ismael Bekhoucha, 83'), Хуан Беррокаль (Coba Gomes Da Costa, 50'), Домингуш Дуарте, Омар Альдерете, Хуан Иглесиас (Альваро Родригес, 50'), Хуан Бернат, Рамон Терратс (Петер Гонсалес, 69'), Луис Милья, Мауро Арамбарри, Борха Майораль (Хуанми, 83') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Давид Алаба (Эдуардо Камавинжа, 46'), Рауль Асенсио, Браим Диас, Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Арда Гюлер (Даниель Себальос, 78'), Винисиус Жуниор (Родриго, 73'), Эндрик (Джуд Беллингхэм, 64'), Лукас Васкес Предупреждения: Орельен Чуаэми (69'), Луис Милья (87'), Альваро Родригес (90 + 2'), Петер Гонсалес (90 + 5')

Всё, что происходило на поле, казалось, продиктовано не столько вдохновением, сколько обстоятельствами. «Реал» вышел без Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе, которого подвела травма лодыжки, а основной состав был наполовину обновлён — шесть изменений по сравнению с игрой против «Атлетика» объяснялись близким финалом Кубка против всё той же «Барсы».

Но даже в такой конфигурации мадридцы начали активно. Уже в дебюте Фран Гарсия отметился рейдом по флангу и опасным ударом — Давид Сория справился. Ответ «Хетафе» был не менее дерзким: Луис Милья заставил Тибо Куртуа напрячься.

Гюлер спасает

Когда матч постепенно начал обретать вязкость, словно покрываясь слоем городской пыли, появился Арда Гюлер. Молодой турок не просто открыл счёт, он сделал это с настоящей дерзостью: подкараулив отскок после ошибки обороны «Хетафе», он пробил сильно и точно. Сория успел дотронуться до мяча, но отразить удар не смог — 0:1 на 21-й минуте.

Хетафе — Реал Мадрид globallookpress.com

И пусть это был единственный гол, именно он задал тон оставшейся части встречи.

Неубедительно, но по делу

После гола «Реал» не бросился добивать соперника. Вместо этого игра приобрела характер шахматной партии, где каждый ход был продуман наперёд, но далеко не каждый — эффектен.

Эндрик, впервые вышедший в старте в Ла Лиге, мог сделать вечер ярче. Винисиус вывел его один на один с Сорией, но капитан хозяев Джене Даконам вынес мяч с линии ворот.

Хетафе — Реал Мадрид globallookpress.com

«Хетафе» искал шанс, чтобы укусить. После перерыва активизировался Альваро Родригес, арендованный как раз у «Реала» — его удар головой прошёл над перекладиной, а затем он нашёл Мауро Арамбарри, но тот с 11 метров пробил мимо в опаснейшей ситуации.

Тем временем «Реал» отвечал эпизодами — Винисиус бил в упор, но Сория снова выручил. Не удалось реализовать момент и у Браима Диаса — голкипер хозяев вновь был на высоте.

За 13 минут до конца встречу остановили: Орельен Тчуамени подошёл к арбитру с жалобой, и вскоре по стадиону прозвучало предупреждение о недопустимости расистских высказываний. Невесёлое напоминание о том, что футбол — не всегда только про игру. А в соцсетях уже после игры появлялись сообщения, что дело даже не в расизме, а слишком непристойном оскорблении Дани Себальоса с трибун.

В концовке «Хетафе» был близок к ничьей: Родригес уже в добавленное бил с разворота, но Куртуа сыграл как умеет, выручив команду.

Хетафе – Реал Мадрид globallookpress.com

Перед бурей

Анчелотти получил от этого матча почти всё, что хотел: победу, контроль и отсутствие новых травм — но вот с последним не задалось. В концовке был заменён Камавинга, держась за пах, и теперь в стане «Реала» будут надеяться, что его успеют восстановить к финалу Кубка. Неизвестна и степень повреждения Давида Алабы — по словам Карло, есть вероятность, что оба футболиста не сыграют в субботу в финале Кубка.

Календарь и таблица испанской Примеры

Для «Хетафе» этот вечер стал очередным эпизодом из серии упущенных шансов. Хосе Бордалас продолжает искать путь к победе над «Реалом» — уже 15-я попытка, и снова неудача. Команда остаётся в середине таблицы, вдали от еврокубков и от зоны вылета — и, возможно, это и есть её реальный потолок.