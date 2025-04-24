Гюлер оставляет надежды на титул. «Реал» скромно обыграл «Хетафе»

Всё, что происходило на поле, казалось, продиктовано не столько вдохновением, сколько обстоятельствами. «Реал» вышел без Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе, которого подвела травма лодыжки, а основной состав был наполовину обновлён — шесть изменений по сравнению с игрой против «Атлетика» объяснялись близким финалом Кубка против всё той же «Барсы».
Но даже в такой конфигурации мадридцы начали активно. Уже в дебюте Фран Гарсия отметился рейдом по флангу и опасным ударом — Давид Сория справился. Ответ «Хетафе» был не менее дерзким: Луис Милья заставил Тибо Куртуа напрячься.
Гюлер спасает
Когда матч постепенно начал обретать вязкость, словно покрываясь слоем городской пыли, появился Арда Гюлер. Молодой турок не просто открыл счёт, он сделал это с настоящей дерзостью: подкараулив отскок после ошибки обороны «Хетафе», он пробил сильно и точно. Сория успел дотронуться до мяча, но отразить удар не смог — 0:1 на 21-й минуте.
И пусть это был единственный гол, именно он задал тон оставшейся части встречи.
Неубедительно, но по делу
После гола «Реал» не бросился добивать соперника. Вместо этого игра приобрела характер шахматной партии, где каждый ход был продуман наперёд, но далеко не каждый — эффектен.
Эндрик, впервые вышедший в старте в Ла Лиге, мог сделать вечер ярче. Винисиус вывел его один на один с Сорией, но капитан хозяев Джене Даконам вынес мяч с линии ворот.
«Хетафе» искал шанс, чтобы укусить. После перерыва активизировался Альваро Родригес, арендованный как раз у «Реала» — его удар головой прошёл над перекладиной, а затем он нашёл Мауро Арамбарри, но тот с 11 метров пробил мимо в опаснейшей ситуации.
Тем временем «Реал» отвечал эпизодами — Винисиус бил в упор, но Сория снова выручил. Не удалось реализовать момент и у Браима Диаса — голкипер хозяев вновь был на высоте.
За 13 минут до конца встречу остановили: Орельен Тчуамени подошёл к арбитру с жалобой, и вскоре по стадиону прозвучало предупреждение о недопустимости расистских высказываний. Невесёлое напоминание о том, что футбол — не всегда только про игру. А в соцсетях уже после игры появлялись сообщения, что дело даже не в расизме, а слишком непристойном оскорблении Дани Себальоса с трибун.
В концовке «Хетафе» был близок к ничьей: Родригес уже в добавленное бил с разворота, но Куртуа сыграл как умеет, выручив команду.
Перед бурей
Анчелотти получил от этого матча почти всё, что хотел: победу, контроль и отсутствие новых травм — но вот с последним не задалось. В концовке был заменён Камавинга, держась за пах, и теперь в стане «Реала» будут надеяться, что его успеют восстановить к финалу Кубка. Неизвестна и степень повреждения Давида Алабы — по словам Карло, есть вероятность, что оба футболиста не сыграют в субботу в финале Кубка.
Календарь и таблица испанской Примеры
Для «Хетафе» этот вечер стал очередным эпизодом из серии упущенных шансов. Хосе Бордалас продолжает искать путь к победе над «Реалом» — уже 15-я попытка, и снова неудача. Команда остаётся в середине таблицы, вдали от еврокубков и от зоны вылета — и, возможно, это и есть её реальный потолок.