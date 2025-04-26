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    Один из самых ожидаемых боев года в боксе подарит фанатам нокаут?

    Юбенк — Бенн. Ставка (к. 1.77) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лондон, 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Юбенк — Бенн
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    Крис Юбенк
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лондоне 26 апреля состоится поединок между Крисом Юбенком и Конором Бенном в среднем весе. Начало — 23:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Юбенк — Бенн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Крис Юбенк

    Турнирное положение: Юбенк — бывший временный чемпион WBA, действующий чемпион IBO в среднем весе. Ветеран британского бокса с большим опытом в титульных боях.

    Последние бои: В октябре 2024 года Юбенк досрочно победил Камила Шеремету, отправив того в нокдаун четыре раза за семь раундов. До этого взял реванш у Лиама Смита, нокаутировав его после поражения в первом бою. Из последних пяти поединков четыре завершил досрочно.

    Состояние бойца: Юбенк — техничный боксер с фирменным стилем, унаследованным от отца. У Криса высокая скорость, точный джеб и хороший контроль дистанции. Однако возраст (35 лет) и снижение мобильности могут сыграть против него в поздних раундах.

    Конор Бенн

    Турнирное положение: Непобежденный перспективный полусредневес, сын именитого боксера Найджела Бенна. Медленно и плавно он поднимается в рейтингах, занимая места в топ-10 сразу по двум версиям.

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  • 22/04/2025

    • Последние бои: В феврале 2024 года Бенн победил Питера Добсона единогласным решением, а до этого дважды выигрывал досрочно. Из 23-х побед в карьере 14 были нокаутом, что говорит далеко не самой впечатляющей ударной мощи. Да и уровень оппозиции оставляет вопросы: последние соперники не входили в топ-15.

    Состояние бойца: Бенн — агрессивный нокаутер с быстрыми руками. Он молод и голоден до побед и титулов.

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    Однако недостаток опыта против техничных боксеров и чрезвычайная самоуверенность могут сыграть против него.

    Статистика для ставок

    • 74% побед Юбенка (25 из 34) — досрочные

    • Бенн 2 из трех последних боев выиграл нокаутом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Несмотря на возраст Юбенка, букмекеры считают его фаворитом. Победа британского ветерана оценивается коэффициентом 1.55, тогда как успех Бенна можно поставить за 2.40.

    Прогноз: Юбенк начнет бой с контроля дистанции, используя джеб и боковые перемещения. Его цель — измотать Бенна и поймать на контратаке. Конор, в свою очередь, будет прессинговать визави, пытаясь загнать Юбенка в угол и устроить рубку. Крис, как более опытный, постарается избежать открытого обмена, но Бенн может спровоцировать его на ошибку. Уже в первых раундах стоит ожидать нокдаунов. Такой бой вряд ли продлится всю дистанцию.

    Ставка: Тотал меньше 9.5 раундов за 1.77.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Юбенк — Бенн?

    Матч Юбенк — Бенн состоится 26 апреля 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Юбенк — Бенн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 9.5 раундов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Юбенк — Бенн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 9.5 раундов » с коэффициентом у букмекеров 1.77 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Юбенк — Бенн?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Юбенк — Бенн?

    Коэффициенты букмекеров: Несмотря на возраст Юбенка, букмекеры считают его фаворитом. Победа британского ветерана оценивается коэффициентом 1.55, тогда как успех Бенна можно поставить за 2.40.

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    Юбенк — Бенн: прогноз и ставка за 1.77 , статистика, коэффициенты матча 26.04.202523:00. Один из самых ожидаемых боев года в боксе подарит фанатам нокаут?
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