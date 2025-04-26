Юбенк — Бенн. Ставка (к. 1.77) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лондон, 26 апреля 2025 года

В рамках турнира по профессиональному боксу в Лондоне 26 апреля состоится поединок между Крисом Юбенком и Конором Бенном в среднем весе. Начало — 23:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Юбенк — Бенн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Крис Юбенк

Турнирное положение: Юбенк — бывший временный чемпион WBA, действующий чемпион IBO в среднем весе. Ветеран британского бокса с большим опытом в титульных боях.

Последние бои: В октябре 2024 года Юбенк досрочно победил Камила Шеремету, отправив того в нокдаун четыре раза за семь раундов. До этого взял реванш у Лиама Смита, нокаутировав его после поражения в первом бою. Из последних пяти поединков четыре завершил досрочно.

Состояние бойца: Юбенк — техничный боксер с фирменным стилем, унаследованным от отца. У Криса высокая скорость, точный джеб и хороший контроль дистанции. Однако возраст (35 лет) и снижение мобильности могут сыграть против него в поздних раундах.

Конор Бенн

Турнирное положение: Непобежденный перспективный полусредневес, сын именитого боксера Найджела Бенна. Медленно и плавно он поднимается в рейтингах, занимая места в топ-10 сразу по двум версиям.

Последние бои: В феврале 2024 года Бенн победил Питера Добсона единогласным решением, а до этого дважды выигрывал досрочно. Из 23-х побед в карьере 14 были нокаутом, что говорит далеко не самой впечатляющей ударной мощи. Да и уровень оппозиции оставляет вопросы: последние соперники не входили в топ-15.

Состояние бойца: Бенн — агрессивный нокаутер с быстрыми руками. Он молод и голоден до побед и титулов.

Однако недостаток опыта против техничных боксеров и чрезвычайная самоуверенность могут сыграть против него.

Статистика для ставок

74% побед Юбенка (25 из 34) — досрочные

Бенн 2 из трех последних боев выиграл нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Несмотря на возраст Юбенка, букмекеры считают его фаворитом. Победа британского ветерана оценивается коэффициентом 1.55, тогда как успех Бенна можно поставить за 2.40.

Прогноз: Юбенк начнет бой с контроля дистанции, используя джеб и боковые перемещения. Его цель — измотать Бенна и поймать на контратаке. Конор, в свою очередь, будет прессинговать визави, пытаясь загнать Юбенка в угол и устроить рубку. Крис, как более опытный, постарается избежать открытого обмена, но Бенн может спровоцировать его на ошибку. Уже в первых раундах стоит ожидать нокдаунов. Такой бой вряд ли продлится всю дистанцию.

Ставка: Тотал меньше 9.5 раундов за 1.77.