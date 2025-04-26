«Ницца» разрушила золотой сезон «ПСЖ»: провал перед выездом в Лондон

Всё начиналось привычно. «ПСЖ» взял мяч под контроль, методично раскачивал оборону гостей, будто в замедленной шахматной партии. Кварацхелия создавал угрозу с левого фланга, Дембеле тянул на себя защиту.
Вратарь «Ниццы» Марцин Булка, между прочим, бывший игрок «ПСЖ», отразил два удара подряд — сначала выручив после удара Квары, затем блестяще справившись с ударом Невеша головой после углового.
На 34-й минуте спокойствие сменилось тревогой: одна быстрая вертикальная атака гостей, Буанани отдал проникающий пас на Моргана Сансона. Полузащитник, едва войдя в штрафную, холоднокровно пробил мимо Доннаруммы. Первый удар «Ниццы» — первый гол. Контроль мяча в 70% оказался пустым.
Ответ до перерыва
Парижане не растерялись. Через семь минут Дембеле нашёл изящный вертикальный пас на ход Фабиану Руису, и тот, ловко подставив ногу, переиграл Булку. 1:1 — и в этот момент казалось, что всё вернулось на свои места. У «ПСЖ» было время, класс, трибуны и контроль. Но чего не было, — так это устойчивости.
Потому что второй тайм начался с катастрофы. Прошло всего 22 секунды, как снова Сансон оказался в центре внимания. На этот раз — после навеса Клосса. Мяч снова оказался в сетке. Второй точный удар — второй гол. У «ПСЖ» снова разбиты планы.
По сценарию — но не своему
Дальше пошли стандартные попытки взлома: удары Заира-Эмери, проходы Хвичи, обострения от Дуэ. Но Булка был надёжен, а защита «Ниццы» играла как слаженный механизм. И вот, когда Париж выдохся, пришёл и третий гол — решающий. На 70-й минуте после подачи Буанани со стандарта Ндайшимийе выиграл воздух и пробил впритирку со штангой — 1:3. Луис Энрике уже начал снимать ключевых игроков, очевидно, держал в голове предстоящий выезд Лондон. Но Лига 1 этого не простила.
Больше, чем просто поражение
Это был не просто первый проигрыш в сезоне — это был момент, когда Париж напомнил о своей уязвимости. В игре, где казалось, что он всё контролирует, он уступил — инициативу, моменты и счёт.
А «Ницца» вернулась в зону Лиги чемпионов ( правда, 4 место даёт право лишь участвовать в квалификации), показав, что даже в матче с чемпионом можно выиграть, если правильно выстроить план и реализовать каждый момент.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Теперь «ПСЖ» предстоит доказать свою состоятельность не в чемпионате, а на самом большом клубном уровне. И если они сыграют с «Арсеналом» так же беззубо, как в пятницу — «Эмирейтс» не простит. А вот если сумеют переиграть команду Артеты и выйти в финал — никто и не вспомнит о неудавшемся «золотом» сезоне.