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    «Ницца» разрушила золотой сезон «ПСЖ»: провал перед выездом в Лондон

    «ПСЖ» впервые в сезоне проиграл в домашнем чемпионате

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    ПСЖ — Ницца
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    ПСЖ — Ницца
    Игроки ещё не успели как следует отпраздновать чемпионство, а Париж уже получил звонкую пощёчину. За пять дней до битвы с «Арсеналом» в Лиге чемпионов команда Луиса Энрике пережила первый по-настоящему болезненный вечер весны — поражение от «Ниццы» на домашнем «Парк де Пренс». И если титул уже в кармане, то идея закончить сезон непобеждёнными официально канула в прошлое.
    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Ницца 1:3
    Голы: 0:1 Морган Сансон (34'), 1:1 Фабиан Руис (41'), 1:2 Морган Сансон (46'), 1:3 Юссуф Ндайишимие (70') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос (Лукас Бералдо, 69'), Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш (Уоррен Заир-Эмери, 60'), Витор Феррейра, Фабиан Руис (Сенни Меюлю, 78'), Дезире Дуэ (Брэдли Баркола, 60'), Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш, 69'), Хвича Кварацхелия Ницца: Марчин Булка, Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Мохамед Абдельмонем, Морган Сансон (Батист Сантамария, 68'), Пабло Росарио, Хишем Будауи, Юссуф Ндайишимие, Гаэтан Лаборде (Эванн Гессан, 87'), Бадредин Буанани (Софьян Диоп, 75'), Али Абди (Том Луше, 86') Предупреждения: Али Абди (43'), Жоау Невеш (45 + 2'), Нуну Мендеш (68'), Уоррен Заир-Эмери (73')

    Всё начиналось привычно. «ПСЖ» взял мяч под контроль, методично раскачивал оборону гостей, будто в замедленной шахматной партии. Кварацхелия создавал угрозу с левого фланга, Дембеле тянул на себя защиту.

    Вратарь «Ниццы» Марцин Булка, между прочим, бывший игрок «ПСЖ», отразил два удара подряд — сначала выручив после удара Квары, затем блестяще справившись с ударом Невеша головой после углового.

    На 34-й минуте спокойствие сменилось тревогой: одна быстрая вертикальная атака гостей, Буанани отдал проникающий пас на Моргана Сансона. Полузащитник, едва войдя в штрафную, холоднокровно пробил мимо Доннаруммы. Первый удар «Ниццы» — первый гол. Контроль мяча в 70% оказался пустым.

    ПСЖ — Ницца
    afp.com

    Ответ до перерыва

    Парижане не растерялись. Через семь минут Дембеле нашёл изящный вертикальный пас на ход Фабиану Руису, и тот, ловко подставив ногу, переиграл Булку. 1:1 — и в этот момент казалось, что всё вернулось на свои места. У «ПСЖ» было время, класс, трибуны и контроль. Но чего не было, — так это устойчивости.

    ПСЖ — Ницца
    afp.com

    Потому что второй тайм начался с катастрофы. Прошло всего 22 секунды, как снова Сансон оказался в центре внимания. На этот раз — после навеса Клосса. Мяч снова оказался в сетке. Второй точный удар — второй гол. У «ПСЖ» снова разбиты планы.

    ПСЖ — Ницца
    afp.com

    По сценарию — но не своему

    Дальше пошли стандартные попытки взлома: удары Заира-Эмери, проходы Хвичи, обострения от Дуэ. Но Булка был надёжен, а защита «Ниццы» играла как слаженный механизм. И вот, когда Париж выдохся, пришёл и третий гол — решающий. На 70-й минуте после подачи Буанани со стандарта Ндайшимийе выиграл воздух и пробил впритирку со штангой — 1:3. Луис Энрике уже начал снимать ключевых игроков, очевидно, держал в голове предстоящий выезд Лондон. Но Лига 1 этого не простила.

    ПСЖ — Ницца
    afp.com

    Больше, чем просто поражение

    Это был не просто первый проигрыш в сезоне — это был момент, когда Париж напомнил о своей уязвимости. В игре, где казалось, что он всё контролирует, он уступил — инициативу, моменты и счёт.

    ПСЖ — Ницца
    afp.com

    А «Ницца» вернулась в зону Лиги чемпионов ( правда, 4 место даёт право лишь участвовать в квалификации), показав, что даже в матче с чемпионом можно выиграть, если правильно выстроить план и реализовать каждый момент.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Теперь «ПСЖ» предстоит доказать свою состоятельность не в чемпионате, а на самом большом клубном уровне. И если они сыграют с «Арсеналом» так же беззубо, как в пятницу — «Эмирейтс» не простит. А вот если сумеют переиграть команду Артеты и выйти в финал — никто и не вспомнит о неудавшемся «золотом» сезоне.

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