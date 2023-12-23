Завершили коллекцию. «Ман Сити» укрепил репутацию «величайшего клуба» победой на клубном ЧМ

Английский «Манчестер Сити» победил бразильский «Флуминенсе» (4:0) в финале клубного чемпионата мира по футболу. Счет на 40‑й секунде открыл Хулиан Альварес, аргентинец стал автором самого быстрого гола в истории турнира. В середине первого тайма защитник «Флуминенсе» Нино срезал мяч в собственные ворота. Третий гол на 72‑й минуте забил Фил Фоден, а Альварес на 88‑й минуте установил окончательный результат. «Ман Сити» — четвертый английский клуб, выигравший КЧМ. Ранее трофей завоевывали «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси».

«Сити» завоевал еще один титул, чтобы завершить памятный 2023 год

Редакция ВВС поздравляет «горожан» с очередным трофеем, не оставляя без внимания травму ключевого игрока, полученную в матче с «Флуминенсе»

«Победа "Сити" в Джидде завершила богатый трофеями и незабываемый год для клуба. Хотя победа на клубном чемпионате мира часто имела меньшее значение для английских команд, Гвардиола говорил о своей решимости "замкнуть круг" и поднять трофей, который, по его мнению, завершит коллекцию "Сити".

Хотя это было их первое выступление на турнире, Гвардиола уже выигрывал его раньше с "Барселоной" и мюнхенской "Баварией" и подчеркнул свое желание снова одержать победу, выставив сильный состав.

Результатом стала доминирующая игра действующих чемпионов Премьер-лиги: вратаря Эдерсона практически не тревожили, если не считать удара головой Джона Ариаса незадолго до перерыва и позднего удара Джона Кеннеди.

"Нам немного повезло в начале, мы получили мяч и забили раньше, а затем у них были невероятные 10-12 минут, которые заставили понять, насколько это будет тяжело", — заявил Гвардиола. "Второй гол помог нам, но, возможно, мы его не заслужили. Мы кое-что скорректировали во втором тайме и играли намного, намного лучше".

"Сити" отпразднует это событие, прежде чем снова переключить внимание на внутренние дела, а их следующая игра состоится на выезде с "Эвертоном" в среду, 27 декабря. Одержав одну победу в последних шести играх АПЛ, они надеются использовать импульс своей уверенной победы и завоевание титула чемпиона мира, чтобы вернуть чемпионскую гонку в нужное русло.

Фанаты "Сити" будут рады видеть еще один кубок в своем шкафу с трофеями, но они будут обеспокоены заменой полузащитника Родри на 74-й минуте. Полузащитник получил травму из-за фола Александра и страдал от боли, пока ему оказывали помощь.

Родри смог встать на ноги и попытался продолжить игру, но был заменен, чтобы не подвергать его дальнейшему риску. "Сити" испытывал трудности, когда испанец отсутствовал в этом сезоне: три поражения в Премьер-лиге произошли без него в составе».

Невыполнимая миссия выполнена

Автор The Telegraph Сэм Уоллес отдает должное манчестерскому проекту, собравшему полный комплект элитных трофеев.

«Миссия этого выдающегося национального спортивного проекта из восточного Манчестера выполнена: сначала Англия, затем Европа, а теперь и мир для всепобеждающей команды Пепа Гвардиолы.

Единственный бой, который останется выиграть "Манчестер Сити", будет за плотно закрытыми дверями независимой комиссии Премьер-лиги, хотя на данный момент трудно не завидовать триумфу Гвардиолы и его игроков. Они побеждали повсюду — каждую неделю по всей Англии, по всей Европе, а теперь, в изнуряющей жаре побережья Красного моря, они сразились с лучшими игроками Южной Америки.

Клубный чемпионат мира по футболу является частью достигнутого успеха в Лиге чемпионов, но, тем не менее, его нужно выигрывать в разгар выжимающего все соки сезона Премьер-лиги в сложных условиях в Саудовской Аравии. Это пятый трофей в 2023 году, ставшего выдающимся для проекта Гвардиолы.

"Сити" справился со всеми задачами, и хотя победа была со значительным преимуществом, следует сказать, что "Флуминенсе", победитель Кубка Либертадорес в начале этого года, жестко сражался с ними в первом тайме. Выдающимся игроком в сырую погоду и на некачественном поле был тот бледный тощий парень из Стокпорта. Фил Фоден забил третий гол и сделал второй. Он следил за каждым пасом и свободным пространством, когда "Флуминенсе" был опасен. Он покинул поле за 10 минут до завершения матча, выиграв все единоборства.

"Сити" объездил весь мир, чтобы создать команду для Гвардиолы, но они нашли Фодена в Большом Манчестере, и он превратился в высокотехничного современного английского игрока, который мог бы сойти за бразильца. Надо сказать, что выдающимся игроком был и аргентинский победитель чемпионата мира Хулиан Альварес, сам забивший два гола. Какой год для парня, который выиграл все что можно.

Если на горизонте и была образная туча, так это была травма Родри, еще одного гиганта в команде "Сити". Похоже, он немного повредил правое колено и после нескольких кратких разговоров со скамейкой запасных ушел, как только Фоден увеличил преимущество до трех мячей. Альварес забил на первой минуте, а затем на 88-й, когда измученный "Флуминенсе" наконец сдался.

Бразильская команда хорошо стартовала, но поскольку ее старшее поколение угасло и его пришлось заменить, исход был неизбежен. Тяжелый вечер для клуба, который никогда раньше не заходил так далеко, чтобы стать чемпионом мира. Вскоре после финального свистка они потеряли хладнокровие, и в центре поля произошла потасовка».

Урок контроля от «Сити»

Автор The Guardian Ник Эймс отмечает полное преимущество «Горожан» в финальном матче, который завершился с разгромным счетом.

«Если бы "Флуминенсе" и планировал подарить "Сити" быстрый гол, они, конечно, не могли ожидать, что его предложит Марсело, который вернулся туда, где он начинал и стремился выиграть этот турнир в пятый раз. Но именно опрометчивый пас ветерана, направленный в нейтральную полосу полузащиты с позиции левого защитника, попался на пути Натану Аке, и шанс нанести удар был слишком заманчивым, чтобы его упустить. Проведя мяч вперед, Аке прицелился и нанес удар с 25 ярдов по внутренней стороне штанги Фабио; Благодаря касанию вратаря мяч идеально попал на Альвареса, который грудью со считанных ярдов отправил его в сетку. .

Прошло всего 39 секунд, и в те первые минуты казалось, что "Сити" готов устроить разгром сопернику. Свободный стиль "Флуминенсе" под руководством Фернандо Диница, как отметил Гвардиола перед матчем, является возвратом к стилю великих команд Бразилии, но они никогда не использовали свой рискованный подход против столь сильного соперника. "Сити" давил в поисках дальнейших ошибок, но, что замечательно, "Флуминенсе" продолжал строить самые сложные атаки с задней линии. Стадион аплодировал, когда на восьмой минуте они владели мячом от одного конца поля до другого, и их уверенность заметно возросла.

Предупредительный звоночек для "Сити" прозвучал, когда нападающий Герман Кано упал в штрафной после того, как его сбил Эдерсон, но бразилец был наказан за крохотный офсайд. Семерым игрокам стартового состава "Флуминенсе" было 33 года и старше, и этот факт заранее привлекал большое внимание, но возникла закономерность, согласно которой "Сити" приходилось больше бегать за мячом.

Это означало, что в душную и влажную ночь встреча грозила перерасти в потасовку, но "Сити", хладнокровный, когда это важно, отобрал свою долю владения мячом и дал о себе знать. Фил Фоден, казалось, не мог выбрать между навесом и ударом, когда получил мяч на левой стороне штрафной площади "Флуминенсе", но но его удар стал результативной передачей, когда мяч отскочил от несчастного Нино и шлепнулся в дальний угол ворот Фабио. "Флуминенсе" привнес в этот матч веселье, но для "Сити" все было как обычно.

Тем не менее, Эдерсону пришлось делать потрясающий сейв одной рукой справа от себя, когда Кино замкнул подачу с углового Марсело почти идеальным ударом головой. "Флуминенсе" никогда не отступал от своих принципов, но исход матча был бы решен еще до перерыва, если бы Фабио не спас ворота после удара Джека Грилиша.

"Сити" предложил "Флуминенсе" на одну или две возможности продемонстрировать свои достоинства больше, чем могло бы понравиться Гвардиоле. В результате "горожане" начали второй тайм с удушающим контролем, с которым они одолели "Урава Редс" тремя днями ранее. Фабио моментально отразил удар Фодена и после добивания Бернарду предотвратил почти точную копию первого гола.

Марсело, чье тело иногда побеждало его мозг, даже если проглядывали черты старого класса, был заменен на часовой отметке, и "Флуминенсе" к этому моменту выглядел побежденным. Несколько потенциальных возможностей в контратаке были предотвращены, и игру снова контролировал "Сити". Они знали, что у них все получилось, когда Альварес, прорвался по левому флангу после слабой игры защиты, и нанес целенаправленный удар по центру к краю шестиметровой штрафной, который был решительно отправлен в ворота лихим Фоденом.

Яркий вышедший на замену Джон Кеннеди мог бы дать "Флуминенсе" утешительный гол, которого заслуживало их команда, но Эдерсон отразил его удар. Альварес завершил игру низким, размашистым ударом, и единственное напряжение, которое осталось, возникло, когда в конце выплеснулось раздражение игроков».

Сумасшедший год «Манчестер Сити»

Автор Daily Mail Джек Гоган вспоминает, сколько трофеев завоевал в уходящем году «Сити» и гадает, сумеет ли клуб когда-нибудь повторить этот успех.

«Это был последний трофей. За семь лет Пеп Гвардиола и "Манчестер Сити" полностью прошли игру в футбол. Чемпионы мира, чемпионы всего остального до этого, так что победа в Саудовской Аравии стала вишенкой на торте из Стамбула. Никто другой с этих берегов никогда не выигрывал эти пять трофеев за календарный год.

Итак, в спокойные для капитана Кайла Уокера моменты он мог задуматься о том, какое место занимает команда "Сити" в пантеоне великих. Ранее на этой неделе он утверждал, что им еще нужно догонять "Манчестер Юнайтед", но сэру Алексу Фергюсону никогда не удавалось добиться такого доминирования. Можно высказать мнение, что на самом деле "Сити" может легко выиграть эту дискуссию.

Им все еще нужно завоевать больше титулов Премьер-лиги, выиграть еще одну Лигу чемпионов, чтобы превзойти своих старых противников, но когда возникает вопрос, что будет с этим клубом дальше, это единственный ответ: побеждать и побеждать еще раз.

Конечный результат некоторых обвинений в Премьер-лиге будет диктовать возможность продлить этот период доминирования, но, и это решающий момент, попробуйте отобрать у болельщиков опыт 2023 года, который создавал им приятные воспоминания везде, где бы они ни были, по всей Европе, а теперь и за ее пределами.

Как бы этот успех ни был построен — с лучшим тренером в истории, со звездной командой — это действительно было время для них, парней, которые были на стадионе в 1983 году, глядя на матч против "Лутон Таун", были на игре против "Йорк Сити" в третьем дивизионе. Сейчас они наблюдали, как игру ведет выпускник их академии Фил Фоден.

Даже если принять во внимание конечный результат, победа над "Флуминенсе" в уникальном стиле в удушающей ближневосточной жаре не была пикником.

Ни один финал не был простым: "Юнайтед" устроил им непростую жизнь в Кубке Англии, "Интер" мог сравнять счет в Лиге чемпионов, а "Севилья" проиграла только по пенальти в Суперкубке. Представление о том, что для "Сити" все это смехотворно просто, совершенно ошибочно. Это станет более очевидным, если травма колена Родри окажется серьезной.

Вот каково это — быть фанатом "Сити" сейчас. Фавориты финала клубного чемпионата мира, золотой требл в карманн. Несмотря на все разговоры об их мертвой хватке в европейском футболе, действительно ли может быть что-то лучше для нескольких сотен болельщиков, которые проехали 3100 миль, чтобы стать свидетелями этого? Даже если элитные трофеи продолжат прибывать. Это были 12 месяцев, которые невозможно повторить. Это навсегда будет их год».

Лучший клуб мира?

Автор ESPN Роб Доусон считает, что Гвардиола и «Сити» обеспечили себе место в пантеоне лучших клубных мирового футбола.

«Если раньше и были какие-то сомнения, то сейчас их нет: "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы заслужил место среди величайших клубов в истории.

Победа на клубном чемпионате мира в пятницу была скорее упражнением для галочки, чем настоящей проверкой своих способностей, но чемпионы Англии и Европы теперь официально являются чемпионами мира. Они сделали это, одержав комфортную победу со счетом 4:0 над "Флуминенсе", который пропусти гол уже на первой минуте и никогда не выглядел готовым отыграться.

Гвардиола говорил перед игрой о том, что нужно "замкнуть круг" и выиграть единственный трофей, которого еще нет в его резюме в "Манчестер Сити". Они это сделали, и сделали это со спокойным доминированием, которое было отличительной чертой других 13 главных трофеев, завоеванных Гвардиолой с момента прибытия в "Сити" в 2016 году. "Флуминенсе", лучшая команда Южной Америки, сумела нанести всего два удара в створ, в то время как "Сити" стал первой английской командой, выигравшаей пять трофеев за календарный год.

Споры об относительных достоинствах футбольных команд никогда не будут разрешены, но "Сити" Гвардиолы заслуживает того, чтобы стать частью дискуссии о лучших из лучших.

Есть великая команда Арриго Сакки "Милан" и команда "Ливерпуль" 1970-х и 1980-х годов, которая четыре раза выигрывала Кубок европейских чемпионов. Есть также выигрывавший две Лиги чемпионов подряд "Реал" и мастерские команды сэра Алекса Фергюсона "Манчестер Юнайтед" 1990-х и 2000-х годов.

У Гвардиолы есть еще один соперник в составе его же "Барселоны", в которую входил премьер-министр Лионель Месси, но достижения "Сити" под руководством каталонского тренера противоречат им всем.

Предполагается, что это эпоха силы английского футбола, когда многомиллиардные сделки по телетрансляциям ежегодно подпитывают титульные амбиции шести или семи клубов, но "Манчестер Сити" продолжает мешать своим лучшим конкурентам в Премьер-лиге.

За семь с половиной лет работы Гвардиолы они пять раз выиграли Премьер-лигу, а также два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок и теперь клубный чемпионат мира. "Сити" также выиграл внутренний требл в 2019 году и повторил требл "Юнайтед" 1999 года в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

Календарь и таблица АПЛ

Выиграв титул в каждые из последних трех лет, "Манчестер Сити" может выиграть рекордный четвертый раз подряд в этом сезоне, и, хотя это был не самый гладкий старт их кампании, вы бы не стали делать ставку против них.

У Гвардиолы осталось 18 месяцев по контракту, и еще есть время добавить еще медалей, прежде чем он уйдет. Однако тяжелая работа уже проделана, и место среди лучших клубов за всю историю обеспечено».