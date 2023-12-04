Холанн стреляет вхолостую. Проблемы «Ман Сити» проявились в матче со «Шпорами»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (3:3) в домашнем матче 14‑го тура чемпионата АПЛ. У хозяев поля отличились Фил Фоден и Джек Грилиш. У гостей голами отметились Джовани Ло Чельсо, Деян Кулушевски и Сон Хын‑Мин, который также забил мяч и в ворота своей команды. «Манчестер Сити» с 30 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» (27) поднялся на пятое место.

Лучшая лига мира

Автор ВВС Саймон Стоун восхищается яркой игрой на «Этихаде», которая порадовала болельщиков своей зрелищностью и результативность.

«Как и предполагалось, не могло быть никаких претензий к увлекательности поединка, в котором встретились два тренера, полностью приверженные экспансивной игре.

К перерыву счет составил три гола, два попадания в штангу, 14 ударов и 10 угловых. На финальный свисток было забито шесть голов, сделано 26 ударов, подано 18 угловых, и никто не жаловался на отсутствие зрелищности. Это действительно была блестящая игра: обе команды были наиболее уязвимы, когда атаковали ворота соперника.

Когда зрители бойко говорят о том, что Премьер-лига является "лучшей в мире", они часто не могут объяснить, какие критерии они используют. Техничность, атакующая изобретательность и простое желание забивать голы в этом поединке порадуют любого болельщика.

"Тоттенхэм" знал, что им не удастся доминировать во владении мячом, но даже под самым сильным давлением они старались быстро играть сзади. Эта тактика принесла им первое преимущество, когда они рванули вперед после углового "Сити", когда Сон стряхнул Жереми Доку и завершил рывок на 40 ярдов, протаранив мяч мимо Эдерсона.

Лишь перехват Рубеном Диашем прострела Бреннана Джонсона, который должен был быть встречен Соном, лишил корейца второго мяча. Кроме того, Сон не смог сдержать свою ярость, когда Брайан Хиль сделал целых три касания, а затем подарил мяч после редкого ошибочного паса Бернарду Силвы, который позволил капитану "Тоттенхэма" начать атаку.

И это было в первом тайме, когда "Сити" доминировал. Второй период был более равным, но в обоих случаях тот факт, что "Тоттенхэм" сравнял счет, все равно стал неожиданностью. Первый раз это произошло после того, как Сон создал дебют для Ло Чельсо, а второй — когда Кулушевски замкнул прострел Бреннана Джонсона».

Судейская ошибка?

Автор The Guardian Джейми Джексон не оставляет без внимания неоднозначный момент в на последних минутах матча, который мог изменить результат встречи.

«В игре, которая была похожа на скоростную партию в мини-футбол, "Манчестер Сити" скатился от полного преимущества над "Тоттенхэмом" до безалаберности, которая должна была бы разозлить Пепа Гвардиолу.

Деян Кулушевски был героем в составе гостей. Когда эта суматошная борьба приближалась к добавленному времени, Бреннан Джонсон промчал по левому флангу и отправил мяч в штрафную площадь "Сити", а номер 21 — чем то-то очень похожим на плечо — обыграл Эдерсона и сделал счет 3:3.

Это произошло через несколько минут после того, как Джек Грилиш, казалось, принес победу своей команде, замкнув прострел Эрлинга Холанна.

Но "Сити" оказался слабым игроком, который в очередной раз не смог удержать лидерство, и в безумном финише в дополнительные минуты норвежец подумал, что снова вывел Грилиша один на один с воротами.

На девятом номере сфолил Эмерсон Ройал, и после того, как арбитр Саймон Хупер отмахнулся, показывая продолжать играть, Холанн отправил мяч выше перекладины. Теперь рефери свистнул — возможно, потому, что Грилиш находился в офсайде, иначе это было бы непонятно — что вызвало всеобщее возмущение в рядах "Сити".

Когда матч наконец закончился, Гвардиола и Холанн были особенно расстроены, и с трибун хозяев раздавался свист».

Супервоскресенье Постекоглу

Автор The Telegraph Джейсон Барт воздает почести наставнику «Тоттенхэма» и его любви к атакующему футболу, которую он не предал даже в матче с «Манчестер Сити».

«Никогда не меняйтесь Эндж Постекоглу. Никогда, никогда не меняйтесь. Не то чтобы он это сделает, даже если во время этих эмоциональных американских горок против "Манчестер Сити" и были моменты, когда казалось, что фанаты "Тоттенхэма", а также телевизионные эксперты, впадали в истерику.

Социальные сети были полны требований к Постекоглу нажать на тормоз, закрыть магазин, припарковать автобус, занять более оборонительную позицию, попытаться удержать счет и добиться ничьей. Но, приятель, этого не произойдет. Никогда не произойдет.

"Славься, славься Тоттенхэм Хотспур", как поется в знаменитой старой песне, но никогда в современную эпоху у "Шпор" не было тренера, который был бы настолько евангельски верным этому романтическому убеждению, а также девизу: "Осмелиться — значит сделать".

Правда, Постекоглу действительно выпустил опорного полузащитника Оливера Скиппа на 79-й минуте, как раз перед тем, как "Шпоры" снова отстали в счете, но это не изменило намерений его команды, даже если она изменила схему. Они продолжали, как всегда, несмотря на обстоятельства, идти вперед и получили награду, драматически сравняв счет.

В конце концов, "Сити" почувствует себя ограбленным. Их ярость, вызванная ужасающим решением арбитра Саймона Хупера свистнуть и назначить им штрафной удар после того, как на Эрлинге Холанне сфолили, а также, что особенно важно, после того, как ему разрешили продолжить игру после фола на Джеке Грилише, была очевидна и оправдана.

Но они, вероятно, не заслуживали победы, и хотя этот результат продолжает делать гонку за титул Премьер-лиге открытой (а третья подряд ничья "Сити" включает восемь пропущенных голов), он также возрождает четыре главных надежды "шпор" на время, когда вера в "Эндж-болл" была немного подорвана результатами, усугубленными ужасающим списком травм.

Поражение здесь было бы четвертым подряд для Постекоглу, но, несмотря на обстоятельства, несмотря на смягчение своих взглядов, к которому он мог бы обратиться, к которому обратились бы другие, он не изменился. Ничуть. И удача благоприятствовала храбрым.

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Премьер-лиге, и не только "Шпорам", повезло с ним. В этом вся суть футбола. Вот почему мы любим эту игру. Пеп Гвардиола тоже не хочет меняться и оба они молодцы, так держать. Вот почему мы получили такое зрелище в такое Супервоскресенье».

Проблемы с защитой «Манчестер Сити» проявились

Автор ESPN Марк Огден связывает последние неудачи «Сити» с проблемами в обороне и предсказывает, что в ближайшее время они не исчезнут.

«Трудно что-либо выиграть с ненадежной защитой, поэтому Пепу Гвардиоле есть над чем поработать, если "Манчестер Сити" хочет на этот раз приблизиться к повторению тройного успеха прошлого сезона.

Восемь пропущенных голов в трех матчах и шесть раз упущенное лидерство в этих матчах — такая статистика обычно ассоциируется с находящимся не в форме "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага, а не с "Манчестер Сити", но это реальность команды Гвардиолы прямо сейчас, после того, как "Тоттенхэм" завершил свою серию поражений из трех игр, сыграв вничью 3:3 на "Этихаде".

В "Сити" сейчас необычное время. Это первый раз, когда они провели три матча Премьер-лиги без побед с марта-апреля 2017 года, и вам придется вернуться в ноябрь 2009 года, когда в последний раз "Сити" лидировал в трех матчах подряд и не смог выиграть ни в одном из них, как это сделала команда Гвардиолы против "Челси" (4:4), "Ливерпуля" (1:1), а теперь и "Шпор".

И все может ухудшиться, прежде чем станет лучше. В среду "Сити" отправится в гости к "Астон Вилле" (отставание от четвертого места на одно очко), а команда Унаи Эмери выиграла свои последние семь домашних игр. "Сити" встретится с ними без Родри, чья желтая карточка в матче со "Шпорами" принесла ему дисквалификацию на один матч, а Гвардиола помнит, что его команда проиграла три игры подряд, в то время как полузащитник сборной Испании был дисквалифицирован ранее в этом сезоне.

Отсутствие Родри — это проблема одной игры, которую могли бы решить Кэлвин Филлипс, Джон Стоунз или Рико Льюис, вступив на его позицию перед четверкой защитников, но проблемы с защитой потребуют больше работы, чем одна простая смена на одной позиции.

Начнем с того, что у "Сити" проблемы с левым защитником. Скорость Бреннана Джонсона на правом фланге "Шпор" была постоянной проблемой для Йошко Гвардиола, центрального защитника, играющего на левом фланге, а первый гол гостей забил Сон Хын Мин, переигравший Жереми Доку на левом фланге "Сити", в то время как Гвардиол изо всех сил пытался вернуться назад после контратаки.

Рубен Диаш также испытывает проблемы с формой на позиции центрального защитника, несмотря на то, что он был самым стабильным защитником "Сити" с момента прибытия из "Бенфики" в 2020 году, а отсутствие Стоунза из-за травмы на протяжении большей части этого сезона также повлияло на прочность команды Гвардиолы».

«Манчестер Сити» снова наказали — это тенденция

Автор Sky Sports Адам Бэйт анализирует последние неудачи «Сити», которые открывают конкурентам места в гонке за титул чемпиона.

«К матчу против "Ливерпуля" "Манчестер Сити" подходил, выиграв все 23 домашних матча в 2023 году. После той ничьей и еще одного драматической ничьей в матче против "Тоттенхэма" со счетом 3:3 им теперь не удалось выиграть два подряд домашних матча Премьер-лиги.

Между тем, был странный вечер дома с "РБ Лейпциг", в котором "Сити" уступал в два гола. До этого была невероятная ничья 4:4 в матче с "Челси". Не так давно они умудрились дважды пропустить от "Вулверхэмптона", имевшего один удар в створ.

Пеп Гвардиола изо всех сил пытается объяснить, что происходит и в атаке, и в обороне его команды. Эрлинг Холанн не попал в створ, когда казалось, что забить было легче, а затем запулил над перекладиной из аналогичной позиции. Жереми Доку попал в перекладину. Хулиан Альварес попал в штангу.

"Тоттенхэм" был близок к поражению. Вместо этого они спасли очко, потому что расточительность "Сити" совпала с их собственной поразительной безжалостностью. "Шпоры" каким-то образом забили три гола, несмотря на то, что их ожидаемое количество голов за игру составило всего 0,49.

Гвардиола отказался винить в этом невезение. На пресс-конференции после игры он подчеркнул, что его наставник Йохан Кройф настаивал на том, что такой вещи не существует. И есть ощущение, что "Сити" допускает провалы в играх, немного дрейфуя, вместо того, чтобы воспользоваться моментом.

Признаков надвигающегося гола Джовани Ло Чельсо, который сравнял счет и сделал счет 2:2 в середине второго тайма, возможно, не было в данных, но их можно было почувствовать на стадионе. Гвардиола был взволнован. "Шпоры" прорывались через "Сити" легче, чем за всю игру.

Тренер "Сити" утверждает, что в этом сезоне он видит ту же интенсивность от своих игроков, что и в прошлом, но контроль уже не тот без Кевина Де Брёйне и Илкая Гюндогана в полузащите. Они остаются грозными, но очки, тем не менее, утекают.

Гвардиола уверен, что все изменится, если сохранять правильный настрой. Сухие матчи придут. Будет игра, в которой они забьют все моменты, и настроение изменится, настаивает он. Тем временем их соперники видят свой шанс. Гонка за титул в Премьер-лиге продолжается».

Оправдывает ли этот матч тактику Постекоглу?

Автор The Athletic Марк Кэри впечатлен приверженностью нового наставника лондонского клуба атакующей игре, даже в самых неподходящих обстоятельствах.

«"Мы такие, какие есть, приятель. Это то, кем мы являемся, и кем мы будем, пока я здесь". Ответ Анжа Постекоглу на вопрос о том, что команда "Шпоры" из девяти человек сохраняла высокую линию обороны в матче с "Челси" месяц назад, был вызывающим. Догматичным, можно сказать.

Сегодня ​​можно провести параллели в матче с еще одним из шести главных соперников. На этот раз "Тоттенхэм" в своей атаке настойчиво выполнял короткие и резкие передачи сзади , как они делали на протяжении всего сезона. Была только одна проблема — они играли против лучшей команды мира.

"Сити" возвращал мяч в последней трети 12 раз — это лучший результат за всю игру Премьер-лиги в этом сезоне. Своей неустанной атакой они могут задушить любую команду, но им редко следует помогать в этом..

Справившись с непростым первым таймом, "Шпоры" временами хорошо работали с мячом в обороне и долгое время доминировали во владении мячом во втором тайме.

Как и ожидалось, криптонит "Сити" представлял собой опасность при контратаках, а два гола "Тоттенхэма" были забиты в результате целеустремленной, прямой атакующей игры. Но удар Грилиша на 81-й минуте, который сделал счет 3:2, стал результатом того, что "Сити" воспользовался нерешительностью Ива Биссума в его оборонительной линии.

Это стиль, который может заставить сердца фанатов и зрителей подпрыгнуть и замереть, но послание Постекоглу своим игрокам и болельщикам яснее, чем когда-либо: "Шпоры" не изменятся ни для кого».

Неудачник: Эрлинг Холанн

Редакция Goal привычно называет победителей и неудачников прошедшего матча и нападающий «Манчестер Сити» попал во вторую категорию.

«Статистика показывает, что Холанн отдал голевые передачи в эпизодах с двум из трех голов "Сити", но на самом деле он отставал от темпа, и его удары были совершенно не точными. Ему не удавалось эффективно взаимодействовать с Хулианом Альваресом или Жереми Доку, а когда он попадал на хорошие позиции для ударов, он выглядел неспособным довести дело до конца.

Он упускал великолепные возможности в каждом тайме, и шанс, который он упустил на 13-й минуте — промахнувшись мимо ближней штанги после того, как Бернарду Силва выложил ему мяч на блюдечке, — это, пожалуй, его худший промах в футболке "Сити".

По понятным причинам Холанн был в ярости из-за того, что рефери лишил их преимущества в добавленное время, но он должен был задолго до этого снять все вопросы о результате. Сенсационная результативность норвежца означает, что о его промахах быстро забывают, но если "Сити" не сможет выиграть титул, то его сегодняшняя расточительность станет серьезной причиной тому».