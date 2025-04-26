ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»«Краснодар», «Зенит» или «Спартак»? РПЛ ожидает интригующая развязка на финише Леонид Вайсфельд «Хорошо, что все результаты непредсказуемые». Леонид Вайсфельд — о сериях 1/4 финала Кубка Гагарина Артем ДзюбаАкадемия «Спартака» работает вхолостую? Как выглядит сборная воспитанников красно-белых
    Все новости спорта

    «Зенит» продолжит побеждать

    Динамо — Зенит: прогноз и ставка за 2.05 на РПЛ

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо Прогнозы на Зенит Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лусиано Гонду
    26 апреля в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Москва и «Зенит». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Апреля 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 14:00 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: сейчас «Динамо» Москва идет на пятом месте в таблице РПЛ с 46 очками.

    Последние матчи: в 25-м туре команда Марцела Лички выиграла на своем поле у «Рубина» со счетом 3:1. Главным героем встречи стал нападающий Ярослав Гладышев, забивший два мяча.

    Динамо — Зенит: коэффициенты букмекеров

    На 23-й минуте он открыл счет, но казанцы отыгрались почти сразу. «Динамо» вышло вперед снова в середине второго тайма после гола Гладышева. В конце соперник имел отличную возможность уйти от поражения, но в итоге пропустил третий гол после контратаки после удара Бителло.

    Ранее «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА (0:0) в Кубке России и вылетело из турнира, а также в РПЛ с «Пари НН» (1:1).

  • Артига не хочет уезжать из России. Какой клуб РПЛ возглавит экс-тренер «Химок»?
  • Рассмотриваем пять вариантов клубов, в которых испанский тренер может начать следующий сезон
  • 22/04/2025

    • Не сыграют: травмированы — Артур Гомес (п), Тюкавин (н).

    Состояние команды: победа «Динамо» в матче с «Рубином» немного успокоила ситуацию внутри клуба, где все чаще раздавались голоса о скорой отставке Лички с поста главного тренера. Но все равно игра бело-голубых оставляет желать лучшего.

    Против «Рубина» чаша весов могла склониться в любую сторону, в обоих матчах Кубка России ЦСКА был сильнее и заслуженно прошел дальше, а с «Пари НН» повезло, что Лунев отбил пенальти в добавленное время и помог команде взять хотя бы очко.

    «Зенит»

    Турнирное положение: после 25 туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке таблицы РПЛ с 53 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: игра против «Химок»получилась довольно простой для «Зенита». Уже в начале матча аргентинец Гонду вывел питерцев вперед, после чего на поле была фактически одна команда.

    «Химки» лишь оборонялся и сидел большими силами в обороне. «Зенит» же создал еще немало моментов, должен был пару забивать, но в итоге ограничился лишь одним голом.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    До этого была победа над «Ростовом» (2:0) в Кубке России и разгром прямого конкурента «Краснодара» (4:1) в РПЛ.

    Не сыграют: травмирован — Караваев (з).

    Состояние команды: после длительного спада «Зенит», похоже, набрал максимальные обороты и сейчас является основным претендентом на золотые медали чемпионата России. Питерцы разгромили своего главного соперника «Краснодар» (4:1), даже не заметив сопротивления.

    В Кубке России Семак выставил полурезервный состав, и он спокойно разобрался, забив дважды. Отличную форму набрал Глушенков, который нашел примирение с тренерским штабом, почти окончательно адаптировался Луис Энрике, утвердился в роли основного нападающего Гонду, стал забивать даже Соболев.

    Прогноз Валерия Есипова

    Знаменитый в прошлом полузащитник волгоградского «Ротора» и сборной России Валерий Есипов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от матча «Динамо» — «Зенит»:

    Полный разбор топ-матчей 26-го тура РПЛ от Валерия Есипова и Игоря Корнеева можно посмотреть тут.

  • Динамовцы хорошо выходят в атаку. Мячом «Зенит» будет владеть безраздельно, но хозяева на встречных курсах попытаются его поймать, подкараулить ошибку в перманентном перекатывании. Мне представляется так, что первый тайм выдастся очень энергозатратным для «Динамо». Постоянно отнимать мяч тяжело. Во втором пойдут ошибки, чем «Зенит» и воспользуется — 1:3.

  • Статистика для ставок

    • В первом круге «Зенит» победил дома со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне «Динамо» выиграло на своем поле (2:0), но уступило в гостях (0:1)

    • В 2023 году в четвертьфинале Кубка России «Динамо» выиграло со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» дают 3,80, а на «Зенит» — 2,05, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

    Прогноз: Личка постоянно тасует состав, а игроков по разным позициям, что не добавляет стабильности «Динамо». К нему много вопросов со стороны болельщиков, руководства, недовольны и некоторые футболисты.

    Оборона бело-голубых представляет проходной двор, хорошо, что часто спасает Лунев. «Зенит» обрел стабильность и уверенность в последнее время, команда отлично готова физически и мощно накатывает на финиш сезона. Вряд ли хозяева что-то смогут противопоставить в этой игре.

    Основная ставка: победа «Зенита» за 2,05.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: победа гостей в первом тайме за 2,55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо — Зенит?

    Матч Динамо — Зенит состоится 26 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо — Зенит?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Зенит» выиграет .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо — Зенит?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Зенит» выиграет » с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Зенит?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо — Зенит?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Динамо» дают 3,80, а на «Зенит» — 2,05, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Худжанд — Баркчи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фриц — О'Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Барс — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куинн — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Потапова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Радукану — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Путинцева — Машарова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шелтон — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Боржеш — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Кванджу
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Валвейк — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Пегула — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Динамо — Зенит: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 26.04.202514:00. «Зенит» продолжит побеждать
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры