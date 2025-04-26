Динамо — Зенит: прогноз и ставка за 2.05 на РПЛ

26 апреля в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Москва и «Зенит». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: сейчас «Динамо» Москва идет на пятом месте в таблице РПЛ с 46 очками.

Последние матчи: в 25-м туре команда Марцела Лички выиграла на своем поле у «Рубина» со счетом 3:1. Главным героем встречи стал нападающий Ярослав Гладышев, забивший два мяча.

На 23-й минуте он открыл счет, но казанцы отыгрались почти сразу. «Динамо» вышло вперед снова в середине второго тайма после гола Гладышева. В конце соперник имел отличную возможность уйти от поражения, но в итоге пропустил третий гол после контратаки после удара Бителло.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА (0:0) в Кубке России и вылетело из турнира, а также в РПЛ с «Пари НН» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Артур Гомес (п), Тюкавин (н).

Состояние команды: победа «Динамо» в матче с «Рубином» немного успокоила ситуацию внутри клуба, где все чаще раздавались голоса о скорой отставке Лички с поста главного тренера. Но все равно игра бело-голубых оставляет желать лучшего.

Против «Рубина» чаша весов могла склониться в любую сторону, в обоих матчах Кубка России ЦСКА был сильнее и заслуженно прошел дальше, а с «Пари НН» повезло, что Лунев отбил пенальти в добавленное время и помог команде взять хотя бы очко.

«Зенит»

Турнирное положение: после 25 туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке таблицы РПЛ с 53 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: игра против «Химок»получилась довольно простой для «Зенита». Уже в начале матча аргентинец Гонду вывел питерцев вперед, после чего на поле была фактически одна команда.

«Химки» лишь оборонялся и сидел большими силами в обороне. «Зенит» же создал еще немало моментов, должен был пару забивать, но в итоге ограничился лишь одним голом.

До этого была победа над «Ростовом» (2:0) в Кубке России и разгром прямого конкурента «Краснодара» (4:1) в РПЛ.

Не сыграют: травмирован — Караваев (з).

Состояние команды: после длительного спада «Зенит», похоже, набрал максимальные обороты и сейчас является основным претендентом на золотые медали чемпионата России. Питерцы разгромили своего главного соперника «Краснодар» (4:1), даже не заметив сопротивления.

В Кубке России Семак выставил полурезервный состав, и он спокойно разобрался, забив дважды. Отличную форму набрал Глушенков, который нашел примирение с тренерским штабом, почти окончательно адаптировался Луис Энрике, утвердился в роли основного нападающего Гонду, стал забивать даже Соболев.

Прогноз Валерия Есипова

Знаменитый в прошлом полузащитник волгоградского «Ротора» и сборной России Валерий Есипов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями от матча «Динамо» — «Зенит»:

Полный разбор топ-матчей 26-го тура РПЛ от Валерия Есипова и Игоря Корнеева можно посмотреть тут.

Динамовцы хорошо выходят в атаку. Мячом «Зенит» будет владеть безраздельно, но хозяева на встречных курсах попытаются его поймать, подкараулить ошибку в перманентном перекатывании. Мне представляется так, что первый тайм выдастся очень энергозатратным для «Динамо». Постоянно отнимать мяч тяжело. Во втором пойдут ошибки, чем «Зенит» и воспользуется — 1:3.

Статистика для ставок

В первом круге «Зенит» победил дома со счетом 1:0

В прошлом сезоне «Динамо» выиграло на своем поле (2:0), но уступило в гостях (0:1)

В 2023 году в четвертьфинале Кубка России «Динамо» выиграло со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» дают 3,80, а на «Зенит» — 2,05, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

Прогноз: Личка постоянно тасует состав, а игроков по разным позициям, что не добавляет стабильности «Динамо». К нему много вопросов со стороны болельщиков, руководства, недовольны и некоторые футболисты.

Оборона бело-голубых представляет проходной двор, хорошо, что часто спасает Лунев. «Зенит» обрел стабильность и уверенность в последнее время, команда отлично готова физически и мощно накатывает на финиш сезона. Вряд ли хозяева что-то смогут противопоставить в этой игре.

Основная ставка: победа «Зенита» за 2,05.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: победа гостей в первом тайме за 2,55.