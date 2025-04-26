Экспресс дня 26 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим игры российской РПЛ, французской Лиги 1 и финской Вейккауслиги На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Динамо» Москва — «Зенит»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

Несмотря на победу над «Рубином» (3:1) в последнем туре, игра бело-голубых продолжает оставлять неоднозначное впечатление. Если в атаке дела обстоят довольно неплохо, то в обороне часто царит настоящий хаос и защитники вообще не умеют играть позиционно.

Сейчас «Динамо» Москва занимает пятое место и о борьбе за чемпионство может окончательно забыть. В лучшем случае подопечным Марцела Лички могут достаться бронзовые медали. Сам чех тоже подвис и после сезона может быть отправлен в отставку, что также не добавляет уверенности команде.

В «Зените» наоборот в последнее время дела наладились и расстояние до «Краснодара» сократилось до двух очков. Отношения внутри коллектива тоже сейчас близки к идеальным, Глушенков и Семак выяснили отношения, а сам хавбек стал демонстрировать великолепную форму, являясь лидером клуба.

Последний матч против «Химок» (1:0) получился не самым ярким, но там «Зенит» играл на треть своих возможностей, забив в самом начале. В Кубке России был побежден «Ростов» (2:0) почти резервным составом, а в РПЛ разгромлен без шансов «Краснодар» (4:1). Сейчас «Динамо» вряд ли ровня команде Сергея Семака.

Наш прогноз: победа «Зенита» с форой 0 за 1,45.

«Гавр» — «Монако»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Команда Далера Кузяева (сам российский хавбек бывает травмирован или сидит в запасе) всеми силами старается сохранить свое место в Лиге 1. Последние успехи позволили клубу переместиться на 16-е место в зону стыковых матчей, но положение все равно шаткое.

В прошлом туре «Гавр» проиграл в гостях немотивированному «ПСЖ» (1:2), до этого уступил дома «Ренну» (1:5) и выиграл у своего конкурента «Монпелье» (2:0). Состав у Дидье Дигара очень слабый по меркам Лиги 1, вряд ли ему удастся удержаться на плаву.

Монегаски продолжают борьбу за второе место в чемпионате Франции. Сейчас «Монако» (54) идет вторым и всего на очко отстает от «Марселя» (55). При этом их преследует «Лилль» (53).

Прогнозы и ставки на футбол

Зимой «Монако» подписал отличного датского нападающего Мика Биерета, который за 13 матчей уже наколотил 12 голов в Лиге 1. Именно стал тем недостающим звеном в игре команды, чтобы претендовать на серьезные достижения. Полузащита там всегда была на загляденье, а недавно вернулся в строй еще и Головин. Вряд ли «Гавр» способен что-то противопоставить монегаскам.

Наш прогноз: «Монако» выиграет за 1,45.

«Яро» — КТП Котка

Футбол. Чемпионат Финляндии. Вейккауслига

В этом сезоне клуб «Яро» вернулся в элитный дивизион чемпионата Финляндии и пока чувствует там довольно уверенно, набрав 3 очка в трех матчах. Команда обладает неплохим бюджетом по местным меркам и может приглашать неплохих футболистов.

Самым известным в составе является Сергей Еременко — самый младший из трех братьев Он немного мелькнул в дубле московского «Спартака», а потом вернулся играть на свою историческую родину. Помимо него есть еще несколько качественных игроков в атаке.

КТП Котка также в этом году поднялся в Вейккауслигу из второго дивизиона. Пока дела у команды обстоят гораздо хуже, и она набрала всего одно очков в трех турах.

В последней игре КТП уступил дома «Ильвесу» со счетом 0:5, но при этом доминировал в первом тайме и должен был забивать минимум дважды. Главной звездой в его составе является ветеран Форселль, очень умный и тонкий игрок. В прошлом сезоне команды сыграли между собой 2:1 и 2:5.

Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,43.

Общий коэффициент — 3,0.