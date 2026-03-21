прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.28

22 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Реал — Атлетико с коэффициентом для ставки за 2.28.

«Реал»

Турнирное положение: «Сливочные» находятся на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 66 баллов после 28-ми встреч при разнице мячей 60:24.

Последние матчи: предыдущий поединок «Реал» провел отлично, обыграв «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. До того команда обыграла «Эльче» (4:1) в Ла Лиге и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (3:0).

Не сыграют: травмированы — Себальос, Куртуа, Милитао, Менди, Родриго.

Состояние команды: «Реал» продолжает бороться за чемпионство с «Барселоной» в Ла Лиге, отставая от каталонцев на 4 очка за 10 туров до финиша.

Команда потихоньку обретает себя и способна выдать мощный рывок на финише сезона, который может позволить «сливочным» выиграть Ла Лигу.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» находятся на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 57 очков после 28-го тура при разнице мячей 47:25.

Последние матчи: предыдущий поединок «Атлетико» провел не лучшим образом, потерпев поражение от «Тоттенхэма» (2:3) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. До того команда обыграла «Хетафе» (1:0) в Ла Лиге и «Тоттенхэм» (5:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы — Барриос, Мендоса.

Состояние команды: «Атлетико» в текущем сезоне традиционно бьется за третье место в Ла Лиге, а также продолжает биться за победу в Лиге чемпионов.

«Матрасники» выглядят безусловными фаворитами в борьбе за место в тройке по итогам сезона, тем более последние успехи команды говорят о том, что подопечные Диего Симеоне готовы на новые подвиги.

Статистика для ставок

«Реал» победил в четырех матчах кряду

«Атлетико» выиграл четыре последних матча подряд в Ла Лиге

Команды обменялись победами в текущем сезоне — «матрасники» выиграли со счетом 5:2 в первом круге Ла Лиги, а «сливочные» взяли реванш в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «сливочных» ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.90, а победа «Атлетико» котируется в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.57 и 2.28.

Прогноз: Обе команды находятся в хорошей игровой форме, но вряд ли мадридское дерби порадует особой результативностью.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.28.

Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом поединке победитель не будет выявлен.

Ставка: Ничья за 3.90