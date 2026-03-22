«Реал» и «Атлетико» вновь сойдутся в мадридском дерби, которое на этот раз имеет не только принципиальное, но и турнирное значение. «Сливочные» продолжают погоню за «Барселоной», тогда как «матрасники» стремятся закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Разница в таблице невелика, а напряжение — максимальное, как и всегда в матчах такого уровня. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:40 Стартовые составы команд:

«Реал Мадрид»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Хёйсен, Гарсия, Питарч, Вальверде, Винисиус, Гюлер, Браим Диас.

«Атлетико»: Муссо, Ле Норман, Ганцко, Руджери, Коке, Льоренте, Кардосо, Симеоне, Лукман, Альварес, Гризманн.

22:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Хосе Луис Мунуэра; ассистенты — Антонио Рамон Мартинес, Адриан Диас; четвёртый судья — Алехандро Клементе; VAR — Даниэль Хесус Трухильо; ассистент VAR — Хавьер Иглесиас.

«Реал Мадрид»

«Реал» подходит к дерби в хорошем настроении после серии побед, включая успешное противостояние с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Команда Альваро Арбелоа выиграла четыре матча подряд и сохраняет шансы на победу сразу в двух турнирах, хотя в чемпионате любая потеря очков может стоить слишком дорого в борьбе за титул.

При этом кадровая ситуация далека от идеальной. Тибо Куртуа остаётся вне игры, поэтому место в воротах снова займёт Андрей Лунин, а в линии обороны и полузащиты есть потери из-за травм. Зато к дерби готов Джуд Беллингем, а Килиан Мбаппе, восстановившись, может впервые за долгое время выйти на поле в Примере и усилить атаку вместе с Винисиусом.

На своём поле «Реал» традиционно силён, но статистика последних дерби в Ла Лиге настораживает: команда не побеждала «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу» уже несколько лет. Это добавляет дополнительной интриги — особенно с учётом того, что в первом круге «матрасники» разгромили соперника.

«Атлетико»

«Атлетико» тоже подходит к дерби в неплохой форме, несмотря на недавнее поражение в еврокубках. Команда Диего Симеоне выиграла несколько матчей подряд в чемпионате и уверенно держится в топ-4, хотя отставание от «Реала» остаётся значительным.

У гостей есть свои кадровые проблемы: Ян Облак близок к возвращению, но, вероятно, снова не сыграет, а в центре поля не будет Пабло Барриоса. В атаке Симеоне может сделать ротацию, вернув в старт Александера Сёрлота и Хулиана Альвареса, который остаётся одним из ключевых игроков команды в этом сезоне.

В последние годы «Атлетико» научился успешно играть против «Реала» даже на выезде. Команда стала более вариативной в атаке, хотя уже не так надёжна в обороне, как прежде. Тем не менее, именно в матчах с принципиальными соперниками «матрасники» часто показывают максимум — и у них есть все шансы снова создать проблемы «Реалу» в дерби.

