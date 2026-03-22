дерзкая ставка за 5.96 на матч Ла Лиги

22 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико с коэффициентом для ставки за 5.96.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» нынешний сезон проводят неудачно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Реал» Мадрид на 4 очка отстает от «Барселоны». А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сливочные» переиграли «Манчестер Сити» (2:1).

До того команда уверенно расправилась с «Эльче» (4:1). А вот первый поединок с «Манчестер Сити» завершился ярким успехом (3:0).

В пяти своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Сливочные» ныне находятся на подъеме. Команда мечтает покорить Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Причем «Реал» Мадрид традиционно сложно противостоит «Атлетико». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» нынешний сезон проводят продуктивно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико» на 9 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Тоттенхэму» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Хетафе» (1:0). А вот чуть ранее она учинила разгром тем же «шпорам» (5:2).

При этом «Атлетико» в пяти последних матчах победил 3 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Матрасники» ныне несколько прибавили. До последней коллизии команда Диего Симеоне победила трижды кряду.

При этом «Атлетико» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Да и пора бы вернуться на забивной путь Александеру Сорлоту.

В этом поединке «матрасники» явно будут действовать в расчете на контратаки. Подопечные Симеоне уж точно не боятся «Реал».

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Реал» Мадрид в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Атлетико» явно способен прибавить, да и «сливочные» небезгрешны в плане надежности своих тылов.

5.96 Фора «Атлетико» -1.5

Ставка: Фора «Атлетико» -1.5 за 5.96.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше пяти мячей.

8.00 ТБ 5.5

Ставка: ТБ 5.5 за 8.00

Пять причин, почему ставка зайдет

«Матрасники» до последнего поражения победили трижды кряду

«Реал» Мадрид имеет кадровые пробоины в виде травм защитников Рауля Асенсио, Дани Себальоса и голкипера Тибо Куртуа

«Атлетико» в среднем пропускает реже гола за матч

«Матрасники» до январской коллизии дважды подряд обыграли «Реал»

«Атлетико» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей

