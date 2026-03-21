22 марта в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Спартак». Начало игры — в 13:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Оренбург — Спартак с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Оренбург»

Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает вести отчаянную борьбу за сохранение прописки в элитном отечественном дивизионе.

В настоящий момент оренбуржцы имеют в своем активе 18 зачетных баллов и располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

При этом, разница забитых и пропущенных мячей у коллектива из Оренбурга далеко не самая худшая — 21:31.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-синие» проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1), но выиграли у «Зенита» (2:1) и «Акрона» (2:0).

Также оренбургская команда покинула розыгрыш Кубка России, проиграв «Крыльям Советов» (0:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: сейчас «Оренбург» отстает от зоны стыковых матчей всего на два очка, а от спасительной зоны на три пункта. Подопечные Ильдара Ахметзянова имеют все шансы остаться в РПЛ, а вся борьба за выживание еще впереди.

«Оренбург» здорово начал вторую часть сезона и если продолжит в том же духе, то точно сможет сохранить прописку в элите.

«Спартак»

Турнирное положение: «красно-белые» продолжают быть нестабильными и не борются даже за тройку сильнейших.

Сейчас москвичи занимают лишь шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков.

«Народная команда» за 21 матч смогла 33 раза поразить ворота соперника и 30 раз пропустила в свои.

Последние матчи: среди недели московский коллектив выиграл у «Динамо» (1:0), но не смог пройти дальше в Пути РПЛ Кубке России, опустившись в Путь регионов.

До этого же в рамках РПЛ команда из Москвы проиграла «Зениту» (0:2), но победила «Акрон» (4:3).

Не сыграют: в лазарете только Срджан Бабич.

Состояние команды: подопечные Хуана Карседо продолжают выступать в свойственной себе манере — могут как обыграть любого, так и проиграть любому. «Спартак» уже на шесть баллов отстает от топ-3, поэтому для борьбы за медали команде нужно напрячься уже сейчас.

Думается, что «Спартак» сделает все, чтобы подняться как можно выше, однако вот получится ли, это другой вопрос.

Прогноз Дмитрия Радченко

Экс-форвард «красно-белых» Дмитрий Радченко в интервью для LiveSport.Ru дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак»:

«Спартак» не выигрывает в Оренбурге давно, более того уступил там в трех последних матчах из четырех при одной ничьей. Уральцы с «Зенитом» многое доказали скептикам, ну а «Спартак» был не так плох в Питере. У москвичей последний шанс побороться за «тройку», а такая задача наверняка стоит. Хозяевам тоже отступать некуда, иначе вылетят напрямую, потому что в гостях ничего не берут, а дома такое специфическое поле им конечно помогает. Сейчас услышал, что Карседо больше определял, чем Эмери в том штабе, так пусть доказывает. Из «Спартака» сейчас многие уезжают в сборные, что у них в голове перед паузой большой вопрос. Солари после этого бессмысленного фола явно не в духе, хотя до этого был одним из лучших И видим оренбуржцы говорят, что будут играть только за три очка, похоже на правду. Тут вопрос, удобен ли стиль игры «Оренбурга» для «Спартака» в чем есть явные сомнения. Очень много «за» и «против», но в итоге поставлю на 1-2. Дмитрий Радченко экс-игрок «Спартака»

Статистика для ставок

«Оренбург» не играет вничью на протяжении 7 официальных матчей

«Спартак» выиграл 2 из последних 3 матчей

В последнем очном поединке команд «Спартак» победил «Оренбург» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.95, а победа «Оренбурга» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: «Спартак», конечно, сильнее, и должен брать три очка.

2.30 победа Спартака с форой-1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Оренбург» — «Спартак» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 2.30.

Прогноз: команды играют не сильно результативно и вполне могут не пробить тотал.

2.10 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Оренбург» — «Спартак» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.