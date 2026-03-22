Сумеет ли «Оренбург» набрать очки в борьбе за выживание?

В воскресенье, 22 марта, «Оренбург» примет московский «Спартак» в рамках 22-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21' Подача со штрафного «Оренбурга» к воротам «Спартака», Данила Хотулёв головой переправил мяч в перекладину ворот гостей.

20' Заброс Муфи в штрафную «Спартака» из-за боковой, но до удара не позволили довести дело гости.

18' Гоол! 0:1. Быструю комбинацию разыграли футболисты «Спартака», Маркиньос покатил на Барко в штрафную «Оренбурга», прострел которого в одно касание переправил в сетку Ливай Гарсия.

16' Игра достаточно жесткая, главный судья Рафаэль Шафеев высокий допуск в единоборствах выдерживает.

14' Подачи Пуэблы в штрафную «Спартака», не без труда отбились гости.

13' Данила Ведерников заработал угловой для «Оренбурга».

12' Больше «Спартак» владеет мячом, «Оренбург» с акцентом на оборону действует.

10' Подача Ву в штрафную «Оренбурга» получилась слишком сильной, мяч за лицевую улетел.

10' С мячом игроки «Оренбурга», пока в центре поля атака хозяев развивается.

08' Организованно «Спартак» действует в обороне, не позволяя нападающему «Оренбурга» Гюрлюку ворваться в штрафную гостей.

06' Подача Денисова в штрафную «Оренбурга», мяч в руки вратарю хозяев Богдану Овсянникову прилетел.

06' Играют в пас футболисты «Спартака» на подступах к штрафной «Оренбурга».

05' Не позволили обороняющиеся «Спартака» простелить в свою штрафную полузащитнику «Оренбурга» Хорди Томпсону.

04' В спокойном темпе начинается матч.

03' Позиционная атака «Спартака» развивается на половине поля «Оренбурга».

02' Завязывается борьба за инициативу, много борьбы в центре поля в эти секунды.

01' Матч начался! С центра поля разыграют футболисты «Спартака».

До матча

13:43 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

13:35 Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, вмещающем 10 046 зрителей.

13:25 Главным судьей матча будет Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Оренбурга»

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

Стартовый состав «Спартака»

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Барко, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Гарсия.

«Оренбург»

Команда из одноименного города продолжает вести отчаянную борьбу за сохранение прописки в элитном отечественном дивизионе. В настоящий момент оренбуржцы имеют в своем активе 18 зачетных баллов и располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. При этом, разница забитых и пропущенных мячей у коллектива из Оренбурга далеко не самая худшая — 21:31. В прошлых турах «бело-синие» проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1), но выиграли у «Зенита» (2:1) и «Акрона» (2:0). Также оренбургская команда покинула розыгрыш Кубка России, проиграв «Крыльям Советов» (0:2).

Сейчас «Оренбург» отстает от зоны стыковых матчей всего на два очка, а от спасительной зоны на три пункта. Подопечные Ильдара Ахметзянова имеют все шансы остаться в РПЛ, а вся борьба за выживание еще впереди. «Оренбург» здорово начал вторую часть сезона и если продолжит в том же духе, то точно сможет сохранить прописку в элите.

«Спартак»

«Красно-белые» продолжают быть нестабильными и не борются даже за тройку сильнейших. Сейчас москвичи занимают лишь шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков. «Народная команда» за 21 матч смогла 33 раза поразить ворота соперника и 30 раз пропустила в свои. Среди недели московский коллектив выиграл у «Динамо» (1:0), но не смог пройти дальше в Пути РПЛ Кубке России, опустившись в Путь регионов. До этого же в рамках РПЛ команда из Москвы проиграла «Зениту» (0:2), но победила «Акрон» (4:3).

Подопечные Хуана Карседо продолжают выступать в свойственной себе манере — могут как обыграть любого, так и проиграть любому. «Спартак» уже на шесть баллов отстает от топ-3, поэтому для борьбы за медали команде нужно напрячься уже сейчас. Думается, что «Спартак» сделает все, чтобы подняться как можно выше, однако вот получится ли, это другой вопрос. В лазарете только Срджан Бабич.

Личные встречи

В последнем очном поединке команд «Спартак» победил «Оренбург» со счетом 1:0. За всю историю команды сыграли между собой 16 матчей, в 9 играх победил «Спартак», в 5 «Оренбург», оставшиеся 2 матча завершились вничью.

