Помешает ли «Динамо» «Зениту» в гонке за «Краснодаром»?

22 марта в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» и «Зенит». Начало игры — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Динамо — Зенит с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Динамо»

Турнирное положение: московская команда после провальной первой части сезона не претендует на высокие места.

Динамовцы сейчас имеют на своем счету 40 очков и занимают только седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

«Бело-голубые» провели 21 матч, в которых забили 36 мячей, а пропустили всего 27.

Последние матчи: в прошлой игре москвичи уступили «Спартаку» (0:1) в Кубке России, но вышли в финал Пути РПЛ турнира.

До этого же коллектив из Москвы победил «Ростов» (1:0), ЦСКА (4:1) и «Крылья Советов» (4:0) в чемпионате России.

Не сыграют: травмирован Луис Чавес, дисквалифицирован Рубенс.

Состояние команды: подопечные Ролана Гусева шикарной начали вторую часть сезона, но отставание очень велико, чтобы бороться даже за топ-3. В стане «Динамо» не скрывают, что главной целью является победа в Кубке России.

Конечно, «Динамо» не будет бросать играть в РПЛ и намерено подняться повыше, но главными матчами будут поединки с «Краснодаром» в Кубке России.

«Зенит»

Турнирное положение: «сине-бело-голубые» продолжают бороться за чемпионский титул в текущем сезоне.

Сейчас в активе питерской команды 45 очков и вторая строчка в табеле о рангах.

Зенитовцы имеют отличную разницу забитых и пропущенных мячей после 21 тура — 38:14.

Последние матчи: среди недели команда из Санкт-Петербурга выиграла у махачкалинского «Динамо» (1:0) в Кубке страны.

До этого в матче чемпионата России коллектив с берегов Невы победил «Спартак» (2:0), но проиграл «Оренбургу» (1:2). Также питерцы сломили сопротивление «Балтики» (1:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Сергея Семака намерены вернуть себе чемпионский титул. «Зенит» хочет во что бы то ни стало вновь выиграть золотые медали.

Сейчас «Зенит» только на одно очко отстает от «Краснодара», поэтому вся борьба еще впереди. Но оступаться команде нельзя, ведь любая осечка может дорого стоить в конце сезона.

Прогноз Дмитрия Радченко

Воспитанник ленинградского футбола, а ныне тренер зенитовской академии Дмитрий Радченко в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru предсказал, чем закончится центральный матч 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит»:

В отсутствие дисквалифицированного Рубенса (хотя его удаление вроде бы признано ошибочным) место в центре поля вероятно займет Глебов. Еще более очевидно, что вместо Осипенко, если травма окажется серьезной, выйдет Фернандес. Но ничего страшного не случилось с Нгамале, это может быть большим козырем. Динамовцы осенью прошли «Зенит» в Кубке, что добавляет им еще больше уверенности даже по нынешним временам. И сейчас кубковый турнир у них явно в приоритете. Зенит, увы, вообще не впечатляет. Опять вопрос, кому доверить место в передней линии — двум новым латиноамериканцам, или Энрике и Глушенкову. Думаю, место Соболева на острие сегодня не обсуждается. У нас при всем при том хорошая диспозиция, поскольку сохраняется самое минимальное отставание от «Краснодара». Будет ли пенальти, который «Зенит» оказывается бьет едва ли не чаще всех в Европе. Ну, назначен судить Сергей Иванов, ничего из пальца высасывать не станет. 1-1. Дмитрий Радченко экс-игрок «Зенита»

Статистика для ставок

«Динамо» выиграло 4 из последних 5 матчей

«Зенит» выиграл 8 из последних 9 матчей

В последнем очном поединке команд «Зенит» победил «Динамо» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа «Динамо» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Зениту» победа в этой игре нужнее и при равной игре он должен ее добыть.

Ставка: победа «Зенита» за 2.20.

Прогноз: игра может получиться результативной, поскольку атаки у команд лучше защиты.

Ставка: тотал больше 3 за 2.35.