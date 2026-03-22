В 22-м туре РПЛ московское «Динамо» принимает «Зенит» на «ВТБ Арене». Это один из ключевых матчей весеннего отрезка, где сойдутся самая стабильная команда марта и претендент на чемпионство. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

15:45 В Москве сегодня около 12 градусов без осадков, отличная погода для футбола.

«ВТБ Арена» перед матчем

15:35 Стартовые составы команд:

«Динамо»: Расулов, Рикардо, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Маринкин, Фомин, Бителло, Гомес, Нгамалё, Тюкавин.

Игроки «Динамо» на разминке

«Зенит»: Адамов, Дивеев, Нино, Сантос, Мантуан, Барриос, Вендел, Энрике, Джон, Глушенков, Соболев.

Игроки «Зенита» на разминке

15:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Юрий Баскаков.

«ВТБ Арена» перед матчем

«Бело-голубые» проводят практически идеальную весну в чемпионате. Команда Ролана Гусева выиграла все три матча после паузы, причём два из них с разгромным счётом. Победы над «Крыльями Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1), а также минимальный успех в игре с «Ростовом» позволили «Динамо» резко улучшить турнирное положение и вернуть уверенность в борьбе за верхнюю часть таблицы.

При этом неделя получилась неоднозначной: поражение от «Спартака» (0:1) в Кубке России слегка сбило темп, хотя по сумме двух встреч москвичи уверенно прошли дальше. Тем не менее, общее впечатление от команды остаётся очень сильным — это один из самых организованных и результативных коллективов лиги на текущий момент.

Кадровые потери могут повлиять на баланс. Дисквалифицирован Рубенс, травмирован Максим Осипенко, а Андрей Лунёв не готов сыграть — в воротах снова появится Курбан Расулов. Несмотря на это, «Динамо» уже не раз показывало, что умеет адаптироваться, а домашние матчи против «Зенита» традиционно проходят в упорной и малорезультативной борьбе.

Петербуржцы продолжают набирать очки и остаются в чемпионской гонке, но качество игры вызывает вопросы. После зимней паузы «Зенит» выигрывает, однако почти все победы даются с минимальным счётом, а в атаке команде не хватает вариативности и остроты. Показательно, что в последних матчах голы приходили в основном с пенальти.

При этом команда Сергея Семака остаётся очень надёжной в обороне. В 2026 году «Зенит» пропустил лишь в одном матче, а большинство встреч завершил «на ноль». Такая прагматичность позволяет держаться рядом с «Краснодаром» в таблице, но оставляет ощущение отсутствия запаса прочности.

Перед игрой с «Динамо» тренерский штаб провёл ротацию в Кубке, дав отдых большинству лидеров. Это означает, что на «ВТБ Арене» мы увидим максимально боевой состав. Впрочем, главная интрига — сможет ли «Зенит» прибавить именно в созидании, ведь против одного из самых организованных соперников весны стандартной минимальной эффективности может не хватить.

