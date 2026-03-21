На стадионе «Альянц Ривьера» состоится матч 27-го тура Лиги 1, в котором «Ницца» примет «Пари Сен-Жермен». Хозяева продолжают борьбу за выживание, тогда как парижане решают задачи чемпионской гонки. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
33' Данте пробил головой после навеса с углового, но не попал в дальний угол.
32' Ещё один угловой заработала «Ницца».
31' Сансон пробил из-за штрафной, Сафонов легко забрал мяч.
29' Бард простреливал с левого фланга и попал в Забарного — угловой.
28' Дуэ сместился с левого фланга в центр и пробил с правой, Ба заблокировал.
26' Ли Кан Ин сместился в центр штрафной и упал после контакта с защитником, арбитр молчит.
24' Дуэ досталось по ногам от Ндайишимие, очень грубо сыграл в подкате футболист «Ниццы».
22' Забарный головой пробил после навеса Витиньи — Диуф перевёл мяч через перекладину.
22' Штрафной заработал «ПСЖ» на половине поля соперника.
21' «Ницца» отбилась после навеса Ли Кан Ина с угла поля.
20' Пачо досталось по затылку в штрафной «Ниццы», арбитр берёт паузу.
19' Хвича вошёл в штрафную и с левой бил в дальний угол, Диуф ногой спас команду!
18' Дуэ оказался в офсайде на левом фланге.
17' А теперь и самому Меюлю досталось по ногам от Сансона, в этот раз без карточки.
15' Меюлю получил жёлтую карточку за срыв атаки, сбил Сансона.
13' Ли Кан Ин заработал штрафной на правом фланге.
12' Хвича отлично открылся в штрафную и пробил с левой в ближний угол, на месте Диуф!
10' Офсайд у Нуну Мендеша зафиксировал боковой арбитр.
09' Заир-Эмери мощно пробил из-за штрафной – Ба заблокировал.
08' Менди выбил мяч за боковую в борьбе с Кварахцелией.
06' Сафонов вовремя вышел из ворот и не дал Ваи включиться в прессинг.
05' Забарный ошибся с передачей на левый фланг, но Ваи оказался в офсайде за спиной защитника «ПСЖ».
03' Гости контролируют мяч на старте, пока что без обострения.
01' «ПСЖ» начал с центра, поехали!
До матча
23:05 Команды на поле! На фанатской трибуне «Ниццы» растянут огромный перфоманс в честь юбилея фан-движения.
23:00 Около 9 градусов сегодня в Ницце, по ходу матча ожидается небольшой дождь.
22:50 Стартовые составы команд:
«Ницца»: Диуф, Клосс, Менди, Данте (к), Ба, Бард, Ндайишимие, Будауи, Санссон, Диоп, Вахи.
«ПСЖ»: Сафонов, Забaрный, Пачо, Л. Эрнандес, Нуну Мендеш, Витинья (к), Заир-Эмери, Меюлю, Дуэ, Ли Кан Ин, Кварацхелия.
22:40 Судейская бригада матча: главный судья — Вилли Делажо; помощники — Эрван Финжан, Валентен Эврар; четвёртый судья — Жереми Стина; VAR — Жереми Пиньяр; ассистент VAR — Мехди Мохтари
«Ницца»
Команда Клода Пюэля проводит непростой сезон и располагается в нижней части таблицы, находясь в опасной близости от зоны вылета. Нестабильность результатов и кадровые проблемы серьёзно осложняют положение южан на финишном отрезке чемпионата.
Впрочем, в прошлом туре «Ницца» смогла прервать неудачную серию, обыграв «Анже» со счётом 2:0. Эта победа может стать важным психологическим импульсом, особенно с учётом того, что команда наконец-то сыграла «на ноль».
При этом кадровая ситуация остаётся сложной: сразу несколько игроков находятся в лазарете, а глубина состава ограничена. В атаке многое будет зависеть от Софьяна Диопа и Элье Ваи, способных воспользоваться редкими шансами у ворот соперника.
«ПСЖ»
Парижане продолжают борьбу за чемпионство и подходят к матчу, отставая от «Ланса» на два очка, но с двумя матчами в запасе. Команда Луиса Энрике сохраняет минимальное преимущество над преследователями и имеет игру в запасе, что делает каждую победу особенно ценной.
Несмотря на недавнее поражение от «Монако» в Лиге 1, «ПСЖ» уверенно чувствует себя в других турнирах, в частности, разгромив «Челси» в Лиге Чемпионов и выйдя в четвертьфинал. Это говорит о высоком уровне команды и её способности быстро реагировать на неудачи.
Даже с учётом потерь — дисквалификации Ашрафа Хакими и травм ряда игроков — глубина состава позволяет парижанам сохранять качество игры. В атаке ключевыми фигурами остаются Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия, способные решить исход встречи за счёт индивидуального мастерства.