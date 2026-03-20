Парижане сделают еще один шаг навстречу чемпионству

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.60

21 марта в рамках 27-го тура французской Лиги 1 сыграют «Ницца» и ПСЖ. Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Ницца — ПСЖ с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Ницца»

Турнирное положение: Команда проваливает нынешний сезон в Лиге 1. После 26-и туров «Ницца» занимает 15-е место в таблице с 27-ю очками в активе, опережая зону вылета на 8 пунктов.

Большую часть баллов команда набрала именно на своем поле. «Ницца» располагается на 14-й позиции по этому показателю, набрав 17 очков из 39-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 команда обыграла «Анже» со счетом 2:0, забив все голы во втором тайме. Матчем ранее «Ницца» крупно уступила «Ренн» (0:4).

В последних 5-и встречах в рамках чемпионата Франции команда выиграла только 1 раз, трижды проиграла и однажды сыграла вничью с «Лорьяном» (3:3). За этот отрезок «Ницца» пропустила 10 голов при 5-и забитых.

Не сыграют: Абдель Монем, Абди, Бернардеу, Бомбито, Чо, Ндомбеле, Перейра (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ницца» с большой доли вероятности сохранит прописку в высшем дивизионе Франции, если сильно не провалятся в оставшихся встречах Лиги 1.

В последних 3-х очных встречах «Ницца» только 1 раз проиграла ПСЖ (0:1), однажды сыграли вничью (1:1) и победили со счетом 3:1. Получится ли на сей раз доставить проблемы парижанам? Большой вопрос...

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане продолжают борьбу с «Лансом» за лидерство в Лиге 1. После 25-и туров ПСЖ занимает 1-е место в таблице с 57-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на один балл и имея игру в запасе.

Команда также лидирует в чемпионате Франции по результатам гостевых встреч, набрав 26 очков на чужом поле из 39-и возможных. За 13 встреч при чужих трибунах ПСЖ забил 23 гола при 15-и пропущенных.

Последние матчи: В прошедшей встрече парижане разгромили «Челси» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов. Матчем ранее ПСЖ также уверенно одолел лондонскую команду — 5:2.

В последних 4-х встречах Лиги 1 команда по 2 раза выиграла и проиграла. За этот отрезок ПСЖ проиграл «Монако» (1:3) и «Ренну» с таким же счетом. В предыдущих 4-х поединках чемпионата страны парижане 6 раз пропустили.

Не сыграют: Хакими (перебор желтых карточек), Баркола и Руис (у обоих — травмы).

Состояние команды: ПСЖ впервые за несколько лет столкнулся с реальным сопротивлением в борьбе за чемпионство. «Ланс» действительно может опередить парижан, если подопечные Луиса Энрике продолжат допускать осечки.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов уже стал основным вратарем, вытеснив Шевалье. Россиянин выходит в стартовом составе парижан уже на протяжении 11-и последних матчей во всех турнирах.

Статистика для ставок

В последних 7-и встречах в Лиге 1 «Ницца» выиграла только 1 раз

ПСЖ проиграл 2 раза в последних 4-х матчах в чемпионате Франции

В последних 3-х очных поединках ПСЖ обыграл «Ниццу» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение ПСЖ с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.70, а победа «Ниццы» — в 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: Можно предположить, что Матвей Сафонов сыграет уверенно и не пропустит ни одного гола.

2.60 Забьет только ПСЖ.

Прогноз: ПСЖ одержит уверенную победу. Команда продолжает борьбу за чемпионство в Лиге 1.

2.45 Победа ПСЖ с форой (-2).

