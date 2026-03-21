22 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано с коэффициентом для ставки за 1.74.

«Барселона»

Турнирное положение: «Сине-гранатовые» находятся на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 70 баллов после 28-ми встреч при разнице мячей 77:28.

Последние матчи: предыдущий поединок «Барселона» провел отлично, разгромив «Ньюкасл» со счетом 7:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

До того команда обыграла «Севилью» (5:2) в Ла Лиге и сыграла вничью с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (1:1).

Не сыграют: травмированы — Бальде, Кристенсен, де Йонг, Кунде.

Состояние команды: «Барселона» лидирует в чемпионской гонке Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка за 10 туров до финиша.

Команда может с позиции силы наращивать или же, как минимум, сохранить преимущество до следующего «класико».

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Молнии» находятся на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 32 очка после 28-го тура при разнице мячей 28:34.

Последние матчи: предыдущий поединок «Райо Вальекано» провел не лучшим образом, потерпев поражение от «Самсунспора» (0:1) в ответной встрече 1/8 финала Лиги конференций.

До того команда разошлась миром с «Леванте» (1:1) в Ла Лиге и обыграла «Самсунспор» (3:1) в Лиге конференций.

Не сыграют: травмирован — Мендес; дисквалифицирован — Менди.

Состояние команды: «Молнии» до поражения от «Самсунспора» не проигрывали в семи встречах кряду.

Игра на несколько фронтов не дается легко скромному мадридскому клубу, которому вполне по силам «выжить» в Примере по итогам текущего сезона, но не более.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» не проигрывал в шести матчах Ла Лиги кряду

«Барселона» не проигрывал в семи встречах во всех турнирах

Матч первого круга между командами завершилась ничьей — 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — абсолютный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «сине-гранатовых» ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 7.20, а победа «Райо» котируется в 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются по совершенно противоположным коэффициентам — 1.33 и 3.05.

Прогноз: Обе команды в хорошей игровой форме, но проблемы игры «Барсы» в обороне могут нас порадовать тем, что «молнии» не только пропустят, но и забьют.

1.74 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.74 на матч «Барселона» — «Райо Вальекано» принесёт чистый выигрыш 740₽, общая выплата — 1740₽

Ставка: Обе забьют за 1.74.

Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом поединке «Барса» продолжит свой парад разгромных побед.

2.43 Победа «Барселоны» с форой -2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч «Барселона» — «Райо Вальекано» позволит вывести на карту выигрыш 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Победа «Барселоны» с форой -2,5 за 2.43