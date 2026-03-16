В воскресенье 48 000 членов клуба выбрали президента. Выборы закончились так же, как и начались: Лапорта впереди, Фонт позади, вопросы остались без ответов. Но кое-что всё-таки стало яснее.
Мы писали перед выборами, что это будет «референдум за или против Лапорты». Виктор Фонт — кандидат от оппозиции — хотел именно такого формата — и получил его. Проблема в том, что референдум этот он проиграл.
Результаты:
- Лапорта — 68,18%
- Фонт — 29,78%
- пустые бюллетени («против всех») — 2%
Из 114 504 имеющих право голоса пришли 48 480 человек — явка 42,34%. Не рекордная (в 2021-м было чуть выше), но для выборов, проведённых в середине сезона, в день домашнего матча — вполне приличная.
Разрыв — почти 40%. Это не победа — это разгром.
Как прошёл день
День был устроен так, что, кажется, специально для Лапорты (совпадение?). Выборы — и одновременно матч с «Севильей» на «Камп Ноу». «Барселона» выиграла 5:2, восстановив четырёхочковый отрыв в Ла Лиге от «Реала». Открылись два новых яруса обновлённого стадиона, 60 000 зрителей. Праздник, голы, стройка движется.
После матча Ханси Флик привёл игроков на избирательные участки. Голосовали Педри, Гави, Рафинья, Араухо. Голосовал Деко. Голосовал Серхио Бускетс, прилетевший из Майами.
И голосовал Хави Эрнандес — тот самый, который за несколько дней до выборов дал интервью La Vanguardia, где назвал Лапорту «лжецом» и поддержал Фонта. Хави пришёл, проголосовал и ушёл.
К 11 вечера — когда были подсчитаны все голоса — Лапорта уже праздновал:
То, что происходит в «Барселоне» — уникально в мире. Мы клуб, который голосует. Сегодня — праздник демократии и каталонской гордости. Результат даёт нам огромную силу. Нас не остановить!Жоан Лапортановый-старый президент «Барселоны»
Фонт был сдержаннее, но соперника поздравил:
Мы расстроены. У нас была мечта трансформировать клуб и приблизить его к людям. Поздравляю Лапорту с бесспорной победой.Виктор Фонтпроигравший
Почему Лапорта выиграл так крупно
Перед выборами казалось, что борьба будет острее. Фонт набрал на 50% больше подписей, чем в 2021-м, консолидировал оппозицию, получил поддержку Хави, агрессивно атаковал по финансам. Дебаты были жаркими и жёсткими. Казалось — есть интрига.
Интриги не было.
Несколько причин, почему:
Во-первых, Флик. Команда под его руководством играет хорошо — лидирует в Ла Лиге, вышла в четвертьфинал ЛЧ. Для рядового сосио главный вопрос не «сколько мы должны», а «мы выигрываем?». Ответ — да. Ну, всё, чего ещё хотеть.
Во-вторых, стадион. «Камп Ноу» — видимый, осязаемый проект. Он стоит кучу денег и вызывает кучу вопросов, но он строится. Два яруса работают. Третий — в процессе. Лапорта обещает финал ЛЧ-2029. Для людей, которые ходят на стадион, — это аргумент сильнее, чем абстрактные цифры в финансовом отчёте.
В-третьих, Фонт не смог предложить яркую альтернативу. Его кампания строилась на критике: долг, непрозрачность, семейственность, дело Негрейры. Всё это правда или как минимум близко к правде. Но «голосуйте за меня, потому что он плохой» — стратегия, которая работает только когда всё совсем плохо. А сейчас не так: стадион растёт, Ямаль забивает хет-трики. При таком раскладе «а давайте всё перестроим» звучит рискованнее, чем «давайте продолжим».
В-четвёртых — и это, наверное, самое простое объяснение — Лапорта попросту харизматичнее. Он умеет говорить с толпой. Он умеет создавать ощущение «мы вместе». Фонт — технократ, аналитик, человек, блестяще освоивший Power Point. В совете директоров он, возможно, был бы полезнее.
Что осталось неизменным
Лапорта победил. Но ни одна из проблем, которые поднимал Фонт, никуда не делась.
Долг — по-прежнему около 2,5 миллиарда евро. Реконструкция «Камп Ноу» — по-прежнему дороже и дольше, чем планировалось. Дело Негрейры — по-прежнему в судах. Цены на билеты — по-прежнему «для туристов, а не для каталонцев», как говорил Фонт. Комиссия в 50 миллионов за сделку с Nike — по-прежнему вызывает вопросы.
68% голосов не делают долг меньше, но они дают Лапорте мандат на продолжение. Впрочем, и ответственность за то, что будет дальше.
Что меняется
Флик не уходит. До выборов ходили слухи, что немецкий тренер рассматривал уход в случае победы Фонта. Теперь этот вариант не вариант: Флик, вероятнее всего, отработает контракт и, возможно, продлит его. То есть та самая стабильность, которой «Барсе» не хватало последние годы.
Срок увеличился. С этих выборов президентский мандат «Барселоны» — пять лет вместо шести. Лапорта будет руководить до 2031 года. Это его четвёртый мандат в общей сложности (2003–2010, 2021–2026, теперь 2026–2031).
Давление на стадион — максимальное. Лапорта пообещал финал ЛЧ-2029 на обновлённом «Камп Ноу». Если стройка снова задержится или подорожает — это обещание станет его главной уязвимостью ещё до окончания полномочий.
Трансферное окно. С мандатом на пять лет и победой 68% Лапорта может позволить себе быть амбициозным. Ходят разговоры о центральном нападающем — хотя сам Лапорта перед выборами сказал, что «покупка девятки необязательна при наличии Левандовски и Ферран Торреса». Посмотрим, доживёт ли это обещание хотя бы до июля.
42% — это много или мало?
Отдельная тема — явка. 42,34% — это примерно 48 000 человек из 114 500 имеющих право голоса. Больше половины членов клуба не пришли.
Для сравнения: в 2021-м явка была около 55%, но там было голосование по почте (из-за ковида). В 2015-м — 67%, но те выборы были более драматичными (отставка Бартомеу, кризис).
Можно ли считать 42% — легитимным мандатом? Формально — да: Лапорта получил 32 934 голоса, и этого более чем достаточно по уставу. По сути — ну, 68% от 42% явки означают, что за Лапорту проголосовали примерно 29% всех членов клуба. Это не «подавляющее большинство», но всё же это подавляющее большинство тех, кто пришёл.
Впрочем, низкая явка — не уникальная проблема «Барсы». Это проблема любых выборов, в которых нет ощущения реальной борьбы. Когда исход предрешён — мотивация идти на участок падает. Лапорта был фаворитом с первого дня, и все это знали. Возможно, если бы интрига была реальной — пришло бы больше людей. Но интриги не было, результаты это подтвердили.
Единственная демократия — продолжение
Неделю назад мы писали, что выборы «Барселоны» — это «единственная реальная демократия в мировом футболе, которая одновременно прекрасна и мучительна». Воскресенье это подтвердило.
Прекрасно: 48 000 человек пришли и проголосовали. Игроки стояли в очереди к урнам. Хави пришёл, несмотря на конфликт с победившим кандидатом. Стадион, на котором только что выиграли 5:2, превратился в избирательный участок. Это красиво. Ни в одном другом топ-клубе мира такого не происходит.
Мучительно: те же 2,5 миллиарда долга, те же нерешённые вопросы, тот же президент, та же модель «тратим, чтобы выбраться из кризиса». 68% сосиос это одобрили. Или, по крайней мере, решили, что альтернатива хуже.
Демократия не гарантирует правильных решений. Она гарантирует только то, что решение принято людьми, которых оно касается. «Барселона» решила. Теперь — и победы, и поражения, и радости, и большие проблемы — всё их ответственность.