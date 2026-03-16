В воскресенье 48 000 членов клуба выбрали президента. Выборы закончились так же, как и начались: Лапорта впереди, Фонт позади, вопросы остались без ответов. Но кое-что всё-таки стало яснее.

Мы писали перед выборами, что это будет «референдум за или против Лапорты» . Виктор Фонт — кандидат от оппозиции — хотел именно такого формата — и получил его. Проблема в том, что референдум этот он проиграл.

Результаты:

Лапорта — 68,18%

— 68,18% Фонт — 29,78%

— 29,78% пустые бюллетени («против всех») — 2%

Из 114 504 имеющих право голоса пришли 48 480 человек — явка 42,34%. Не рекордная (в 2021-м было чуть выше), но для выборов, проведённых в середине сезона, в день домашнего матча — вполне приличная.

Разрыв — почти 40%. Это не победа — это разгром.

Как прошёл день

День был устроен так, что, кажется, специально для Лапорты (совпадение?). Выборы — и одновременно матч с «Севильей» на «Камп Ноу». «Барселона» выиграла 5:2, восстановив четырёхочковый отрыв в Ла Лиге от «Реала». Открылись два новых яруса обновлённого стадиона, 60 000 зрителей. Праздник, голы, стройка движется.

Жоан Лапорта и Ханси Флик голосуют на выборах президента «Барселоны» сразу после победы над «Севильей» 5:2 globallookpress.com

После матча Ханси Флик привёл игроков на избирательные участки. Голосовали Педри, Гави, Рафинья, Араухо. Голосовал Деко. Голосовал Серхио Бускетс, прилетевший из Майами.

И голосовал Хави Эрнандес — тот самый, который за несколько дней до выборов дал интервью La Vanguardia, где назвал Лапорту «лжецом» и поддержал Фонта. Хави пришёл, проголосовал и ушёл.

К 11 вечера — когда были подсчитаны все голоса — Лапорта уже праздновал:

То, что происходит в «Барселоне» — уникально в мире. Мы клуб, который голосует. Сегодня — праздник демократии и каталонской гордости. Результат даёт нам огромную силу. Нас не остановить! Жоан Лапорта новый-старый президент «Барселоны»

Фонт был сдержаннее, но соперника поздравил:

Мы расстроены. У нас была мечта трансформировать клуб и приблизить его к людям. Поздравляю Лапорту с бесспорной победой. Виктор Фонт проигравший

Виктор Фонт голосует globallookpress.com

Почему Лапорта выиграл так крупно

Перед выборами казалось, что борьба будет острее. Фонт набрал на 50% больше подписей, чем в 2021-м, консолидировал оппозицию, получил поддержку Хави , агрессивно атаковал по финансам. Дебаты были жаркими и жёсткими. Казалось — есть интрига.

Интриги не было.

Несколько причин, почему:

Во-первых, Флик. Команда под его руководством играет хорошо — лидирует в Ла Лиге, вышла в четвертьфинал ЛЧ. Для рядового сосио главный вопрос не «сколько мы должны», а «мы выигрываем?». Ответ — да. Ну, всё, чего ещё хотеть.

Во-вторых, стадион. «Камп Ноу» — видимый, осязаемый проект. Он стоит кучу денег и вызывает кучу вопросов, но он строится. Два яруса работают. Третий — в процессе. Лапорта обещает финал ЛЧ-2029. Для людей, которые ходят на стадион, — это аргумент сильнее, чем абстрактные цифры в финансовом отчёте.

Жоау Канселу забивает гол в ворота «Севильи» на фоне полных трибун нового «Камп Ноу» globallookpress.com

Жоау Канселу на фоне новых трибун globallookpress.com

В-третьих, Фонт не смог предложить яркую альтернативу. Его кампания строилась на критике: долг, непрозрачность, семейственность, дело Негрейры. Всё это правда или как минимум близко к правде. Но «голосуйте за меня, потому что он плохой» — стратегия, которая работает только когда всё совсем плохо. А сейчас не так: стадион растёт, Ямаль забивает хет-трики. При таком раскладе «а давайте всё перестроим» звучит рискованнее, чем «давайте продолжим».

В-четвёртых — и это, наверное, самое простое объяснение — Лапорта попросту харизматичнее. Он умеет говорить с толпой. Он умеет создавать ощущение «мы вместе». Фонт — технократ, аналитик, человек, блестяще освоивший Power Point. В совете директоров он, возможно, был бы полезнее.

Что осталось неизменным

Лапорта победил. Но ни одна из проблем, которые поднимал Фонт, никуда не делась.

Долг — по-прежнему около 2,5 миллиарда евро . Реконструкция «Камп Ноу» — по-прежнему дороже и дольше, чем планировалось. Дело Негрейры — по-прежнему в судах. Цены на билеты — по-прежнему «для туристов, а не для каталонцев», как говорил Фонт. Комиссия в 50 миллионов за сделку с Nike — по-прежнему вызывает вопросы.

Жоан Лапорта толкает победную речь globallookpress.com

68% голосов не делают долг меньше, но они дают Лапорте мандат на продолжение. Впрочем, и ответственность за то, что будет дальше.

Что меняется

Флик не уходит. До выборов ходили слухи, что немецкий тренер рассматривал уход в случае победы Фонта. Теперь этот вариант не вариант: Флик, вероятнее всего, отработает контракт и, возможно, продлит его. То есть та самая стабильность, которой «Барсе» не хватало последние годы.

Ханси Флик точно остаётся globallookpress.com

Срок увеличился. С этих выборов президентский мандат «Барселоны» — пять лет вместо шести. Лапорта будет руководить до 2031 года. Это его четвёртый мандат в общей сложности (2003–2010, 2021–2026, теперь 2026–2031).

Давление на стадион — максимальное. Лапорта пообещал финал ЛЧ-2029 на обновлённом «Камп Ноу». Если стройка снова задержится или подорожает — это обещание станет его главной уязвимостью ещё до окончания полномочий.

Рендер нового «Камп Ноу» as.com

Трансферное окно. С мандатом на пять лет и победой 68% Лапорта может позволить себе быть амбициозным. Ходят разговоры о центральном нападающем — хотя сам Лапорта перед выборами сказал, что «покупка девятки необязательна при наличии Левандовски и Ферран Торреса». Посмотрим, доживёт ли это обещание хотя бы до июля.

42% — это много или мало?

Отдельная тема — явка. 42,34% — это примерно 48 000 человек из 114 500 имеющих право голоса. Больше половины членов клуба не пришли.

Для сравнения: в 2021-м явка была около 55%, но там было голосование по почте (из-за ковида). В 2015-м — 67%, но те выборы были более драматичными (отставка Бартомеу, кризис).

Можно ли считать 42% — легитимным мандатом? Формально — да: Лапорта получил 32 934 голоса, и этого более чем достаточно по уставу. По сути — ну, 68% от 42% явки означают, что за Лапорту проголосовали примерно 29% всех членов клуба. Это не «подавляющее большинство», но всё же это подавляющее большинство тех, кто пришёл.

Впрочем, низкая явка — не уникальная проблема «Барсы». Это проблема любых выборов, в которых нет ощущения реальной борьбы. Когда исход предрешён — мотивация идти на участок падает. Лапорта был фаворитом с первого дня, и все это знали. Возможно, если бы интрига была реальной — пришло бы больше людей. Но интриги не было, результаты это подтвердили.

Единственная демократия — продолжение

Неделю назад мы писали, что выборы «Барселоны» — это «единственная реальная демократия в мировом футболе, которая одновременно прекрасна и мучительна». Воскресенье это подтвердило.

Прекрасно: 48 000 человек пришли и проголосовали. Игроки стояли в очереди к урнам. Хави пришёл, несмотря на конфликт с победившим кандидатом. Стадион, на котором только что выиграли 5:2, превратился в избирательный участок. Это красиво. Ни в одном другом топ-клубе мира такого не происходит.

Мучительно: те же 2,5 миллиарда долга, те же нерешённые вопросы, тот же президент, та же модель «тратим, чтобы выбраться из кризиса». 68% сосиос это одобрили. Или, по крайней мере, решили, что альтернатива хуже.

Демократия не гарантирует правильных решений. Она гарантирует только то, что решение принято людьми, которых оно касается. «Барселона» решила. Теперь — и победы, и поражения, и радости, и большие проблемы — всё их ответственность.