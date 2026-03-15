В воскресенье, 15 марта, «Барселона» примет «Севилью» в рамках 28-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18:05 Матч пройдет на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне, вмещающем 99 354 зрителя.

17:55 Главным судьей матча будет Хуан Мартинес Мунуэра.

Стартовые составы команд

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кубарси, Мартин, Канселу, Хави Эспарт, Ольмо, Педри, Берналь, Барджи, Рафинья, Левандовски.

«Севилья»: Влаходимос, Куасси, Гудель, Хуанлу Санчес, Аспиликуэта, Суасо, Агуме, Соу, Менди, Адамс, Алексис Санчес.

«Барселона»

«Сине-гранатовые» уверенно занимают 1-е место в таблице Примеры с 67-ю очками в активе после 27-и туров. «Барселона» опережает «Реал» на 4 пункта. На своем поле команда также выступает здорово, занимая по этому показателю также 1-е место в лиге. «Барселона» сумела набрать максимальные 39 очков, выиграв все 13 матчей. В прошедшем поединке «сине-гранатовые» сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в Лиге чемпионов. До этого «Барселона» обыграла «Атлетик» (1:0) в Примере. Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 5-и последних матчей. За этот период «Барселона» четырежды победила и однажды сыграла вничью.

«Барселона» идет за чемпионством в нынешнем сезоне. Пока что команда отлично пользуется осечками «Реала», ведь отставание составляет уже 4 балла. У «сине-гранатовых» продолжает феерить нападающий Ламин Ямаль. За 23 встречи в Примере форвард забил 14 голов и сделал 9 голевых передач, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Не помогут команде в отчетной встрече: Бальде, Кристенсен, Де Йонг и Кунде (у всех — травмы).

«Севилья»

Команда располагается на 14-й позиции в таблице Примере с 31-м очком в активе после 27-и туров. «Севилья» опережает зону вылета на 6 пунктов. В гостях команда выступает местами даже лучше, чем дома. «Севилья» занимает по этому показателю 9-е место в лиге, набрав 15 очков из 39-и возможных. В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1). До этого «Севилья» поделила очки с «Бетиком» (2:2), совершив камбэк с 0:2. Команда не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей в Примере. За этот период «Севилья» 4 раза сыграла вничью и обыграла только «Хетафе» со счетом 1:0.

«Севилья» стабильно набирает очки в последнее время, но команде необходимо чаще побеждать, ведь конкуренты из нижней части турнирной таблицы уже потихоньку наступают на пятки. Стоит отметить, что в последнем очном матче «Севилья» разгромила «Барселону» со счетом 4:1. Получится ли у гостей на сей раз доставить проблемы «сине-гранатовым»? «Барселона» будет доминировать, а «Севилье» будет очень тяжело... Не помогут команде в отчетной встрече: Маркан, Пеке и Салас (у всех — травмы).

Личные встречи

В последнем очном поединке «Севилья» разгромила «Барселону» со счетом 4:1. За всю историю команды сыграли между собой 205 матчей, в 119 играх победила «Барса», в 46 «Севилья», оставшиеся 40 матчей завершились вничью.

