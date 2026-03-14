прогноз на матч Примеры, ставка за 2.35

15 марта в рамках 28-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Севилья». Начало встречи — в 18:15 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Барселона — Севилья с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Барселона»

Турнирное положение: «Сине-гранатовые» уверенно занимают 1-е место в таблице Примеры с 67-ю очками в активе после 27-и туров. «Барселона» опережает «Реал» на 4 пункта.

На своем поле команда также выступает здорово, занимая по этому показателю также 1-е место в лиге. «Барселона» сумела набрать максимальные 39 очков, выиграв все 13 матчей.

Последние матчи: В прошедшем поединке «сине-гранатовые» сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в Лиге чемпионов. До этого «Барселона» обыграла «Атлетик» (1:0) в Примере.

Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 5-и последних матчей. За этот период «Барселона» четырежды победила и однажды сыграла вничью.

Не сыграют: Бальде, Кристенсен, Де Йонг и Кунде (у всех — травмы).

Состояние команды: «Барселона» идет за чемпионством в нынешнем сезоне. Пока что команда отлично пользуется осечками «Реала», ведь отставание составляет уже 4 балла.

У «сине-гранатовых» продолжает феерить нападающий Ламин Ямаль. За 23 встречи в Примере форвард забил 14 голов и сделал 9 голевых передач, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Севилья»

Турнирное положение: Команда располагается на 14-й позиции в таблице Примере с 31-м очком в активе после 27-и туров. «Севилья» опережает зону вылета на 6 пунктов.

В гостях команда выступает местами даже лучше, чем дома. «Севилья» занимает по этому показателю 9-е место в лиге, набрав 15 очков из 39-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1). До этого «Севилья» поделила очки с «Бетиком» (2:2), совершив камбэк с 0:2.

Команда не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей в Примере. За этот период «Севилья» 4 раза сыграла вничью и обыграла только «Хетафе» со счетом 1:0.

Не сыграют: Маркан, Пеке и Салас (у всех — травмы).

Состояние команды: «Севилья» стабильно набирает очки в последнее время, но команде необходимо чаще побеждать, ведь конкуренты из нижней части турнирной таблицы уже потихоньку наступают на пятки.

Стоит отметить, что в последнем очном матче «Севилья» разгромила «Барселону» со счетом 4:1. Получится ли у гостей на сей раз доставить проблемы «сине-гранатовым»? «Барселона» будет доминировать, а «Севилье» будет очень тяжело...

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Барселоне» с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.40, а победа «Севильи» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.35 и 3.00.

Прогноз: «Барселона» способна сыграть результативно.

2.35 Индивидуальный тотал «Барселоны» 3 больше.

Ставка: Индивидуальный тотал «Барселоны» 3 больше за 2.35.

Прогноз: В 1-м тайме команды забьют парочку голов. «Барселона» попытается начать встречу активно.

1.85 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.85.