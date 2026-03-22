В воскресенье, 22 марта, «Барселона» примет «Райо Вальекано» в рамках 29-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

15:50 Матч пройдет на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне, вмещающем 99 354 зрителя.

15:40 Главным судьей матча будет Адриан Кордеро Вега.

Стартовые составы команд

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кубарси, Мартин, Канселу, Араухо, Берналь, Рафинья, Педри, Ямаль, Фермин, Левандовски.

«Райо Вальекано»: Баталья, Лежён, Рациу, Чаварриа, Гумбау, Мартин, Диас, Перес, Сисс, Паласон, Мартин.

«Барселона»

«Сине-гранатовые» находятся на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 70 баллов после 28-ми встреч при разнице мячей 77:28. Предыдущий поединок «Барселона» провел отлично, разгромив «Ньюкасл» со счетом 7:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. До того команда обыграла «Севилью» (5:2) в Ла Лиге и сыграла вничью с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (1:1).

«Барселона» лидирует в чемпионской гонке Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка за 10 туров до финиша. Команда может с позиции силы наращивать или же, как минимум, сохранить преимущество до следующего «класико». Травмированы — Бальде, Кристенсен, де Йонг, Кунде.

«Райо Вальекано»

«Молнии» находятся на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 32 очка после 28-го тура при разнице мячей 28:34. Предыдущий поединок «Райо Вальекано» провел не лучшим образом, потерпев поражение от «Самсунспора» (0:1) в ответной встрече 1/8 финала Лиги конференций. До того команда разошлась миром с «Леванте» (1:1) в Ла Лиге и обыграла «Самсунспор» (3:1) в Лиге конференций.

«Молнии» до поражения от «Самсунспора» не проигрывали в семи встречах кряду. Игра на несколько фронтов не дается легко скромному мадридскому клубу, которому вполне по силам «выжить» в Примере по итогам текущего сезона, но не более. Травмирован — Мендес; дисквалифицирован — Менди.

Личные встречи

Матч первого круга между командами завершилась ничьей — 1:1. За всю историю команды сыграли между собой 48 матчей, в 30 играх победила «Барса», в 7 «Райо Вальекано», оставшиеся 11 матчей завершились вничью.

