У «Ливерпуля» снова не получилось превратить удачный еврокубковый вечер в импульс для Премьер-лиги. После яркой победы над «Галатасараем» команда Арне Слота приехала на юг Англии и снова провалилась в ловушку собственных ошибок. «Брайтон» этим воспользовался с удовольствием. Команда Фабиана Хюрцелера была свежее, агрессивнее и последовательнее во втором тайме, а главным героем стал Дэнни Уэлбек, который оформил дубль.

Результат матча Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Дэнни Уэлбек 14' 1:1 Милош Керкез 30' 2:1 Дэнни Уэлбек 56' Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Матс Виффер, Ферди Кадиоглу, Джеймс Милнер ( Карлос Балеба 76' ), Паскаль Грос, Диего Гомес ( Йоэл Велтман 90' ), Джек Хиншелвуд ( Ясин Аяри 83' ), Янкуба Минте ( Каору Митома 76' ), Дэнни Уэлбек ( Жоржиньо Рюттер 83' ) Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Милош Керкез ( Эндрю Робертсон 76' ), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате ( Федерико Кьеза 77' ), Жереми Фримпонг ( Рио Нгумоха 63' ), Флориан Вирц, Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Коди Матес Гакпо, Уго Экитике ( Кёртис Джонс 8' ) Жёлтые карточки: Янкуба Минте 25', Диего Гомес 45+5', Дэнни Уэлбек 48', Льюис Данк 85', Матс Виффер 90+4' — Ибраима Конате 45', Жереми Фримпонг 61', Алексис Мак Аллистер 68', Доминик Собослаи 79', Федерико Кьеза 90'

Статистика матча 7 Удары в створ 5 7 Удары мимо 4 46 Владение мячом 54 4 Угловые удары 8 2 Офсайды 1 11 Фолы 12

Матч начался для «Ливерпуля» плохо ещё до первого опасного момента у ворот. Юго Экитике, который в последние недели тащил на себе значительную часть атакующей нагрузки, уже в дебюте получил болезненный удар в столкновении с Джеймсом Милнером. Форвард попытался продолжить игру, но быстро стало понятно, что не сможет — вынужденная замена уже на первых минутах заметно изменила атакующую структуру гостей.

Первый гол «Брайтона» — концентрат всех проблем «Ливерпуля»

Для команды, у которой и без того кадровые проблемы впереди, травма выглядела особенно тревожно. Салах отсутствовал, Алисон тоже не сыграл, а ротация в такой момент выглядит вопросом выживания.

Первый мяч хозяев получился почти образцовым примером того, как не надо обороняться. Всё началось с потери Кёртиса Джонса, продолжилось неудачным розыгрышем от Георгия Мамардашвили, который просто отправил мяч в аут, а затем обернулось полной дезорганизацией в штрафной.

После вброса из аута мяч был доставлен в штрафную, Диего Гомес сбросил его обратно в центр, а Уэлбек слишком легко выиграл позицию и отправил мяч в ворота. В эпизоде плохо выглядели почти все: и вратарь, и край обороны, и Конате, который позволил форварду сыграть слишком свободно. Если у «Ливерпуля» в этом сезоне и была какая-то тенденция, то только негативная. Одна небрежность тянет за собой вторую, и в итоге обычная игровая ситуация превращается в пропущенный мяч.

На фоне общего разочаровывающего рисунка игры «Ливерпуль» всё же нашёл способ сравнять счёт. И здесь уже «Брайтон» сам подарил сопернику шанс. Льюис Данк решил сыграть назад головой, не убедившись, что ситуация под контролем. Милош Керкез блестяще прочитал эпизод, вовремя стартовал, выскочил из-за спины защитника и элегантно перебросил Бартa Вербрюггена. Это был действительно умный и техничный гол — редкий момент, когда в матче такого уровня всё решили не сила и темп, а мгновенное чтение ситуации.

Керкез вообще был одним из немногих, кто выглядел у «Ливерпуля» живо и по-хорошему злым. Но проблема гостей заключалась в том, что отдельных вспышек в этом сезоне слишком часто оказывается недостаточно.

Во втором тайме «Брайтон» был свежее и заслужил победу

После перерыва стало ещё заметнее, насколько «Ливерпулю» не хватает энергии. У команды Слота было всего около двух с половиной суток на восстановление после Лиги Чемпионов, и это чувствовалось буквально в каждом движении. «Брайтон» же провёл неделю без официальных игр и выглядел значительно бодрее. Хозяева лучше двигали мяч, чаще находили свободные зоны и регулярно нагружали оборону гостей. Мамардашвили, при всех проблемах в игре ногами, несколько раз по-настоящему спас «Ливерпуль», но удержать ничью не смог и он.

Решающий мяч снова пришёл с правого фланга атаки «Брайтона». Янкуба Минте доставил мяч в штрафную, Джек Хиншелвуд выиграл эпизод на дальней штанге, а Уэлбек снова оказался там, где нужно. Простое завершение, но слишком простое для уровня обороны «Ливерпуля». Снова потеря концентрации, открытый игрок в штрафной, снова гол.

На фоне проблем «Ливерпуля» особенно ярко выглядел Дэнни Уэлбек. Его дубль стал определённым показателем разницы в концентрации и эффективности. Пока гости пытались нащупать ритм и приходили в себя после очередного тяжёлого отрезка сезона, Уэлбек работал без лишнего шума и наказывал за каждую ошибку. «Брайтон» провёл зрелый матч, чётко осознавал, где соперник уязвим — и бил ровно туда.

У «Ливерпуля» снова всё рушится после еврокубков

Это поражение стало очередным подтверждением устойчивого паттерна. «Ливерпуль» в этом сезоне неоднократно побеждал в Лиге Чемпионов, а затем почти сразу срывался в следующем матче чемпионата. Победа над «Айнтрахтом» сменилась осечкой, успех против «Реала» — поражением от «Сити», теперь то же произошло после разгрома «Галатасарая».

У команды Слота по-прежнему хорошие идеи и высокий потолок качества, но сезон всё больше превращается в синусоиду, где яркая победа почти не даёт гарантии, что через три дня не случится нового провала. С турнирной точки зрения эта осечка может оказаться очень болезненной. Борьба за место в Лиге Чемпионов плотная, и такие матчи уже давно нельзя считать проходными. Особенно если учитывать, что «Ливерпуль» снова оказался уязвим и кадрово, и психологически.

Календарь и таблица АПЛ

Но, возможно, ещё тревожнее то, что команда снова проиграла матч, в котором всё было знакомо заранее. Усталость, давление, необходимость собраться после яркого матча посреди недели — всё это было очевидно до стартового свистка, но «Ливерпуль» всё равно пошёл по тому же сценарию.