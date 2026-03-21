Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

У «Ливерпуля» снова не получилось превратить удачный еврокубковый вечер в импульс для Премьер-лиги. После яркой победы над «Галатасараем» команда Арне Слота приехала на юг Англии и снова провалилась в ловушку собственных ошибок. «Брайтон» этим воспользовался с удовольствием. Команда Фабиана Хюрцелера была свежее, агрессивнее и последовательнее во втором тайме, а главным героем стал Дэнни Уэлбек, который оформил дубль.

Результат матча

Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Альбион2:1ЛиверпульЛиверпульЛиверпуль
1:0 Дэнни Уэлбек 14' 1:1 Милош Керкез 30' 2:1 Дэнни Уэлбек 56'
Брайтон энд Хоув Альбион:  Барт Вербрюгген,  Ян Паул ван Хекке,  Льюис Данк,  Матс Виффер,  Ферди Кадиоглу,  Джеймс Милнер (Карлос Балеба 76'),  Паскаль Грос,  Диего Гомес (Йоэл Велтман 90'),  Джек Хиншелвуд (Ясин Аяри 83'),  Янкуба Минте (Каору Митома 76'),  Дэнни Уэлбек (Жоржиньо Рюттер 83')
Ливерпуль:  Георгий Мамардашвили,  Милош Керкез (Эндрю Робертсон 76'),  Вирджил ван Дейк,  Ибраима Конате (Федерико Кьеза 77'),  Жереми Фримпонг (Рио Нгумоха 63'),  Флориан Вирц,  Алексис Мак Аллистер,  Доминик Собослаи,  Райан Гравенберх,  Коди Матес Гакпо,  Уго Экитике (Кёртис Джонс 8')
Жёлтые карточки:  Янкуба Минте 25',  Диего Гомес 45+5',  Дэнни Уэлбек 48',  Льюис Данк 85',  Матс Виффер 90+4'  —  Ибраима Конате 45',  Жереми Фримпонг 61',  Алексис Мак Аллистер 68',  Доминик Собослаи 79',  Федерико Кьеза 90'

Матч начался для «Ливерпуля» плохо ещё до первого опасного момента у ворот.  Юго Экитике, который в последние недели тащил на себе значительную часть атакующей нагрузки, уже в дебюте получил болезненный удар в столкновении с Джеймсом Милнером.  Форвард попытался продолжить игру, но быстро стало понятно, что не сможет — вынужденная замена уже на первых минутах заметно изменила атакующую структуру гостей.

Юго Экитике на газоне globallookpress.com

Первый гол «Брайтона» — концентрат всех проблем «Ливерпуля»

Для команды, у которой и без того кадровые проблемы впереди, травма выглядела особенно тревожно.  Салах отсутствовал, Алисон тоже не сыграл, а ротация в такой момент выглядит вопросом выживания.

Первый мяч хозяев получился почти образцовым примером того, как не надо обороняться.  Всё началось с потери Кёртиса Джонса, продолжилось неудачным розыгрышем от Георгия Мамардашвили, который просто отправил мяч в аут, а затем обернулось полной дезорганизацией в штрафной.

После вброса из аута мяч был доставлен в штрафную, Диего Гомес сбросил его обратно в центр, а Уэлбек слишком легко выиграл позицию и отправил мяч в ворота.  В эпизоде плохо выглядели почти все: и вратарь, и край обороны, и Конате, который позволил форварду сыграть слишком свободно.  Если у «Ливерпуля» в этом сезоне и была какая-то тенденция, то только негативная.  Одна небрежность тянет за собой вторую, и в итоге обычная игровая ситуация превращается в пропущенный мяч.

Первый гол Уэлбека globallookpress.com

На фоне общего разочаровывающего рисунка игры «Ливерпуль» всё же нашёл способ сравнять счёт.  И здесь уже «Брайтон» сам подарил сопернику шанс.  Льюис Данк решил сыграть назад головой, не убедившись, что ситуация под контролем.  Милош Керкез блестяще прочитал эпизод, вовремя стартовал, выскочил из-за спины защитника и элегантно перебросил Бартa Вербрюггена.  Это был действительно умный и техничный гол — редкий момент, когда в матче такого уровня всё решили не сила и темп, а мгновенное чтение ситуации.

Керкез вообще был одним из немногих, кто выглядел у «Ливерпуля» живо и по-хорошему злым.  Но проблема гостей заключалась в том, что отдельных вспышек в этом сезоне слишком часто оказывается недостаточно.

Милош Керкез globallookpress.com

Во втором тайме «Брайтон» был свежее и заслужил победу

После перерыва стало ещё заметнее, насколько «Ливерпулю» не хватает энергии.  У команды Слота было всего около двух с половиной суток на восстановление после Лиги Чемпионов, и это чувствовалось буквально в каждом движении.  «Брайтон» же провёл неделю без официальных игр и выглядел значительно бодрее.  Хозяева лучше двигали мяч, чаще находили свободные зоны и регулярно нагружали оборону гостей.  Мамардашвили, при всех проблемах в игре ногами, несколько раз по-настоящему спас «Ливерпуль», но удержать ничью не смог и он.

Решающий мяч снова пришёл с правого фланга атаки «Брайтона».  Янкуба Минте доставил мяч в штрафную, Джек Хиншелвуд выиграл эпизод на дальней штанге, а Уэлбек снова оказался там, где нужно.  Простое завершение, но слишком простое для уровня обороны «Ливерпуля».  Снова потеря концентрации, открытый игрок в штрафной, снова гол.

Второй гол Уэлбека globallookpress.com

На фоне проблем «Ливерпуля» особенно ярко выглядел Дэнни Уэлбек.  Его дубль стал определённым показателем разницы в концентрации и эффективности.  Пока гости пытались нащупать ритм и приходили в себя после очередного тяжёлого отрезка сезона, Уэлбек работал без лишнего шума и наказывал за каждую ошибку.  «Брайтон» провёл зрелый матч, чётко осознавал, где соперник уязвим — и бил ровно туда.

У «Ливерпуля» снова всё рушится после еврокубков

Это поражение стало очередным подтверждением устойчивого паттерна.  «Ливерпуль» в этом сезоне неоднократно побеждал в Лиге Чемпионов, а затем почти сразу срывался в следующем матче чемпионата.  Победа над «Айнтрахтом» сменилась осечкой, успех против «Реала» — поражением от «Сити», теперь то же произошло после разгрома «Галатасарая».

«Брайтон» — «Ливерпуль» globallookpress.com

У команды Слота по-прежнему хорошие идеи и высокий потолок качества, но сезон всё больше превращается в синусоиду, где яркая победа почти не даёт гарантии, что через три дня не случится нового провала.  С турнирной точки зрения эта осечка может оказаться очень болезненной.  Борьба за место в Лиге Чемпионов плотная, и такие матчи уже давно нельзя считать проходными.  Особенно если учитывать, что «Ливерпуль» снова оказался уязвим и кадрово, и психологически.

Календарь и таблица АПЛ

Но, возможно, ещё тревожнее то, что команда снова проиграла матч, в котором всё было знакомо заранее.  Усталость, давление, необходимость собраться после яркого матча посреди недели — всё это было очевидно до стартового свистка, но «Ливерпуль» всё равно пошёл по тому же сценарию.