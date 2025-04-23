Почти непобедимые. ПСЖ установил рекорд, но не смог обыграть «Нант»

Даже не победив, «ПСЖ» сумел войти в книги рекордов. Команда Луиса Энрике провела 39-й подряд выездной матч в чемпионате без поражений, побив европейский рекорд, державшийся с начала 90-х — тогда «Милан» Капелло остановился на 38 играх. Но на «Стад де ля Божуар» столичный клуб был не всесилен.
Давление без угрозы
Парижане начали с ожидаемым превосходством. Почти 80% владения мячом в первом тайме, постоянные перепасовки на чужой половине поля, спокойная осада штрафной «Нанта» — всё это выглядело как пролог к очередной рутиной победе. Луис Энрике выпустил экспериментальный состав: на правом фланге — дуэт Жоау Невеша и Ли Кан Ина, в центре — связка Фабиан Руис — Витинья. Однако до опасных моментов дело доходило редко.
Первый по-настоящему острый эпизод возник лишь к 30-й минуте — Дембеле пробил выше. А вскоре пришёл и гол: быстрая комбинация с участием Дембеле, Ли Кан Ина и Витиньи завершилась точным ударом португальца с линии вратарской — 0:1.
Второе дыхание «Нанта»
До перерыва казалось, что это станет ещё одной контрольной победой ПСЖ, уже чемпионского. Но после выхода из раздевалки «Нант» вышел другим. Команда Антуана Комбуаре сбросила страх и включила смелость. Сначала Симон едва не поймал Маркиньоса на ошибке, затем Кастеллетто пробил в упор — и только кошачья реакция Доннаруммы спасла гостей.
Луис Энрике, возможно, почувствовав тревогу, пошёл на необычный шаг — заменил сразу четырёх игроков на 62-й минуте. На поле вышли Рамуш, Барколя, Дуэ и Пачо. Но вот парадокс: именно после этого игра ПСЖ рассыпалась на эпизоды.
Карлгрен продолжал творить чудеса в воротах «Нанта», отразив удары Витиньи и Барколя, а «жёлтые» выжидали. И дождались: на 83-й минуте после неразберихи у чужой штрафной Дуглас Аугусто нанёс мощный удар с левой — и мяч влетел в угол ворот, несмотря на прыжок Доннаруммы.
Один шаг в вечность
Финальный штурм ПСЖ был скорее символическим. Лишь в компенсированное время Гонсалу Рамуш, имевший отличный шанс, пробил головой — и попал в перекладину. Больше Париж не создал. Матч завершился ничьей, но именно она стала исторической.
Серия из 39 выездных матчей без поражений — новый рекорд топ-5 европейских лиг. Последний раз ПСЖ проигрывал вне дома более 800 дней назад — в феврале 2023 года в Монако. С тех пор — только победы и ничьи.
Призраки «Арсенала» и реальность «Нанта»
Матч в Нанте был последней проверкой перед настоящим испытанием — визитом в Лондон, где через неделю ПСЖ предстоит сыграть с «Арсеналом» в полуфинале ЛЧ. Именно поэтому Луис Энрике бережно распределяет минуты и силы. Но эта осторожность едва не обернулась провалом.
«Нант» же получил не просто очко, а надежду. В концовке сезона, где за выживание борются сразу шесть команд, каждая ничья может стать золотой. Команда теперь в четырёх очках от зоны стыков — и игра против чемпиона может стать переломной.
Дальше для ПСЖ — матч с «Ниццей» в пятницу, а затем — всё внимание на Лигу чемпионов. Четыре тура до конца Лиги 1, и пока команда идёт без поражений. Сможет ли Луис Энрике довести сезон до идеала и закончить чемпионат без единого проигрыша — покажет ближайший месяц.