Почти непобедимые. ПСЖ установил рекорд, но не смог обыграть «Нант»

На бумаге всё выглядело просто: чемпион Франции, готовящийся к европейским баталиям, против команды, цепляющейся за выживание. Однако «Нант» доказал, что даже самая грозная сила не застрахована от пробуксовки. Матч в перенесённом 29-м туре Лиги 1 завершился результативной ничьей 1:1, но за этим счётом скрываются напряжение, драматургия и история.

Футбол. Франция. Лига 1 Нант — ПСЖ 1:1 Голы: 0:1 Витор Феррейра (33'), 1:1 Дуглас Аугусто (84') Нант: Патрик Карльгрен, Дуглас, Жан-Шарль Кастеллетто, Николя Паллуа (Мостафа Мохамед, 73'), Натан Зезе, Кельвен Амьен-Аду, Николя Коцца, Педро Чиривелья (Тино Кадевере, 86'), Йоанн Лепенан, Моузес Саймон, Маттис Аблин (Фабьен Сентонс, 86') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш (Вильян Пачо, 63'), Лукас Бералдо, Маркос Маркиньос, Хвича Кварацхелия (Сенни Меюлю, 71'), Усман Дембеле (Дезире Дуэ, 63'), Фабиан Руис, Витор Феррейра, Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери (Брэдли Баркола, 63'), Ли Кан Ин (Гонсалу Рамуш, 63') Предупреждения: Жан-Шарль Кастеллетто (78'), Педро Чиривелья (80')

Даже не победив, «ПСЖ» сумел войти в книги рекордов. Команда Луиса Энрике провела 39-й подряд выездной матч в чемпионате без поражений, побив европейский рекорд, державшийся с начала 90-х — тогда «Милан» Капелло остановился на 38 играх. Но на «Стад де ля Божуар» столичный клуб был не всесилен.

Нант — ПСЖ afp.com

Давление без угрозы

Парижане начали с ожидаемым превосходством. Почти 80% владения мячом в первом тайме, постоянные перепасовки на чужой половине поля, спокойная осада штрафной «Нанта» — всё это выглядело как пролог к очередной рутиной победе. Луис Энрике выпустил экспериментальный состав: на правом фланге — дуэт Жоау Невеша и Ли Кан Ина, в центре — связка Фабиан Руис — Витинья. Однако до опасных моментов дело доходило редко.

Первый по-настоящему острый эпизод возник лишь к 30-й минуте — Дембеле пробил выше. А вскоре пришёл и гол: быстрая комбинация с участием Дембеле, Ли Кан Ина и Витиньи завершилась точным ударом португальца с линии вратарской — 0:1.

Нант — ПСЖ afp.com

Второе дыхание «Нанта»

До перерыва казалось, что это станет ещё одной контрольной победой ПСЖ, уже чемпионского. Но после выхода из раздевалки «Нант» вышел другим. Команда Антуана Комбуаре сбросила страх и включила смелость. Сначала Симон едва не поймал Маркиньоса на ошибке, затем Кастеллетто пробил в упор — и только кошачья реакция Доннаруммы спасла гостей.

Луис Энрике, возможно, почувствовав тревогу, пошёл на необычный шаг — заменил сразу четырёх игроков на 62-й минуте. На поле вышли Рамуш, Барколя, Дуэ и Пачо. Но вот парадокс: именно после этого игра ПСЖ рассыпалась на эпизоды.

Карлгрен продолжал творить чудеса в воротах «Нанта», отразив удары Витиньи и Барколя, а «жёлтые» выжидали. И дождались: на 83-й минуте после неразберихи у чужой штрафной Дуглас Аугусто нанёс мощный удар с левой — и мяч влетел в угол ворот, несмотря на прыжок Доннаруммы.

Нант — ПСЖ afp.com

Один шаг в вечность

Финальный штурм ПСЖ был скорее символическим. Лишь в компенсированное время Гонсалу Рамуш, имевший отличный шанс, пробил головой — и попал в перекладину. Больше Париж не создал. Матч завершился ничьей, но именно она стала исторической.

Серия из 39 выездных матчей без поражений — новый рекорд топ-5 европейских лиг. Последний раз ПСЖ проигрывал вне дома более 800 дней назад — в феврале 2023 года в Монако. С тех пор — только победы и ничьи.

Призраки «Арсенала» и реальность «Нанта»

Матч в Нанте был последней проверкой перед настоящим испытанием — визитом в Лондон, где через неделю ПСЖ предстоит сыграть с «Арсеналом» в полуфинале ЛЧ. Именно поэтому Луис Энрике бережно распределяет минуты и силы. Но эта осторожность едва не обернулась провалом.

Нант — ПСЖ afp.com

«Нант» же получил не просто очко, а надежду. В концовке сезона, где за выживание борются сразу шесть команд, каждая ничья может стать золотой. Команда теперь в четырёх очках от зоны стыков — и игра против чемпиона может стать переломной.

Календарь и таблица Лиги 1

Дальше для ПСЖ — матч с «Ниццей» в пятницу, а затем — всё внимание на Лигу чемпионов. Четыре тура до конца Лиги 1, и пока команда идёт без поражений. Сможет ли Луис Энрике довести сезон до идеала и закончить чемпионат без единого проигрыша — покажет ближайший месяц.