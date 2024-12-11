ФИФА объявила, где пройдут ЧМ-2030 и ЧМ-2034

Победители ЧМ-2022 — сборная Аргентины Фото: globallookpress.com
В 2030 году мировое первенство примут Марокко, Португалия и Испания. Помимо этого, еще три игры состоятся в Уругвае, Парагвае и Аргентине.
В 2034 году Мундиаль примет Саудовская Аравия. При этом, он пройдет зимой в связи с климатическими условиями региона. Матчи будут проходить на 15 стадионах в пяти городах: Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Эль-Хубаре и Неоме.
Отметим, что обе заявки были безальтернативными. Других кандидатов на проведение турниров не нашлось.