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  • 18:39
    • ФИФА объявила, где пройдут ЧМ-2030 и ЧМ-2034
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    ФИФА объявила, где пройдут ЧМ-2030 и ЧМ-2034

    Футбол ФИФА ЧМ-2026
    Конгресс Международной федерации футбола утвердил места проведения сразу двух чемпионатов мира.

    Победители ЧМ-2022 — сборная Аргентины
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    Победители ЧМ-2022 — сборная Аргентины

    В 2030 году мировое первенство примут Марокко, Португалия и Испания. Помимо этого, еще три игры состоятся в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

    В 2034 году Мундиаль примет Саудовская Аравия. При этом, он пройдет зимой в связи с климатическими условиями региона. Матчи будут проходить на 15 стадионах в пяти городах: Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Эль-Хубаре и Неоме.

    Отметим, что обе заявки были безальтернативными. Других кандидатов на проведение турниров не нашлось.

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