ФИФА объявила, где пройдут ЧМ-2030 и ЧМ-2034

Конгресс Международной федерации футбола утвердил места проведения сразу двух чемпионатов мира.

В 2030 году мировое первенство примут Марокко, Португалия и Испания. Помимо этого, еще три игры состоятся в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

В 2034 году Мундиаль примет Саудовская Аравия. При этом, он пройдет зимой в связи с климатическими условиями региона. Матчи будут проходить на 15 стадионах в пяти городах: Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Эль-Хубаре и Неоме.

Отметим, что обе заявки были безальтернативными. Других кандидатов на проведение турниров не нашлось.