Влипнет ли «Труа» в неприятности?

прогноз на матч девятого тура французской Лиги 1, ставка за 1.80

31 октября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Труа» и «Ле Ман». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Труа»

Турнирное положение: «Труа» после восьми стартовых туров нового сезона французской Лиги 1 имеет пять очков в своем активе.

Команда занимает 17-е место, что в зоне вылета (17-18-я строчки), на два балла отставая от безопасной 15-й позиции и зоны плей-офф за право остаться в элите (16-е место).

Последние матчи: ранее в восьмом туре чемпионата Франции коллектив в чужих стенах разошёлся мировой с «Тулузой» (0:0).

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Перед этим в предыдущем туре национального первенства клуб и вовсе остался без очков, когда теперь на своем поле потерпел поражение от «Ланса» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Коне и Узенаджи, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в семи последних поединках, четыре из которых были официальными, «Труа» ни разу не выиграл при пяти поражениях.

С такой формой у хозяев вроде бы невысокие шансы выиграть, но примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля, все же позволяют им рассчитывать на успех.

Пять голов команды в текущем сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.

«Ле Ман»

Турнирное положение: «Ле Ман» после восьми стартовых туров нового сезона французской Лиги 1 имеет семь пунктов в своем активе.

Команда занимает 15-е место, по дополнительным показателям опережая зону плей-офф за право остаться в элите (16-я позиция) и на два очка — зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: ранее в восьмом туре французского чемпионата коллектив на чужом поле сыграл вничью с «Осером» (1:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства клуб уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел разгром от «Тулузы» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Бурабаа и Сидибе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, «Ле Ман» проиграл трижды и ни разу не выиграл.

У гостей вроде бы плохие шансы даже на мировой исход, тем более на выезде, но с учётом примерно того же класса соперника, они все же есть.

Луи Мафута — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырёх из шести последних матчей «Труа» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Ле Мана» забивали больше двух голов

в трёх из четырёх последних матчей «Ле Ман» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Труа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.37. Ничья — в 3.40, выигрыш «Ле Мана» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.95.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше двух мячей. Так было и в их трёх из пяти последних выездных поединков.

Тем временем, такой же расклад сыграл и в двух из трех последних домашних матчей хозяев поля.

1.80 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Труа» — «Ле Ман» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь такой сценарий был реализован в четырёх из шести последних матчей «Ле Мана».

2.05 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Труа» — «Ле Ман» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05