31 октября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Труа» и «Ле Ман». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Труа»
Турнирное положение: «Труа» после восьми стартовых туров нового сезона французской Лиги 1 имеет пять очков в своем активе.
Команда занимает 17-е место, что в зоне вылета (17-18-я строчки), на два балла отставая от безопасной 15-й позиции и зоны плей-офф за право остаться в элите (16-е место).
Последние матчи: ранее в восьмом туре чемпионата Франции коллектив в чужих стенах разошёлся мировой с «Тулузой» (0:0).
Перед этим в предыдущем туре национального первенства клуб и вовсе остался без очков, когда теперь на своем поле потерпел поражение от «Ланса» (1:3).
Не сыграют: травмированы — Коне и Узенаджи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, четыре из которых были официальными, «Труа» ни разу не выиграл при пяти поражениях.
С такой формой у хозяев вроде бы невысокие шансы выиграть, но примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля, все же позволяют им рассчитывать на успех.
Пять голов команды в текущем сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.
«Ле Ман»
Турнирное положение: «Ле Ман» после восьми стартовых туров нового сезона французской Лиги 1 имеет семь пунктов в своем активе.
Команда занимает 15-е место, по дополнительным показателям опережая зону плей-офф за право остаться в элите (16-я позиция) и на два очка — зону вылета (17-18-я строчки).
Последние матчи: ранее в восьмом туре французского чемпионата коллектив на чужом поле сыграл вничью с «Осером» (1:1).
Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства клуб уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел разгром от «Тулузы» (0:3).
Не сыграют: травмированы — Бурабаа и Сидибе, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, «Ле Ман» проиграл трижды и ни разу не выиграл.
У гостей вроде бы плохие шансы даже на мировой исход, тем более на выезде, но с учётом примерно того же класса соперника, они все же есть.
Луи Мафута — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырёх из шести последних матчей «Труа» хотя бы одна команда не забивала
- в пяти из шести последних матчей «Ле Мана» забивали больше двух голов
- в трёх из четырёх последних матчей «Ле Ман» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Труа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.37. Ничья — в 3.40, выигрыш «Ле Мана» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.95.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше двух мячей. Так было и в их трёх из пяти последних выездных поединков.
Тем временем, такой же расклад сыграл и в двух из трех последних домашних матчей хозяев поля.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь такой сценарий был реализован в четырёх из шести последних матчей «Ле Мана».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05