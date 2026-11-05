Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказывается играть прощальный матч за сборную Португалии, сообщает Observador.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В четверг, 5 ноября, 41-летний футболист объявил о завершении карьеры в национальной команде. Утверждается, что в данный момент Роналду отказывается от прощального матча за сборную. Ранее FPF заявляла о намерении устроить мероприятие в честь Криштиану, чтобы отдать ему дань уважения.

Конфликт с Жезушем

Завершению международной карьеры предшествовал конфликт с главным тренером Португалии Жорже Жезушем: в сентябре Роналду отыграл 67 минут против Уэльса (1:0), а следующую встречу Лиги наций с Норвегией (2:1) целиком провёл в запасе.

30 сентября перед матчем с Данией форвард покинул расположение команды. С тех пор он и Жезуш не общались.

6 октября Криштиану объяснил свой отъезд нарушенными договорённостями с тренером. По его словам, Жезуш обещал выпустить его против норвежцев, но не сдержал слово. Роналду признал, что не должен был самовольно уезжать, извинился и попросил федерацию наказать его без поблажек.

Криштиану Роналду и Жорже Жезуш globallookpress.com

По данным издания A Bola, Криштиану Роналду не сообщал главному тренеру сборной Португалии о решении уйти из команды, хотя заранее проинформировал о своем решении президента Португальской футбольной федерации Педру Проэнсу.

Жорже надеялся убедить Криштиану остаться и принять участие в матчах Лиги наций в ноябре. В четверг должен был состояться телефонный разговор Роналду и Жезуша при посредничестве главы федерации, однако футболист не захотел говорить с тренером.

Что дальше?

Из клубного футбола Роналду пока не уходит — его соглашение с «Аль-Насром» рассчитано до июня 2027 года. Однако в августовском интервью журналу Vogue он допускал, что нынешний сезон может стать последним в его профессиональной карьере.