Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии. 41-летний нападающий «Аль-Насра» опубликовал видеообращение в своих социальных сетях.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Пришло время повесить на гвоздь футболку нашей сборной с номером семь. Это было непростое решение, потому что есть решения, которые принимаются не только головой, но и сердцем», — заявил пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Обещал вернуться

Объявлению предшествовал конфликт с главным тренером Португалии Жорже Жезушем: в сентябре Роналду отыграл 67 минут против Уэльса (1:0), а следующую встречу Лиги наций с Норвегией (2:1) целиком провёл в запасе. Перед матчем с Данией форвард покинул расположение команды.

6 октября Криштиану объяснил свой отъезд нарушенными договорённостями с тренером. По его словам, Жезуш обещал выпустить его против норвежцев, но не сдержал слово. Роналду признал, что не должен был самовольно уезжать, извинился и попросил федерацию наказать его без поблажек.

Тогда же нападающий опроверг завершение международной карьеры и заявил, что останется доступен для вызова после отбытия наказания. Он также рассказал, что подготовил прощальное письмо ещё после чемпионата мира, но решил продолжить выступления.

Рекорды и три трофея

Роналду завершает выступления за Португалию с 234 матчами и 146 голами — оба показателя являются мировыми рекордами в мужском футболе на уровне сборных.

С национальной командой он выиграл чемпионат Европы 2016 года и два розыгрыша Лиги наций — в 2019-м и 2025-м. Последним выходом на поле за сборную остался сентябрьский матч с Уэльсом.

Роналду с трофеем Евро-2016 globallookpress.com

Но чемпионат мира Криштиану так и не покорился. На последнем для него мундиале летом этого года Португалия уступила Испании в 1/8 финала — 0:1.

Контракт с «Аль-Насром» действует до лета

Из клубного футбола Роналду пока не уходит — его соглашение с «Аль-Насром» рассчитано до июня 2027 года. Однако в августовском интервью журналу Vogue он допускал, что нынешний сезон может стать последним в его профессиональной карьере.