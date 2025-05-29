«Челси» выиграл Лигу Конференций за тайм: «Бетис» не смог переписать историю

Вроцлав стал ареной новой главы в истории «Челси». Финал Лиги конференций, который сначала казался романтической сказкой «Бетиса», обернулся торжеством рационального футбола и индивидуального класса. Под руководством Энцо Марески, вдохновлённые Коулом Палмером, лондонцы устроили камбек и завоевали последний недостающий европейский трофей.

Футбол. Лига конференций. Финал Бетис — Челси 1:4 Голы: 1:0 Абде Эззальзули (9'), 1:1 Энцо Фернандес (65'), 1:2 Николас Джексон (70'), 1:3 Джейдон Санчо (83'), 1:4 Мойсес Кайседо (90 + 1') Бетис: Адриан, Юссуф Сабали, Марк Бартра, Натан, Рикардо Родригес (Ромен Перро, 46'), Пабло Форнальс (Серхи Альтмира, 85'), Джонни Кардозо (Джовани Ло Чельсо, 85'), Иско, Антони, Абде Эззальзули (Хесус Родригес Карабальо, 53'), Седрик Бакамбу (Айтор Руйбаль, 72') Челси: Филип Йоргенсен, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль (Леви Колвилл, 61'), Мало Гюсто (Рис Джеймс, 46'), Энцо Фернандес, Коул Палмер (Марк Гиу, 87'), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Николас Джексон (Кирман Дьюсбери-Холл, 80'), Чуквунонсо Мадуэке, Педру Нету (Джейдон Санчо, 61') Предупреждения: Мойсес Кайседо (41'), Бенуа Бадьяшиль (55'), Коул Палмер (79'), Джейдон Санчо (85'), Антони (88'), Ромен Перро (90 + 5')

Для «Бетиса» этот матч был не просто финалом — это был исторический момент. Первая в истории клуба европейская решающая игра, шанс сделать то, чего не удалось вообще никому ранее. И с первых минут андердог выглядел как фаворит. Испанцы играли с невероятной энергией, агрессивно встречали соперника и сразу нашли слабое место — правый фланг «Челси».

Мало Густо, номинальный правый защитник, получил задание действовать как дополнительный полузащитник, но оказался неготов к такому уровню давления. Его потеря на 9-й минуте привела к голу: абсолютно гениальный Иско нашёл Эззалзули пасом во второй темп, а тот низом пробил мимо Йоргенсена — 1:0.

Удар Эз Абде globallookpress.com

На волне успеха «Бетис» продолжил наседать. Удары Бартры, Кардосо и Натана не достигли цели, но тревожные звоночки для «Челси» звенели всё громче. Команда Марески казалась потерянной — без центра поля, без структуры и даже без каких-то конкретных идей. На перерыв лондонцы ушли под свист и в полной тишине своего сектора, который, к слову, они даже не смогли полностью заполнить.

Иско globallookpress.com

Мареска признал ошибки — и всё изменилось

Только во втором тайме «Челси» наконец показал, зачем приехал. Решающее изменение — выход Риса Джеймса вместо провалившегося Густо. Капитан сразу навёл порядок на фланге, а вместе с этим и вся команда обрела равновесие.

Энцо Фернандес и Кайседо перехватили инициативу в центре, «Бетис» начал уставать, а Коул Палмер — просыпаться. Нельзя не отметить и две замены «Бетиса», которые уничтожили левый фланг севильцев. Сначла Перро вышел вместо Родригеса, а потом сломался и Эз Абде — его заменил юный Хесус Родригес.

До этого Палмер был блеклой тенью самого себя, но во втором тайме англичанин будто включил другой режим. Его первая подача с правого фланга была настолько филигранной, что Энцо Фернандесу оставалось только аккуратно кивнуть мяч в угол — 1:1.

Игроки Челси празднуют первый гол globallookpress.com

Спустя пять минут — дежавю: Палмер обыграл соперника, прострелил, и Николас Джексон криво, но занёс мяч в ворота. Камбек был завершён уже на 70-й минуте, «Бетис» так ничем и не смог ответить.

Николас Джексон globallookpress.com

С этого момента «Челси» едва ли уступал даже в отдельных эпизодах. Физически и ментально они превзошли измученного соперника. Дьюсбери-Холл, игравший во всех матчах турнира, вышел на замену и в своём фирменном стиле прорвался сквозь центр поля, отдав мяч Джейдону Санчо — тот элегантно закрутил третий мяч в сетку. Гол-то красивый, но самое время задуматься о будущем Санчо — по информации английских инсайдеров, «Челси» настолько не хочет выкупать Джейдона за 25 миллионов, что готов заплатить 5, лишь бы вернуть англичанина обратно в «МЮ».

Джейдон Санчо globallookpress.com

А уже в добавленное время Мойсес Кайседо поставил точку — его удар из-за штрафной с рикошетом стал финальным эпизодом матча, где мечта «Бетиса» уступила классу и глубине состава.

Гол Кайседо globallookpress.com

Новый «Челси» берёт трофей

Эта победа — определённая веха в современной истории клуба. «Челси» стал первым клубом в истории, выигравшим все пять возможных еврокубков: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА и теперь Лигу конференций. Более того, команда Марески стала первой, победившей испанский клуб в финале европейского турнира с 2002 года, прервав 27-матчевую победную серию клубов Ла Лиги.

Для Тодда Боэли, владеющего клубом три года, это первый трофей новой эры. И, возможно, начало возрождения. Молодой тренер Мареска доказал, что умеет принимать сложные решения — и признавать ошибки. А Коул Палмер доказал, что спад в его игре — временный, и Палмер всё ещё может в одиночку решать матчи.

Игроки Челси празднуют победу globallookpress.com

«Челси» начал свой еврокубковый путь под новым началом. И сделал это с трофеем — и с намёком, что впереди может быть гораздо больше. Уже осенью — долгожданное возвращение в Лигу Чемпионов.

Разбитое сердце «Бетиса»

Что касается «Бетиса», их путь до финала уже стал подвигом. Пеллегрини выстроил команду, где Иско отвечает за магию, а за его спиной стоят те, кто готов биться до конца в любом эпизоде. В первом тайме они были великолепны. Но после перерыва уровень игры, физика и плотность атак «Челси» оказались непреодолимыми.

Антони на газоне после финального свистка globallookpress.com

Пеллегрини останется без первого европейского трофея, и вряд ли у него будет ещё один шанс. Многие игроки были в слезах после финального свистка — не только от поражения, но и от осознания, что такой шанс, возможно, бывает раз в жизни.