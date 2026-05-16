17 мая в 37‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Рома» и «Лацио». Начало встречи — 13:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Рома — Лацио с коэффициентом для ставки за 1.92.

«Рома»

Турнирное положение: сейчас «Рома» идёт пятой в таблице Серии А с 67 очками.

Последние матчи: в 36‑м туре «Рома» в гостях переиграла «Парму» со счётом 3:2. Игра получилась очень тяжёлой для римлян. Они первыми открыли счёт после удара Малена, но затем пропустили дважды и уступали к 90+4‑й минуте. Но снова в дело вступили голландцы. Сначала отличился Мален, а затем на 90+11‑й минуте пенальти реализовал Мален.

Ранее был разгром дома «Фиорентины» (4:0) и победа в гостях над «Болоньей» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Довбик (н), Фергюсон (н), Пеллегрини (п), Сарагоса (п).

Состояние команды: дружина Джан Пьеро Пеллегрини мощно накатывает на финиш и в пяти последних матчах набрала 13 очков, что позволило ей вернуться в борьбу за зону Лиги чемпионов. Сам главный тренер стал чувствовать себя спокойнее: получив больше власти, он убрал из клуба Клаудио Раньери.

«Лацио»

Турнирное положение: после 36 матчей у «Лацио» 51 очко и девятое место в таблице Серии А.

Последние матчи: в финале Кубка Италии «Лацио» абсолютно по делу уступил «Интеру» со счётом 0:2. Соперник играл намного лучше, контролировал ход игры на протяжении всех 90 минут и почти ничего не дал сделать у своих ворот.

До этого было поражение дома в Серии А от того же «Интера» (0:3) и победа в гостях над «Кремонезе» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Проведель (в), дисквалифицирован — Романьоли (з).

Состояние команды: давно уже «Лацио» не претендует ни на что в чемпионате. Сезон у подопечных Маурицио Сарри получился противоречивым, и пока он ещё не решил, останется ли на следующий год в клубе. У него есть противоречия с президентом Лотито, но неплохие отношения с болельщиками.

Статистика для ставок

В первом круге была ничья со счётом 1:1.

В прошлом сезоне «Рома» выиграла дома (2:0), а на выезде команды поделили очки (1:1).

В позапрошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счётом 1:0.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ромы» дают 1,55, а на «Лацио» — 6,10, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,92, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,92.

Прогноз: в отличие от «Ромы», эта игра для «Лацио» не имеет никакого турнирного значения. Однако «орлы» точно не будут тут отбывать номер: это римское дерби, и выкладка с обеих сторон будет максимальной.

Хозяева будут раскрываться, чтобы добыть победу, — этим и воспользуется «Лацио». Обе команды мотивированы показать яркую игру, а открытая тактика «Ромы» может привести к большому числу опасных моментов и голов.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,92.

Дополнительный прогноз: также можно рассмотреть рискованный вариант — ставка на то, что «Лацио» не проиграет. Слишком много везёт в последних турах «Роме», а фортуна — вещь капризная.

При этом «Лацио», даже без турнирной мотивации, способен сыграть на результат: команда обладает качественными исполнителями в атаке и может наказать соперника за ошибки в обороне.

Дополнительная ставка: «Лацио» не проиграет за 2,50.